Если вы часто ищете красивые обои с персонажами видеоигр и аниме, то наверняка встречали эту девушку. Улыбчивая блондинка в наряде готической горничной с двумя хвостиками встречается в интернете повсеместно.

Это девушку зовут Мари Роуз и она является персонажем игры Dead or Alive. Этот персонаж очень популярен среди художников, создателей цифрового контента и косплей моделей. А еще она интересна тем, что чем популярнее она становилась в интернете, тем ближе к смерти серии находилась Dead or Alive. Вначале неудачный релиз Dead or Alive 5 Last Round. Затем скандальный и неудачный релиз Dead or Alive 6. А позже и вовсе уход создателя серии из Koei Tecmo.

Конечно, многие знают Мари по спин-оффам про пляжный волейбол, однако именно Dead or Alive сделал ее звездой интернета. И к сожалению, именно эта серия файтингов стала головной болью большей части фанатов, а также тех, кто хотел ими стать. Почему так вышло, в чем секрет популярности Мари Роуз и почему вам стоит поиграть в Dead or Alive 5 Last Round — читайте в этом блоге.

На первый взгляд, обычному геймеру незачем играть в Dead or Alive 5 Last Round. Это же файтинг, тем более старый. Не лучше ли скачать какую-нибудь сюжетно-ориентированную игру и погрузиться в сюжет? Как раз поэтому обычному геймеру и стоит поиграть в Dead or Alive 5 Last Round. Эта игра — один из лучших примеров файтинга, сюжет которого оставляет неизгладимое впечатление на всю жизнь.

И хотя сюжет DOA 5 не является самостоятельным, а продолжает историю, начатую в первой части, новые игроки не будут разочарованы. Он прекрасно поставлен, в нем много юмора и разнообразных локаций. Также есть экраны, рассказывающие основную информацию о персонажах. Единственная особенность, которая отличает сюжет DOA от других игр, заключается в том, что многие реплики, сюжетные моменты и события неминуемо приводят к драке. Причем зачастую все доходит до абсурда. Персонажи вроде как начинают диалог и тут же начинаются заставки боя и приветствия бойцов. Поначалу это очень раздражает, но потом ты привыкаешь к такой динамике сюжета и просто играешь.

Ninja Gaiden III

Сюжет в пятой части является продолжением сюжета прошлых частей и связан с игрой Ninja Gaiden. Меня это слегка шокировало. В детстве я безуспешно пытался пройти Ninja Gaiden III и меня очень впечатлила начальная история. В ней ниндзя гнался за какой-то девушкой. Это была прекрасно срежиссированная история, но я не знал о ком она.

Годы спустя я знаю, что это были Айрин Лив и Рю Хаябуса. И тем удивительнее было встретить старого знакомого Рю в файтинге, известном тем, что авторы выпускают для него тонны DLC с купальниками.

Елена, новая глава DOATEC

Но как перекачанный ниндзя связан с этой игрой? А все просто. В центре сюжета Dead or Alive находится корпорация DOATEC, создающая передовое оружие. А если быть точным, то сверхбойцов.

Чтобы было с кого брать пример, DOATEC организует турнир бойцов под названием Dead or Alive. Как-то раз решили DOATEC использовать для своих разработок бойцов клана ниндзя Мюджен Теншин. Рю с детства дружил с парнем по имени Хаяте и его сестрами из этого клана. Касуми и Аяне. Однажды дядя Хаяте по имени Райдо калечит его и Касуми решает отомстить ему. Райдо идет на первый турнир Dead or Alive. Касуми идет за ним и вслед за ней идет и Рю. Так они попадают на турнир.

Пересказывать сюжет Dead or Alive довольно сложно, тем более, что он тянется через всю серию игр. Думаю, куда важнее сказать, что первый глава DOATEC в итоге будет убит, а его дочь Елена займет место руководителя. Но и она будет далеко не единственной, кому важен DOATEC — закулисные дела против нее будет вести бывший ученый DEATEC, а теперь глава новой организации MIST Виктор Донован. У него все серьезно — он выращивает реальных киборгов и все это мероприятие называется план “Альфа”.

В Dead or Alive 5 Last Round игроки, впервые знакомящиеся с этой серией, попадают с корабля на бал. Они сразу видят взволнованную Касуми, которая ищет свой боевой клон по имени Альфа-152. Она путешествует по миру, периодически встречая своих старых знакомых. И каждая встреча заканчивается боем.

Весь сюжет Dead or Alive 5 Last Round — история о том, как разные люди отправляются на турнир Dead or Alive, тренируются, решают личные проблемы или помогают друзьям. И история Касуми и ее клона лишь одна из них.

Персонажи — главная фишка этого файтинга. Колоритные, интересные, порой невероятно красивые и харизматичные, они приковывают к себе все внимание.

Брэд Вонг

Возьмем, к примеру, мастера Брэда Вонга и его друга Элиота. Брэд Вонг похож на Геральта из Ривии, но ведет он себя ужасно. Вечно поддатый, он еле стоит на ногах, но в бою прекрасен. Его друг Элиот, похожий на Линка, молодой и способный боец, порой просто не может понять, что перед ним — мастерство мастера или неподобающее бойцу поведение.

В одной из сцен, Брэд идет за официанткой, которая не обслужила его в кафе. А официантка не обслужила его потому, что пошла тренироваться на ринг перед турниром. Брэд залезает на ринг, в это же время с покупками возвращается Элиот, после чего игра знакомит нас с механиками боя 2 на 2.

А уж как прекрасен бой Элиота и Брэда за последнюю рисовую лепешку. Это уже не игра, это кино с воздушной акробатикой и невероятной постановкой. Эта сцена многим продала игру и именно из-за нее многие полюбили этих персонажей.

Другой пример — невероятно сильная легенда рестлинга Басс Армстронг, который мечтает, чтобы его дочь Тина была такой же, как и он, легендой рестлинга. Но Тина постоянно троллит отца, желая стать то легендой Голливуда, то рок-звездой. Басс же уходит из рестлинга и идет работать на нефтяную платформу, где выясняет отношения с коллегами методом боев без правил.

Это один из самых крутых сюжетных моментов игры — когда два огромных качка, в грязных промасленных комбинезонах, бьют друг другу морды где-то в океане. Это настолько красиво, что глаз оторвать нельзя.

Басс — потрясающий персонаж. Он невероятно силен, способен голыми руками ликвидировать любую катастрофу на платформе. При этом он очень заботится о Тине и любая новость о ней способна его ранить. И сдерживать эмоции он не будет.

В пятой части Тина снова идет на турнир, и Басс, желая присоединится, вынужден одеться в маскировочный наряд, дабы не выдавать свою личность. Он заявляется на турнир как Мистер Строг и устраивает эпичную драку с Тиной. А она по старой традиции, снова говорит, что хочет стать,… я не скажу кем. Надеюсь, вы поиграете в эту игру сами.

В общем, сюжет действительно интересный. Персонажи живые и очень эмоциональные. Девушки троллят пацанов, пацаны страдают фигней, сюжет стремительно набирает обороты и приближает нас к встрече с Alpha-152.

Утомляет только вечное появление в сюжете сотрудника DOATEC Зака. И не потому, что он скучный персонаж, а потому, что его появления часто не несут никакого смысла. В пятой части он летает по миру и раздает приглашение на турнир разным бойцам. И под “раздает” я подразумеваю “устраивает бой”.

Хаяте и Зак

Многие моменты с Заком просто нелепы, что делает его роль в сюжете ещё более незначительной. Но как боец он очень интересен. Зак очень классный и яркий персонаж, но его слишком много.

Красота полигонов

Многие обзорщики критиковали ПК-версию игры за то, что это был порт консольной версии, с ужасной графикой. Тем не менее, если вы запустите игру сейчас, с максимальной графикой, вы получите превосходную картинку с чертовски проработанными персонажами. Разве что волосы будут выглядеть слегка устаревшими.

На сегодняшний день о консольном происхождении игры напоминают лишь редкие мыльные текстуры, грани некоторых объектов и довольно посредственное освещение. В остальном игра выглядит очень хорошо. На бойцах можно видеть следы пота, грязи и воды. А камеру в конце боя можно крутить во всех направлениях, кроме нижнего.

Обзорщики также критиковали файтинги Dead or Alive 5 и One-Punch Man: A Hero Nobody Knows за простые карты. Якобы, задники в таких играх выглядят скучно и невыразительно. С этим я согласиться не могу. У карт этих файтингов есть неповторимое очарование, которое напоминает игры, в которые мы играли в детстве. Неважно, на чем. “Денди”, “Сега”, PS1 — мы не знали, что графика может быть лучше и считали ее идеальной. Мы сравнивали ее с “Королем Львом” и другими мультфильмами. И не видели разницы.

И эти “простые” локации с минимумом полигонов сейчас напоминают мне о тех чудесных временах и создают невероятно уютную, обволакивающую атмосферу. На них очень интересно играть и каждая карта имеет свои особенности.

В лесу много деревьев и можно захватывать противника и бить об стволы. В городе много бочек и прочего хлама. На ринге вы можете зажать противника в угол. На многих аренах можно скинуть противника за пределы ринга и продолжить бой внизу. А как прекрасен замок с тыквами…Эти карты как портал в беззаботное детство. Я просто не вижу причин их ругать.

А файтинг-то как?

Одно из самых больших преимуществ Dead or Alive 5 перед другими файтингами заключается в том, что здесь нет традиционного для файтингов цирка на колесах. Никто не одет как участник фестиваля клоунов, никто не выкидывает шипы из под земли, никто не протягивает к вам свои аномально-длинные руки. Это бои обычных людей, напоминающие рестлинг и тайский бокс.

Они не такие зрелищные, как в Mortal Kombat и Street Fighter, но зато в них видна индивидуальность каждого их бойцов. Анимации захвата у каждого персонажа свои. Стиль боя тоже отличается. Тяжелые удары Элиота и хитрые захваты Мари Роуз воспринимаются совершенно иначе. В Dead or Alive 5 нет уныния, свойственного всяким Samurai Shodown. Это очень веселая игра, в которой можно побеждать даже на высокой сложности, будучи далеким от файтингов человеком.

Боевую систему Dead or Alive 5 часто хвалят за тяжелые удары, изменившие представление о серии. Они требуют времени, поэтому вы можете подготовиться к ним, если противник решил их применить. Сама же боевая система не изменилась — это все те же крестики-нолики, требующие от игрока умения читать логику противника.

Все, что вам нужно для победы над противником для начала — уметь понимать его действия и парировать их. Знатоки DOA, конечно, скажут — что за бред? А как же комбо, а как же передвижение, а как же атаки с земли?

Как по мне, новичку в файтингах, особенно если он играет только сюжетку и матчи с ботами, все это не нужно. Все, что нужно для начала в DOA 5 — понять, какую роль играют бросок, захват и удар. В этом плане Dead or Alive 5 дружелюбнее многих популярных файтингов. А уже потом, когда захочется пойти в онлайн, стоит глянуть гайды.

Ну как там с онлайном?

По умолчанию онлайн в игре на ПК сломан, но игроки нашли способ его починить. Ничего сложного, просто создаете папку и кидает туда файл, который выложен в сообществе игры. Гайд лежит в Steam.

Я сел поиграть в понедельник, 23:00 по Москве и за 20 минут игры нашел пять игроков. Один все время отменял матч, с другим мы не смогли поиграть из-за пинга - игра ужасно тормозила. Но три матча мне сыграть удалось, поэтому можно сказать, что онлайн жив.

Почему не взлетела?

Ответ простой — японские издатели не умеют издавать игры на ПК. С самого релиза у игры не было онлайна и лобби, что отрезало большую долю любителей файтингов. Графику ПК геймерам завезли с PS3. Нормальных скидок ни на игру, ни на DLC не было. При этом, DLC в игре было столько, что фанаты хватались за голову. И пока консольные игроки спокойно играли с лобби в онлайн-матчах, ПК геймеры мучались с ботами и в десятый раз перепроходили сюжет. Сейчас онлайн вообще сломан.

Каждый год фанаты Dead or Alive пишут письма Деду Морозу, Санта Клаусу, Гейбу Ньюэллу, пингвину Таксу и всем 9 северным оленям Санты с одной-единственной просьбой - пусть кто-то нибудь из издателей выкупит DOA у Koei Tecmo и сделает ее снова великой. Для этого придется лишь починить игру. А всё остальное уже сделало комьюнити. В интернете DOA это культ, современный геймер мечтает женится, если не на 2B, то точно на Мари Роуз или Тине. И терабайтные паки модов на эту игру доказывают, что она нужна ПК геймерам куда больше, чем издателям, которые даже онлайн починить не могут.

Отдельно стоит рассказать про “подарок”, который издатели сделали для тех, у кого большая семья. После того, как игра была переведена во free-2-play, владельцы полных версий игры лишились возможности расшаривать их на аккаунты членов семьи. И если ваш брат, отец, сестра, мать, ваша девушка, черепашка, пришелец с Мелмака хотели поиграть в DOA 5, им нужно было покупать полную версию игры. Или довольствоваться free-2-play версией. Подобной наглости в Steam я ещё не встречал.

Я очень уважаю Koei Tecmo, это компания, игры которой радуют меня с детства. Но случай с DOA 5 вызывает у меня фрустрацию и непонимание. Это буквально золотые горы, но издатель почему-то от них отказался.

Сравнение с Dead or Alive 6

В целом сюжетная кампания Dead or Alive 6 продолжает традиции пятой части, только теперь сцены стали проработаннее, лучше показана мимика персонажей и графика в целом стал лучше. Но с точки зрения мультиплеера, пятая часть все еще интереснее.

Наконец-то нам раскрыли личность Мари Роуз в сюжете и она стала еще более популярной в сообществе. Koei Tecmo, как обычно, наломали дров с монетизацией и получили много негатива от игроков. Но сказать, что шестая часть хуже пятой — я не могу. Это две замечательных игры, которые стоит пройти.

Стоит ли качать Core Fighters?

Меню выбора персонажей бесплатной версии

Если у вас нет денег, вы можете скачать бесплатную версию игры под названием Core Fighters. В ней нет сюжета и онлайна, но есть четыре бойца и арены. Не самая плохая версия игры для знакомства с механиками. Однако она быстро может надоесть.

Почему стоит сыграть?

Сегодня мир игр изменился. Отвратительный геймдизайн, нечестные механики, сомнительные игровые обзорщики. Современные игры стали странными. В них все реже можно встретить красивых и сильных персонажей. Играя в них, ты чувствуешь какую-то фальшь. Тебе хочется прикоснуться к чему-то такому, что будет настоящим, честным и разящим прямо в сердце. Ты ищешь игру, которая станет частью твоей жизни.

Dead or Alive 5 Last Round как раз такая игра. Боевка здесь честная и интересная. Ее интересно изучать и переигрывать противника. В ней нет подводных камней и дурацких решений. Самая игра веселая и красивая. Персонажи — невероятно крутые и демонстрирующие важность работы художников и сценаристов. У Dead or Alive 5 Last Round есть то, чего у многих современных игр никогда не будет. А именно факт, что ее делали геймеры для геймеров. Именно поэтому в нее стоит сыграть.

В начале блога я обещал раскрыть секрет популярности Мари Роуз. Но на самом деле никакого секрета нет. Это просто очень милый персонаж с хорошим дизайном, который не боится проявлять свои эмоции и демонстрирует смелость и решительность. Подобно хорошему актеру или музыканту, что умеет вести себя на сцене, она привлекает к себе внимание геймеров и вызывает у них сопереживание. Когда-то многие персонажи игр были такими. Но сегодня мы чаще всего видим их в японских играх, где чардиз все ещё считается важной частью игры.

Играли ли вы в игры этой серии? Какой файтинг ваш любимый? Расскажите в комментариях.

Спасибо за внимание.