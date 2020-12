Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В сети появился обзор референсной видеокарты AMD Radeon RX 6900 XT, цена которой 999 долларов. Видеокарта имеет GPU Navi 21 XTX на базе архитектуры AMD RDNA 2, 128 блоков растеризации, 320 текстурных блоков, диапазон частот в референсной версии варьируется от 1815 до 2250 MHz. Пока дизайн доступен только от производителя, вскоре могут появиться варианты от AIB партнёров AMD.

Тестирование проводил западный веб-сайт Tom’s Hardware, для удобства портал сделал статистику, в которой отображается среднее значение кадров в играх при определённом разрешении. Под тестирование попали: Assasin`s Creed Valhalla, Metro Exodus, Far Cry 5, The Division 2, Dirt 5, Borderlands 3, Horizon Zero Dawn, Final Fantasy XIV, Forza Horizon 4, Strand Brigade, Shadow of the Tomb Raider, Red Dead Redemption 2, Watch Dogs: Legion

Среднее значение FPS на основе 13 игр при разрешении Full HD (1980х1080)

Среднее значение FPS на основе 13 игр при разрешении Quad HD (2560x1440)

Среднее значение FPS на основе 13 игр при разрешении 4K (3860x2160) реклама Посмотрев таблицы выше, можно заметить что разница между видеокартами незначительная: AMD RX 6900 XT опережает своего конкретно RTX 3090 в разрешении Full HD и Quad HD, а вот с 4K не судьба. Учитывая величину стоимости этих двух видеокарт, если приобретать видеокарту для игр, не соря деньгами, то стоит рассматривать либо RX 6800 XT, либо RTX 3080.

В России новые видеокарты AMD ещё не доехали из-за своего ограниченного количество. Стоит напомнить, что цена RX 6900 XT 999 долларов, но это лишь рекомендованная и никто не отменял наценку AIB партнёров, дистрибьюторов рынка видеокарт стран СНГ.