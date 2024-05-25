Статья эта родилась в результате поисков наиболее оптимальной платформы для ретро-гейминга и в частности – семейства видеокарт 3dfx Voodoo3/4/5. Первой итерацией на данном пути было сравнение Intel Celeron (Tualatin), Pentium III с альтернативной платформой AMD – K6-III, Athlon XP. Очень быстро я пришёл к выводу, что производительность видеокарт, построенных на VSA-100, сильно зависит от быстродействия центрального процессора, пропускной способности оперативной памяти и системной шины. Такие немощные платформы как Intel Celeron (Tualatin), Pentium III, AMD K6-III+ и даже Athlon XP (Barton) не в состоянии обеспечить достаточную производительность системы в целом для SLI VSA-100, чтобы ограничивающим производительность фактором стала видеокарта. Поэтому чаша весов моего выбора склонилась в сторону Socket 939/940 AMD Athlon 64/Opteron, обеспечивающих, как мне на тот момент казалось, достаточную производительность системы и возможность подключения VSA-100 к PCI66. Платформа LGA775 с правящими на ней представителями микроархитектуры NetBurst и новоявленными Conroe мной не рассматривалась по ряду причин.

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Относительно недавние замеры пропускной способности шины PCI на всех собранных мной платформах и сопоставление результатов с альтернативными на Core 2 Duo заставили меня пересмотреть своё отношение к данной платформе в пользу решений с мостом PCIe-PCI-X Intel PXH-V, дающим пропускную способность шины PCI66 близкую к теоретическому пределу в 266 МБ/с.

В результате небольшого перебора материнских плат мой выбор остановился на Asus P5WDG2 WS Pro (Intel 975X Express MCH + Intel ICH7R + Intel 6702 PXH (PXH-V)). Дальнейший поиск заключался в подборе оптимального процессора к ней, так в моей коллекции появились Intel Core 2 Duo E8600, Intel Core 2 Extreme X6800, Intel Core 2 Extreme QX9650 и Intel Core 2 Extreme QX9770. Последние два процессора не упомянуты в списке совместимости материнской платы (впрочем, как и E8600) и были приобретены мной в порядке эксперимента с частотой системной шины и разблокированным множителем. Надо заметить, что для поддержки Asus P5WDG2 WS Pro новых процессоров на ядре Wolfdale была выпущена прошивка 1001, но даже с ней "квады" отказываются стабильно работать на данной материнской плате, как на 400 МГц (1600 MT/s), так и на 333 МГц FSB (1333 MT/s). Большого удивления это не вызвало, т.к. Asus P5WDG2 WS Pro официально поддерживает лишь 266 МГц FSB (1066 MT/s), а всё остальное уже разгон. Но статистика разгона этих процессоров убедительно показывает, что на других чипсетах такой проблемы нет, и FSB этих процессоров может достигать 500+ МГц.

Цель данной статьи – объективно сравнить и показать какой из процессоров является оптимальным для данной платформы (Asus P5WDG2 WS Pro), а также сопоставить полученные результаты с платформой следующего поколения – LGA1366 Intel Xeon X5698 + Supermicro X8SAX (Intel X58 Express IOH + Intel ICH10R + Intel 6702 PXH (PXH-V)).

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Прошу прощения у читателей, что вводная часть получилась несколько затянутой, но это было необходимо, чтобы пояснить предысторию и причины моего выбора.

Итак, встречаем:

Конфигурация № 1

CPU: LGA 775 Intel Core 2 Duo E8600

RAM: 2048 MB DDR2-800 (PC2-6400) OCZ Reaper EB Edition

Motherboard: ASUS P5WDG2 WS Pro

Video: 512 MB LeadTek PX7950GT (nVidia Geforce 7950GT) PCIe

SSD: 128GB AMD Radeon R5SL128G

OS: Microsoft Windows XP SP3 Rus

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Конфигурация № 2:

CPU: LGA 775 Intel Core 2 Extreme QX9770

RAM: 2048 MB DDR2-800 (PC2-6400) OCZ Reaper EB Edition

Motherboard: ASUS P5WDG2 WS Pro

Video: 512 MB LeadTek PX7950GT (nVidia Geforce 7950GT) PCIe

SSD: 128GB AMD Radeon R5SL128G

OS: Microsoft Windows XP SP3 Rus

Конфигурация № 3:

CPU: LGA 1366 Intel Xeon X5698

RAM: 3072 MB DDR3-1333 (PC3-10700) Corsair

Motherboard: Supermicro X8SAX

Video: 512 MB LeadTek PX7950GT (nVidia Geforce 7950GT) PCIe

SSD: 128GB AMD Radeon R5SL128G

OS: Microsoft Windows XP SP3 Rus

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Во всех трёх представленных платформах использовались одни и те же видеокарта и SSD, конфигурации 1 и 2 идентичны за исключением процессора, а также во всех трёх конфигурациях присутствовала звуковая карта Creative Audigy 2 ZS без установки драйверов в операционной системе.

Проведённые на всех трёх конфигурациях тесты можно разделить на 2 большие части – математические и графические. Математические тесты взяты из давнего конкурса «Битва ветеранов» сайта www.overclockers.ru, номенклатура и результаты математических тестов представлены в Таблице 1.

Таблица 1 – математические тесты.

Тестовый пакет Тест E8600 (333x10) E8600 (400x10) QX9770 (333x12) X5698 (133x33) Atomic CPU Test











CPU 24155 29441 19531 38560

FPU 10812 12967 8654 18003

Cache/RAM 20270 24351 16234 26690











CPU MathMark v3.0











Simpe Math 3,047 2,531 2,546 2,625

Complex Math 3,203 2,672 2,688 2,516

Total Time 6,25 5,203 5,234 5,141











MathMark v1.1

6,325 5,254 6,365 4,712











Nuclearus Multi Core











ALU Speed 5935 7138 6445 9909

FPU Speed 5990 7200 7250 10171

MultyThread Speed 13103 15904 23853 21968

Total Score 10599 12842 17830 17770











Super PI v1.1











1M 00m14s 00m11s 00m15s 00m34s

32M 15m42s 13m04s error 31m01s











Tester v0.107











Test 1 3,594 3 2,25775 3,656

Test 2 581774 695510 329522 487517

Test 3 151799 182360 81680 253799

Test 4 132345 159382 158436 151416

Test 5 246548 296320 295117 289639

Score 53723 67523 51131 73170











WinRAR

1449 1743 1730 2489











xlobus v0.099b3











Test 1 2889 3459 2695 4183

Test 2 6619 7968 6018 9413

Test 3 3667 4413 3926 4904

Test 4 3186 3824 3139 5303

Test 5 2144 2580 2229 3951

All 18505 22244 18007 27754













Из Таблицы 1 мы видим, насколько QX9770 отстаёт даже от Е8600 на равной с ним частоте системной шины (333 МГц), исключением является Nuclearus Multi Core, где высокий итоговый балл обеспечивается наличием большего количества ядер, чем у соперников. И ещё восхищает мощь ALU и FPU процессора X5698, способного соперничать с четырёхъядерным процессором предыдущего поколения в многопоточных задачах. По поводу Super PI v1.1 есть несколько замечаний:

QX9770 в режиме счёта 32M знаков постоянно выкидывал операционную систему в синий экран «смерти» (BSOD), так что вместо результата в соответствующей ячейке таблицы значится «error»; Не понятны причины драматического отставания – более двух раз (!) – X5698 от соперников, видимо, что-то в алгоритме этой программы не позволяет оптимизировать вычисления.

WinRAR, показывает преимущество X5698 в пропускной способности интерфейсов, будь то шина памяти DDR3, системная шина QPI или SATA2, он везде король.

Набор графических тестов состоит из Direct3D приложений нескольких поколений: Final Reality (DirectX5), 3DMark2000 (DirectX7), 3DMark2001SE (DirectX 8.1), 3Dmark03 (DirectX 8.1 + 9).

Почему именно такой набор графических тестов? Потому что игры с соответствующими API, их планируется запускать на данном «железе».

В таблицах 2 – 5 важны не итоговые баллы, которые получены по какой-то формуле с весовыми коэффициентами, а численные результаты каждого из «игровых» и графических тестов, которые напрямую коррелируют с производительностью каждого из процессоров.

Как и в таблице 1, мы снова наблюдаем что QX9770 в большинстве тестов слабее E8600 с частотой системной шины 333 МГц, а X5698 то становится чемпионом, то встаёт между E8600 (333 МГц) и E8600 (400 МГц). В целом, графические тесты хорошо соотносятся с чисто процессорными. Специфические для каждого тестового пакета комментарии зафиксированы под соответствующей ему таблицей результатов.

Таблица 2 – тестовый пакет Final Reality (DirectX5)

Тестовый пакет Тест E8600 (333x10) E8600 (400x10) QX9770 (333x12) X5698 (133x33) Final Reality











2D image processing 75,52 91,14 88,87 81,71

Radial blure 648,82 776,81 759,27 792,23

Chaos zoomer 261,72 540,01 496,64 107,95

3D performance 10,68 11,74 11,7 12,13

25 pixel 329,17 521,09 560,61 396,14

Robots 313,13 375,94 371,32 411,95

Fill rate 17,68 17,5 17,69 16,93

City scene 367,42 442,88 438,49 495,45

Visual appearance 100 100 100 100

Bus transfer rate 23,94 35,52 71,86 21,72

2D transfer rate test 958,04 454,29 118,7 799,87

3D transfer rate test 100,85 121,27 830,11 152

AGP transfer rate 717,83 800,25 889,4 902,23

Overall score 32,12 39,13 43,88 34,44

В 2D-тесте «Chaos zoomer» X5698, как и в Super PI v1.1 неожиданно становится аутсайдером, вероятно на данном алгоритме сбоит предсказание переходов. Заодно мы наблюдаем редкий случай, когда QX9770 оказывается лучше E8600 (333x10).

В 3D-тесте «25 pixel» QX9770 обгоняет все процессоры по числу FPS.

В тесте закраски поверхностей полигонов (Fill rate) X5698 показывает наихудшую производительность, с чем мы ещё неоднократно столкнёмся в аналогичных тестах 3DMark.

«2D transfer rate test» - аномально низкий результат QX9770, а пальму первенства занимает, внезапно, E8600 (333x10).

«3D transfer rate test» - результат QX9770 улетает в космос, остальные три конфигурации расположились пропорционально производительности CPU и пропускной способности системной шины.





Таблица 3 – тестовый пакет 3DMark2000 (DirectX7)

Тестовый пакет Тест E8600 (333x10) E8600 (400x10) QX9770 (333x12) X5698 (133x33) 3DMark 2000











3DMark Result 39823 47661 44656 50437

CPU Speed 1303 1490 1570 1495

Game 1 - Helicopter - Low Detail 686,6 825,7 763,5 973,8

Game 1 - Helicopter - Medium Detail 534,3 639,1 597,4 757,8

Game 1 - Helicopter - High Detail 432,2 514,5 487,7 534

Game 2 - Adventure - Low Detail 977,5 1165,6 1080,5 1088,9

Game 2 - Adventure - Medium Detail 424,8 510,3 490,4 520,1

Game 2 - Adventure - High Detail 263,3 316,6 301,8 328,5

Fill Rate (Single-Texturing) 7766,8 7767,4 7767 7654,9

Fill Rate (Multi-Texturing) 11366,1 11367 11366,5 11191,8

High Polygon Count (1 Light) 111653 121343 118011 116936

High Polygon Count (4 Lights) 90890 101160 98043 108103

High Polygon Count (8 Lights) 72688 82706 80096 92275

8MB Texture Rendering Speed 3100 3694,8 3347,8 3974,3

16MB Texture Rendering Speed 1666,9 2022,9 1883,6 2471,3

32MB Texture Rendering Speed 897 1086,8 1006,1 1355,1

64MB Texture Rendering Speed 464,5 562,9 522,7 705,1

Bump Mapping (Emboss, 3-pass) 1814,4 2178,9 2068,2 1868,5

Bump Mapping (Emboss, 2-pass) 2383,3 3077,1 2923,8 2630,9

Bump Mapping (Emboss, 1-pass) 4496,9 4633,6 4636 4564,5

Bump Mapping (Environment) 3850,7 3851,1 3852,7 3788,4

В тесте «CPU Speed» QX9770 набирает больше всего очков, но не настолько, чтобы воспринимать это всерьёз. За исключением E8600 (333x10), результаты этого теста колеблются вокруг отметки 1500 баллов. К сожалению, 3DMark не фиксирует частоту генерации кадров, как для «игровых» тестов.

Здесь же наблюдаются низкий Fill Rate у X5698, и его уход на второе место в ряде тестов, где E8600 (400x10) становится первым.

Таблица 4 – тестовый пакет 3DMark2001SE (DirectX 8.1)

Тестовый пакет Тест E8600 (333x10) E8600 (400x10) QX9770 (333x12) X5698 (133x33) 3DMark 2001











3DMark Score 49331 55203 44306 57498

Game 1 - Car Chase - Low Detail 759,1 836,7 671,3 885

Game 1 - Car Chase - High Detail 239,9 293,2 195,9 326,5

Game 2 - Dragothic - Low Detail 787,6 840,4 744,7 814,4

Game 2 - Dragothic - High Detail 407,8 441,1 394,6 445,7

Game 3 - Lobby - Low Detail 787,3 924,4 641,1 971,4

Game 3 - Lobby - High Detail 359,1 431,7 302,4 478,5

Game 4 - Nature 292,7 293,4 293,9 288,9

Fill Rate (Single-Texturing) 5279,8 5279,8 5263,5 5279,8

Fill Rate (Multi-Texturing) 12145 12145 12120,6 12145

High Polygon Count (1 Light) 260,6 272,2 256,1 274,3

High Polygon Count (8 Lights) 63,4 63,5 65,4 63,2

Environment Bump Mapping 639,4 651,8 605,9 345,5

DOT3 Bump Mapping 863 864,6 852,1 741,3

Vertex Shader 515,2 520 448 512

Pixel Shader 655,7 785,9 564 457,1

Advanced Pixel Shader 991,9 993,7 961 986,6

Point Sprites 98,3 98,2 98,1 98,2

В данном тестовом пакете результаты E8600 (400x10) начинают сближаться с X5698.

В «Game 4 – Nature» - X5698 оказывается на последнем месте, что не имеет особого значения, так как у всех процессоров частота отрисовки зашкаливает за 200 fps.

Причина «просадок» Fill Rate X5698 заключается в разрядности цветовой палитры, в 32-битном цвете разница между процессорами E8600 (333x10), E8600 (400x10) и X5698 исчезает. И только у QX9770 Fill Rate немного ниже остальных.

QX9770 становится худшим в тесте «High Polygon Count (1 Light)», но лучшим в «High Polygon Count (8 Lights)».

X5698 проваливает тест «Environment Bump Mapping», показывая чуть ли не вдвое меньшую частоту кадров.

Таблица 5 – тестовый пакет 3Dmark03 (DirectX 8.1 + 9)

Тестовый пакет Тест E8600 (333x10) E8600 (400x10) QX9770 (333x12) X5698 (133x33) 3DMark03











3DMark Score 23445 23994 22594 24074

GT1 - Wings of Fury 718,9 757,5 659,8 772,2

GT2 - Battle of Proxycon 165,0 165,6 161,6 165,4

GT3 - Troll's Lair 144,5 146,1 142,2 146,1

GT4 - Mother Nature 136,7 141,0 131,9 140,5

CPU Score 2231 2683 2709 2864

CPU Test 1 250,1 304,8 238,7 334,6

CPU Test 2 39,3 46,6 58,6 48,2

Fill Rate (Single-Texturing) 4815,3 4815,3 4814,8 4815,8

Fill Rate (Multi-Texturing) 12143,8 12142,6 12145,0 12141,4

Vertex Shader 62,5 64,9 59,6 66,2

Pixel Shader 2.0 259,7 259,7 262,6 259,4

Ragtroll 84,3 84,3 84,4 83,9













Результаты E8600 (400x10) продолжают сближаться с X5698, что подтверждает и итоговые баллы.

Отдельно стоит отметить «CPU Score», оценка которого формируется из результатов «CPU Test 1» и «CPU Test 2».

QX9770 оказывается последним в «CPU Test 1» и первым в «CPU Test 2», что помогает ему выглядеть лучше E8600 (400x10) в рейтинге.

Результаты «Синтетики» и вовсе практически идентичны, разве что в «Vertex Shader» QX9770 отстаёт от лидера (X5698) на целых 11%.





Итоги сего эксперимента таковы: