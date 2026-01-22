Законопроект NDAA на этот год предусматривает выделение средств на увеличение численности вооружённых сил

Новый Закон о национальной обороне (NDAA) на 2026 финансовый год, представленный в Конгрессе США, предусматривает увеличение численности американских вооружённых сил на более чем 30 тысяч человек. Общая численность американской армии, превышающая 1,3 миллиона человек личного состава, будет крупнейшей с 2023 финансового года.

Ряды армии США (сухопутные войска) пополнятся 11,7 тысячами человек, в то время как военно-морские силы получат ещё 12,3 тысяч человек, а военно-воздушные – только 1,5 тысяч человек. Численность Космических сил США вырастет на 600 человек, а штат Корпуса морской пехоты остаётся неизменным – 172,3 тысячи человек. При этом NDAA предусматривает сокращение численности Национальной гвардии США (действующий резерв) примерно на 7 тысяч человек, из-за чего общая численность действующего резерва составит 772 тысячи человек.

Таким образом, в 2026 финансовом году службу в Вооружённых силах США будут проходить почти 2,1 миллиона человек, включая регулярную армию и действующий резерв (доступен к развёртыванию в любой момент). Как отмечает издание Millitary Times, в прошлом году Пентагон активизировал набор в американскую армию, немного превысив целевые показатели по заключению контрактов.