2024 год стал очередным годом моего геймерского разочарования. Я очень люблю инди и онлайн-игры, но даже для этой категории игр 2024 год стал годом безвременья и скуки. Инди-игры постоянно попадали в тренды, но когда ты смотрел на них, ты видел ужасное исполнение и дешевый арт. Стиль и качество, которыми славились инди-игры раньше, будто вышли из моды. Тем не менее хороших игр хватало. И на мой взгляд, лучшее время, чтобы поговорить о них - конец января. Ведь именно под конец января можно закончить проходить игры, что вышли в декабре. Подборка получилась очень японской и очень своеобразной. Но надеюсь, кто-нибудь найдет здесь что-нибудь для себя. Ведь смысл подобных подборок как раз в этом - от игрока к игроку передавать информацию о интересных играх.

10.Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft





Я очень люблю старые игры серии Tomb Raider - в них чудесный саундтрек, интересные уровни и настоящая, прекрасная Лара Крофт. Но играть в старые версии крайне сложно. И вдруг Aspyr издает ремастер первых трех частей, причем настолько качественный, что не верится, что его выпустили сегодня. Он не испорчен нейросетями, внешность Лары тоже не изменили. Все низкополигональные скалы и стены оставлены в полной сохранности, а текстуры стали красивее и четче. К тому же, карточки и ачивки Steam тоже завезли.

Когда играешь в ремастеры первых трех частей в 2024 году, осознаешь, насколько гениальными и продвинутыми были разработчики Core Design. При всей своей схематичности и простоте локаций, мир игры ощущается живым и таинственным, его хочется исследовать и изучить. Я искренне рад, что такая великая серия игр, как Tomb Raider получила достойный ремастер. И надеюсь, что другие великие игры прошлого получат аналогичные издания от Aspyr.

9.Lollipop Chainsaw RePOP



PlayStation 3 и Xbox 360 хранят в себе огромные залежи эксклюзивов, о которых ПК-геймеры мечтают последние лет десять. Неторопливо некоторые из таких игр все таки приходят на ПК. Одним из таких ожидаемых эксклюзивов был слэшер Lollipop Chainsaw, про очаровательную чирлидершу Джульету Старлинг, что побеждает зомби с помощью бензопилы.

Слухи о релизе на ПК ходили долго и вот, в 2024 году игра вышла на ПК. Сейчас у игры в Steam чуть больше тысячи отзывов, что чертовски мало для такого проекта. А все потому, что издатели решили отказаться от региональных цен и выставить огромный ценник, который игре, вышедшей в 2012 году, явно не к лицу. В итоге, довольно необычный консольный слэшер на ПК остался никем не замечен. Да, игра классная. Мочить толпы зомби весело, Джульетта похожа на добрую версию Харли Квинн из игр серии Batman - она весело прыгает над толпой зомби и отпиливает им ненужные части тела. Да и история весьма забавная. Очень похоже на оживший комикс. Если вы смотрели в детстве мультсериал “Ким Пять-с-плюсом”, вы точно оцените эту игру.

Однако, я не советую её покупать до тех пор, пока скидка не будет равна хотя бы 80%. Да, игра супер. Но морально она устарела сильнее, чем ретро-шутеры с древних консолей. Столь поздний релиз и ценник убили потенциал игры на корню. Сегодня геймеры сходят с ума по 2B и Моне, чирлидерши с бензопилами это уже ретро. Так зачем тратить деньги на такую древность, когда можно купить что-то свежее и актуальное?

8.Nikoderiko: The Magical World





Спешите видеть - игры напоминающие творения одной японской компании снова выходят на ПК! Под самый конец 2024 года на ПК релизнулась игра, яркости и красочности которой могут позавидовать многие ААА-игры. Милые хищники Нико и Луна озадачены пропажей мощного артефакта. Его украл злой Барон Гримбальд. И теперь волшебный остров в опасности. А значит, пора отправляться в опасное приключение и положить конец бесчинствам Барона.

Nikoderiko это платформер кооперативный, однако, даже играя в одиночку, игра вызывает массу эмоций. Она постоянно меняет перспективу и положение камеры, радует огромными противниками и просто интересными существами. Здесь есть целые уровни, где нужно ездить на забавных животных, которые с радостью вам помогут преодолеть препятствия.





Ключевая проблема Nikoderiko заключается в том, что при всей своей яркости, она выглядит слишком дефолтной. Ей далеко до Trine и It Takes Two, ей очень не хватает оригинальных моделек и текстур. Все выглядит как игры с планшета и это очень расстраивает. При этом, стоит игра 1350 рублей, что просто невообразимо высокая цена за такой проект.

7.The NOexistenceN of you AND me





Одно из главных достоинств Steam как игровой платформы - он умеет показывать игры, которые стали трендовыми. Визуальная новелла The NOexistenceN of you AND me как раз такая. Из-за низкой цены она влетела в тренды, но не удержалась и потерялась после череды распродаж. Но забыть ее сложно. Эта игра рассказывает об отношении с тюльпой, выдуманной девушкой, которая приходит к главному герою игры, который решил изолировать себя от мира. Познавая тайны экзистенциализма, творчества и отношений, герой вместе с тульпой становится героем истории…

Игру часто описывают как психологический хоррор и сравнивают с Doki Doki Literature Club! и Miside. Но судя по названию, настоящим источником вдохновения авторов была новелла YOU and ME and HER: A Love Story. Главный минус игры - она очень короткая. Я привязался к Лилит, но игра кончилась и я не знал что делать дальше. С нетерпением жду продолжения.

6.Fate/stay night REMASTERED



Одна из ключевых проблем культовых японских игр заключает в том, что они первоначально выходили на консолях во времена, когда динозавры бегали по земле, а любимым напитком геймеров была газировка в граненом стакане из автомата. То есть очень давно. На ПК они приходили в виде страшных монстров Франкенштейна, которых по кускам сшивали умелые ценители японского искусства. Об официальном переводе даже мечтать не приходилось - его фанаты делали сами. Это не мешало играм становиться популярными. Fate/stay night один из таких случаев. Начавшийся как архетипичный роман для взрослых, он избавился от пошлостей и стал обычной новеллой на сотню-другую часов, породив огромную вселенную, по которой сходят с ума все гики мира. И вот, прошло 20 лет после релиза. В Steam выходит HD версия с официальным переводом на английский. Настоящий подарок судьбы, простите за каламбур. При этом стоит новелла дешево и имеет достижения Steam - разве не этого ждали фанаты все эти долгие годы?

Я был поражен с каким вниманием и ответственностью Aniplex подошли к изданию игры. Никакой попытки нажиться на фанатах даже близко нет. Да-да, это я тебе говорю, Under Night in-Birth II Sys: Celes, ты тоже мог быть в этой подборке, но из-за своей цены и жадных DLC, ты навсегда останешься в категории “купить на распродаже со скидкой больше 80%”.

О самом визуальном романе мне сказать нечего. Точнее есть, но это займет два блога. Поэтому я попробую сократить его описание до предела. Fate/stay night это история о том, как могущественные маги и их сильные слуги участвуют в битве за Святой Грааль, могущественный артефакт, исполняющий желания владельца. Главным героем новеллы является японский подросток Эмия Широ, решивший участвовать в этой битве в роли Защитника Справедливости, дабы предоставить катастрофы и гибель людей, которые могут произойти во время битвы…

Fate это как D&D и “Звездные войны” - огромная франшиза, в которой нужно разбираться, много читать и много играть. И лучший способ вкатиться в этот фэндом - эта игра. Правда, русификатора пока нет, так что придется читать ее на английском.





Меня радует, что японские издатели идут навстречу западному игроку и издают для него свои нетленки. И пусть рисовка в Fate/stay night выглядит примитивной и архаичной, интересный сюжет никуда не деть. Fate/stay night это один из столпов жанра и в 2024 году он уверенно доказал это снова, получив от пользователей Steam “крайне положительные” отзывы.

5.Last Time I Saw You

Попытки создать иммерсивные 2D-адвенчуры обычно остаются незамеченными игроками. Самые успешные примеры игр такого рода это теперь уже скандальная Night in the woods и Lone Survivor. А вот другим играм повезло меньше. Last Time I Saw You так же можно считать незамеченной, хотя причин обратить внимание на эту игру много. Last Time I Saw You это история о японском школьнике по имени Аюми, чье детство пришлось на 90-е годы. На его городе лежит проклятье, родители испытывают отношения на прочность, а сам Аюми сталкивается с миром потустороннего. Все мистические существа, в которые верят жители Японии, вдруг оказываются реальными и живыми…

Вся суть Last Time I Saw You - исследование красивого, похожего на сцены из мультфильма, мира, наполненного разнообразными жителями. Небольшой японский городок, рынки с нехитрым товаром, лавки торговцев, красивая архитектура, старые деревья и памятники. Первые минут 20 вы просто будете смотреть на это, как на что-то удивительное. Что-то похожее мы видели в массе японских игр. Однако, Last Time I Saw You игра не столько японская, сколько пытающаяся ей казаться. Главный визионер игры, Хуан Фандиньо, видит творчество несколько иначе, чем его японские коллеги. Это было заметно ещё по его прошлой игре - Yume Nikki: Dream Diary.

В Last Time I Saw You интересно исследовать мир и решать загадки. Но опыта, который обычно дают японские игры, по типу Disaster Report 4: Summer Memories и Yakuza вы не получите. Это совершенно западная история про принятие реальности таковой, какая она есть.

4.Caves of Qud





Когда 9 лет назад Caves of Qud впервые появилась в Steam, многие игроки не могли понять - как в нее играть? Это была безумно сложная и выматывающая своей дотошностью игра. Ее сравнивали с Dwarf Fortress, но стоит признать - Caves of Qud куда легче, но при этом, в разы интереснее, ведь не последнюю роль в успехе этой игры сыграла постановка сюжета.

Игра выглядит как проект из 80-х, его будто создавали для компьютера Commodore 64. Но проработка мира здесь подобна хорошей RPG. Вы - житель будущего, что выходит из защитного купола на просторы Куда. Шикарный редактор позволяет создавать невероятно проработанного персонажа. Вы выходите в мир, полный развалин древних цивилизаций, пещер, NPC и живых существ. Вам предстоит исследовать их и выжить. Вы берете квест, идете его выполнять, повышаете уровень, улучшаете свое тело...а потом внезапно умираете от атаки слизи. Добро пожаловать в Куд!





Про Caves of Qud тяжело писать. Хоть это и классический рогалик, он выглядит как набор таблиц и примитивной графики. Его нужно почувствовать. Фанаты игры набирают в нем по 1000 и более часов, а все потому, что за примитивной графикой скрывается удивительный мир, дарящий настоящие приключения. Я очень любил создавать в редакторе киберпанк-персонажа и заниматься торговлей питьевой воды. И это самое скучное, что можно делать в Caves of Qud. Я много раз пытался написать обзор на Caves of Qud, но у меня ничего не получалось. Поэтому если вы хотите найти игру, в которой возможно многое, посмотрите какой-нибудь подробный обзор на Caves of Qud.

3.Mirage Feathers





Жанр рельсового шутера существует в двух формах - FPS в котором игра катает героя по уровням и умопомрачительные экшены от третьего лица, в которых вы летаете, плывете или бежите, уворачиваясь от пуль противников. Как я уже писал вначале, 2024 год это год инди-игр, которые забыли свои корни. Грязные текстуры, отвратительная графика и полное отсутствие хоть какого-то арт-дирекшина вызывали такое сильное отторжение, что я порой даже боялся заходить на страницу игры, увидев один только постер. При этом авторы не стеснялись и ставили на свои проекты огромный ценник, превосходящий даже качественные игры.

И вдруг среди всего этого инди-кошмара, я вижу простенький постер с двумя милыми анимешными мордашками. Нарисованы они очень качественно, угадывается использование программы Aseprite и искренняя любовь к серии Neptunia. Сама же игра это тот самый редкий пример рельсового шутера от третьего лица, весьма хардкорного и динамичного. И хотя сюжет самая слабая часть игры, нельзя сказать что на него забили.

Главная героиня игры Нотари спасает свою подругу, похищенную Институтом - организацией, создающей летающих воинов. В этом ей помогает Лючиолла, ИИ, созданный на основе разума подруги. Вместе они летают в стратосфере и сражаются с бесчисленными работами и дронами Института. Получилось нечто среднее между классикой рельсовых шутеров и пулевым адом. Вы летаете, наводитесь на цели, уворачиваетесь от многочисленных снарядов, а в экстренных ситуациях резко отклоняетесь от курса. Оборудование пищит, снаряды летят, адреналин зашкаливает.





Авторы игры не стали повторять ошибок, которые так любят делать крупные издатели - они поставили скромный ценник, выпустили демо-версию, приготовили целую гору предметов для профилей Steam, добавили карты и ачивки. Даже саундтрек выпустили бесплатно. В итоге игра стала хитом и у нее почти нет негативных отзывов.

Про Mirage Feathers можно сказать клишированную фразу: хорошей игре - хорошие продажи. Но на мой взгляд, они могли бы быть больше, если бы жанр игры был более понятен массовому игроку. Кстати, пройти игру я так и не смог - в финале меня все время кто-то подбивал и я оставил прохождение на потом.

2.Knowledge, or know Lady





FMV-игры как жанр пережили несколько волн популярности. 2024 год стал годом безумного успеха китайских FMV-игр. Одной из ярчайших игр этого жанра стала Love Is All Around 2023 года, в которой главный герой пытался строить отношения с одной из шестью девушек и попадал в глупые ситуации. Игра была очень качественно озвучена и картинка радовала глаз. Knowledge, or know Lady это новинка 2024 года. Она похожа на Love Is All Around, но куда более взрослая, вызывающая и как ни странно, глупая.

Героини теперь напоминают персонажей японских визуальных новелл, а в сюжете появляется мэйд-кафе и концерт айдол-группы. Поэтому если Love Is All Around можно было воспринимать как лайтовую китайскую комедию, то Knowledge, or know Lady это японский симулятор свиданий, сделанный в Китае. Вы также пытаетесь завоевать симпатию девушки, выбираете правильные варианты, но атмосфера разительно отличается. Тут есть момент, когда главный герой вместе с героиней держат в руках лампочку, трут ногами плед и тем самым зажигают ее. Ну и бредятина!

Главному герою предстоит познакомиться с очаровательной старшей медсестрой университета Адой, решительной любительницей мотоциклов и бокса Никитой, принципиальной и сложной Лией, иностранной студенткой Нико, королевой флирта Serena Wen и девушкой со сцены Avril Lin.

Русского языка в игре нет, но английский довольно прост и не последнюю роль в понимании игры играет китайская озвучка. Голоса актрис очень красивые, очаровывающие. Хотя я не привык к звучанию китайского языка, мне он очень понравился. На мой взгляд, Knowledge, or know Lady хорошо демонстрирует, что FMV-формат все еще актуален и пригоден для создания игр в любом жанре. Я бы с радостью сыграл в FMV-киберпанк игру.

1.Mullet Mad Jack

Крепко зажав в зубах леденец, модератор едет спасать принцессу...Он еще не знает, что выронит его от сильного шока



2024 год был кошмарно плохим годом для шутеров. Выходили в основном низкоранговые инди с ужасной графикой и стилистикой. Поэтому Mullet Mad Jack я заметил не сразу - постер игры выглядел немного странно и я подумал, что это очередной бюджетный шутер без идеи. Но оказалось, что как раз наоборот.

Авторы описывают игру как “олдскульный аниме экшен”. Но Mullet Mad Jack вообще не похож на старое аниме. Обилие красного цвета выдает в нем попытки придать объем многочисленным ретровейв-экшенам, по типу Hotline Miami и Katana Zero. А сам главный герой явно вдохновлен классическими боевиками 80-х. Его авто отсылает нас к образу музыканта Kavinsky, ну мир игры явно говорит нам - вот он, киберпанк. Люди умирают, если в течение нескольких секунд не получают дофамин. Дофамин они получают от просмотра крутых реалити-шоу и потребления вредной пищи. Весь мир прикован к дисплеям, на которых идет стрим, в котором смелые модераторы сражаются с богатыми роботами, что похищают всяких знаменитостей. Единственное, что говорит о любви авторов игры к аниме - дизайн персонажей и некоторых уровней.

Игра представляет собой смесь шутера от первого лица и упрощенного рогалика. Каждый раз, проходя этап игры, мы получаем на выбор какое-то улучшение. Оно может значительно изменить прохождение уровня. А вот боссы кажутся какими-то невыразительными и скучными. Если же мы умираем на уровне, нас опускают на несколько этажей вниз, из-за чего наше покорение небоскреба затягивается. В руках мы держим смартфон с секундомером, что отсчитывает время нашей жизни - если мы кого-то убиваем или пьем газировку - его увеличивают. И так - всю игру.

Я читал много отзывов о том, что Mullet Mad Jack игра однообразная и это правда так. Но это однообразие вызвано самой идеей игры - быстрым шутером, где промедление подобно смерти. Хотя в игре есть режимы, в которых торопиться не нужно, суть Mullet Mad Jack как раз в безумной скорости и управлении, отточенном до автоматизма.

Интересно, что создатели игры добавили в игру режим распаковки виртуального бигбокса с комментариями. Впечатление он оставляет очень хорошее. Я давно не испытывал от игр такой радости - ты будто правда открыл физическую копию игры, ну или по крайней мере, посмотрел распаковку на Youtube.





Mullet Mad Jack это не просто быстрый и скилозависимый шутер, это настоящий киберпанк. Основанный на нашем мире с Tik-Tok, стримами и ретровейвом. Наконец-то жанр подарил нам что-то по-настоящему оригинальное, а не очередную попытку выжить визуал из “Блейд Раннера” и романов Гибсона.

Итог

2024 год запомнился мне как год сплошных игровых разочарований. Много неудачных игр, огромные цены на них. Однако, хорошие игры выходили тоже и помогали забыть о том, что происходит с “большой” индустрией игр. 2024 год научил ценить ремастеры, играть с английскими субтитрами и с надеждой смотреть на разработчиков из Бразилии и Китая. Надеюсь, что 2025 год станет лучшим в плане ААА-тайтлов и многие издатели научатся ставить нормальные региональные цены. А пока этого не произошло, можно вернуться к своему бэклогу и хорошо провести время за играми, которые мы купили когда-то давно.