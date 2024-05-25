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Сравнение Intel Core 2 Duo E8600 с Intel Core 2 Extreme QX9770 на платформе Asus P5WDG2 WS Pro

Может быть QX9770 и лучше E8600, но причуды аппаратной совместимости способны перевернуть всё с ног на голову. Этому и посвящена моя статья.
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Статья эта родилась в результате поисков наиболее оптимальной платформы для ретро-гейминга и в частности – семейства видеокарт 3dfx Voodoo3/4/5. Первой итерацией на данном пути было сравнение Intel Celeron (Tualatin), Pentium III с альтернативной платформой AMD – K6-III, Athlon XP. Очень быстро я пришёл к выводу, что производительность видеокарт, построенных на VSA-100, сильно зависит от быстродействия центрального процессора, пропускной способности оперативной памяти и системной шины. Такие немощные платформы как Intel Celeron (Tualatin), Pentium III, AMD K6-III+ и даже Athlon XP (Barton) не в состоянии обеспечить достаточную производительность системы в целом для SLI VSA-100, чтобы ограничивающим производительность фактором стала видеокарта. Поэтому чаша весов моего выбора склонилась в сторону Socket 939/940 AMD Athlon 64/Opteron, обеспечивающих, как мне на тот момент казалось, достаточную производительность системы и возможность подключения VSA-100 к PCI66. Платформа LGA775 с правящими на ней представителями микроархитектуры NetBurst и новоявленными Conroe мной не рассматривалась по ряду причин. 

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Относительно недавние замеры пропускной способности шины PCI на всех собранных мной платформах и сопоставление результатов с альтернативными на Core 2 Duo заставили меня пересмотреть своё отношение к данной платформе в пользу решений с мостом PCIe-PCI-X Intel PXH-V, дающим пропускную способность шины PCI66 близкую к теоретическому пределу в 266 МБ/с. 

В результате небольшого перебора материнских плат мой выбор остановился на Asus P5WDG2 WS Pro (Intel 975X Express MCH + Intel ICH7R + Intel 6702 PXH (PXH-V)). Дальнейший поиск заключался в подборе оптимального процессора к ней, так в моей коллекции появились Intel Core 2 Duo E8600, Intel Core 2 Extreme X6800, Intel Core 2 Extreme QX9650 и Intel Core 2 Extreme QX9770. Последние два процессора не упомянуты в списке совместимости материнской платы (впрочем, как и E8600) и были приобретены мной в порядке эксперимента с частотой системной шины и разблокированным множителем. Надо заметить, что для поддержки Asus P5WDG2 WS Pro новых процессоров на ядре Wolfdale была выпущена прошивка 1001, но даже с ней "квады" отказываются стабильно работать на данной материнской плате, как на 400 МГц (1600 MT/s), так и на 333 МГц FSB (1333 MT/s). Большого удивления это не вызвало, т.к. Asus P5WDG2 WS Pro официально поддерживает лишь 266 МГц FSB (1066 MT/s), а всё остальное уже разгон. Но статистика разгона этих процессоров убедительно показывает, что на других чипсетах такой проблемы нет, и FSB этих процессоров может достигать 500+ МГц.

Цель данной статьи – объективно сравнить и показать какой из процессоров является оптимальным для данной платформы (Asus P5WDG2 WS Pro), а также сопоставить полученные результаты с платформой следующего поколения – LGA1366 Intel Xeon X5698 + Supermicro X8SAX (Intel X58 Express IOH + Intel ICH10R + Intel 6702 PXH (PXH-V)).

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Прошу прощения у читателей, что вводная часть получилась несколько затянутой, но это было необходимо, чтобы пояснить предысторию и причины моего выбора.

 Итак, встречаем:

Конфигурация № 1

  • CPU: LGA 775 Intel Core 2 Duo E8600
  • RAM: 2048 MB DDR2-800 (PC2-6400) OCZ Reaper EB Edition
  • Motherboard: ASUS P5WDG2 WS Pro
  • Video: 512 MB LeadTek PX7950GT (nVidia Geforce 7950GT) PCIe
  • SSD: 128GB AMD Radeon R5SL128G
  • OS: Microsoft Windows XP SP3 Rus

 

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Конфигурация № 2:

  • CPU: LGA 775 Intel Core 2 Extreme QX9770
  • RAM: 2048 MB DDR2-800 (PC2-6400) OCZ Reaper EB Edition
  • Motherboard: ASUS P5WDG2 WS Pro
  • Video: 512 MB LeadTek PX7950GT (nVidia Geforce 7950GT) PCIe
  • SSD: 128GB AMD Radeon R5SL128G
  • OS: Microsoft Windows XP SP3 Rus

 

 Конфигурация № 3:

  •  CPU: LGA 1366 Intel Xeon X5698
  • RAM: 3072 MB DDR3-1333 (PC3-10700) Corsair
  • Motherboard: Supermicro X8SAX
  • Video: 512 MB LeadTek PX7950GT (nVidia Geforce 7950GT) PCIe
  • SSD: 128GB AMD Radeon R5SL128G
  • OS: Microsoft Windows XP SP3 Rus 

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Во всех трёх представленных платформах использовались одни и те же видеокарта и SSD, конфигурации 1 и 2 идентичны за исключением процессора, а также во всех трёх конфигурациях присутствовала звуковая карта Creative Audigy 2 ZS без установки драйверов в операционной системе.

Проведённые на всех трёх конфигурациях тесты можно разделить на 2 большие части – математические и графические. Математические тесты взяты из давнего конкурса «Битва ветеранов» сайта www.overclockers.ru, номенклатура и результаты математических тестов представлены в Таблице 1.

 

Таблица 1 – математические тесты.

Тестовый пакет

Тест

E8600 (333x10)

E8600 (400x10)

QX9770 (333x12)

X5698 (133x33)

Atomic CPU Test





CPU

24155

29441

19531

38560

FPU

10812

12967

8654

18003

Cache/RAM

20270

24351

16234

26690






CPU MathMark v3.0





Simpe Math

3,047

2,531

2,546

2,625

Complex Math

3,203

2,672

2,688

2,516

Total Time

6,25

5,203

5,234

5,141






MathMark v1.1

6,325

5,254

6,365

4,712






Nuclearus Multi Core





ALU Speed

5935

7138

6445

9909

FPU Speed

5990

7200

7250

10171

MultyThread Speed

13103

15904

23853

21968

Total Score

10599

12842

17830

17770






Super PI v1.1





1M

00m14s

00m11s

00m15s

00m34s

32M

15m42s

13m04s

error

31m01s






Tester v0.107





Test 1

3,594

3

2,25775

3,656

Test 2

581774

695510

329522

487517

Test 3

151799

182360

81680

253799

Test 4

132345

159382

158436

151416

Test 5

246548

296320

295117

289639

Score

53723

67523

51131

73170






WinRAR

1449

1743

1730

2489






xlobus v0.099b3





Test 1

2889

3459

2695

4183

Test 2

6619

7968

6018

9413

Test 3

3667

4413

3926

4904

Test 4

3186

3824

3139

5303

Test 5

2144

2580

2229

3951

All

18505

22244

18007

27754






 

Из Таблицы 1 мы видим, насколько QX9770 отстаёт даже от Е8600 на равной с ним частоте системной шины (333 МГц), исключением является Nuclearus Multi Core, где высокий итоговый балл обеспечивается наличием большего количества ядер, чем у соперников. И ещё восхищает мощь ALU и FPU процессора X5698, способного соперничать с четырёхъядерным процессором предыдущего поколения в многопоточных задачах. По поводу Super PI v1.1 есть несколько замечаний:

  1. QX9770 в режиме счёта 32M знаков постоянно выкидывал операционную систему в синий экран «смерти» (BSOD), так что вместо результата в соответствующей ячейке таблицы значится «error»;
  2. Не понятны причины драматического отставания – более двух раз (!) – X5698 от соперников, видимо, что-то в алгоритме этой программы не позволяет оптимизировать вычисления.

WinRAR, показывает преимущество X5698 в пропускной способности интерфейсов, будь то шина памяти DDR3, системная шина QPI или SATA2, он везде король.

 

Набор графических тестов состоит из Direct3D приложений нескольких поколений: Final Reality (DirectX5), 3DMark2000 (DirectX7), 3DMark2001SE (DirectX 8.1), 3Dmark03 (DirectX 8.1 + 9).

Почему именно такой набор графических тестов? Потому что игры с соответствующими API, их планируется запускать на данном «железе».

В таблицах 2 – 5 важны не итоговые баллы, которые получены по какой-то формуле с весовыми коэффициентами, а численные результаты каждого из «игровых» и графических тестов, которые напрямую коррелируют с производительностью каждого из процессоров.

Как и в таблице 1, мы снова наблюдаем что QX9770 в большинстве тестов слабее E8600 с частотой системной шины 333 МГц, а X5698 то становится чемпионом, то встаёт между E8600 (333 МГц) и E8600 (400 МГц). В целом, графические тесты хорошо соотносятся с чисто процессорными. Специфические для каждого тестового пакета комментарии зафиксированы под соответствующей ему таблицей результатов. 

Таблица 2 – тестовый пакет Final Reality (DirectX5)

Тестовый пакет

Тест

E8600 (333x10)

E8600 (400x10)

QX9770 (333x12)

X5698 (133x33)

Final Reality





2D image processing

75,52

91,14

88,87

81,71

Radial blure

648,82

776,81

759,27

792,23

Chaos zoomer

261,72

540,01

496,64

107,95

3D performance

10,68

11,74

11,7

12,13

25 pixel

329,17

521,09

560,61

396,14

Robots

313,13

375,94

371,32

411,95

Fill rate

17,68

17,5

17,69

16,93

City scene

367,42

442,88

438,49

495,45

Visual appearance

100

100

100

100

Bus transfer rate

23,94

35,52

71,86

21,72

2D transfer rate test

958,04

454,29

118,7

799,87

3D transfer rate test

100,85

121,27

830,11

152

AGP transfer rate

717,83

800,25

889,4

902,23

Overall score

32,12

39,13

43,88

34,44

 

В 2D-тесте «Chaos zoomer» X5698, как и в Super PI v1.1 неожиданно становится аутсайдером, вероятно на данном алгоритме сбоит предсказание переходов. Заодно мы наблюдаем редкий случай, когда QX9770 оказывается лучше E8600 (333x10).

В 3D-тесте «25 pixel» QX9770 обгоняет все процессоры по числу FPS.

В тесте закраски поверхностей полигонов (Fill rate) X5698 показывает наихудшую производительность, с чем мы ещё неоднократно столкнёмся в аналогичных тестах 3DMark.

«2D transfer rate test» - аномально низкий результат QX9770, а пальму первенства занимает, внезапно, E8600 (333x10).

«3D transfer rate test» - результат QX9770 улетает в космос, остальные три конфигурации расположились пропорционально производительности CPU и пропускной способности системной шины.


Таблица 3 – тестовый пакет 3DMark2000 (DirectX7)

Тестовый пакет

Тест

E8600 (333x10)

E8600 (400x10)

QX9770 (333x12)

X5698 (133x33)

3DMark 2000





3DMark Result

39823

47661

44656

50437

CPU Speed

1303

1490

1570

1495

Game 1 - Helicopter - Low Detail

686,6

825,7

763,5

973,8

Game 1 - Helicopter - Medium Detail

534,3

639,1

597,4

757,8

Game 1 - Helicopter - High Detail

432,2

514,5

487,7

534

Game 2 - Adventure - Low Detail

977,5

1165,6

1080,5

1088,9

Game 2 - Adventure - Medium Detail

424,8

510,3

490,4

520,1

Game 2 - Adventure - High Detail

263,3

316,6

301,8

328,5

Fill Rate (Single-Texturing)

7766,8

7767,4

7767

7654,9

Fill Rate (Multi-Texturing)

11366,1

11367

11366,5

11191,8

High Polygon Count 

(1 Light)

111653

121343

118011

116936

High Polygon Count 

(4 Lights)

90890

101160

98043

108103

High Polygon Count 

(8 Lights)

72688

82706

80096

92275

8MB Texture Rendering Speed

3100

3694,8

3347,8

3974,3

16MB Texture Rendering Speed

1666,9

2022,9

1883,6

2471,3

32MB Texture Rendering Speed

897

1086,8

1006,1

1355,1

64MB Texture Rendering Speed

464,5

562,9

522,7

705,1

Bump Mapping (Emboss, 3-pass)

1814,4

2178,9

2068,2

1868,5

Bump Mapping (Emboss, 2-pass)

2383,3

3077,1

2923,8

2630,9

Bump Mapping (Emboss, 1-pass)

4496,9

4633,6

4636

4564,5

Bump Mapping (Environment)

3850,7

3851,1

3852,7

3788,4

 

В тесте «CPU Speed» QX9770 набирает больше всего очков, но не настолько, чтобы воспринимать это всерьёз. За исключением E8600 (333x10), результаты этого теста колеблются вокруг отметки 1500 баллов. К сожалению, 3DMark не фиксирует частоту генерации кадров, как для «игровых» тестов.

Здесь же наблюдаются низкий Fill Rate у X5698, и его уход на второе место в ряде тестов, где E8600 (400x10) становится первым.

 

Таблица 4 – тестовый пакет 3DMark2001SE (DirectX 8.1)

Тестовый пакет

Тест

E8600 (333x10)

E8600 (400x10)

QX9770 (333x12)

X5698 (133x33)

3DMark 2001





3DMark Score

49331

55203

44306

57498

Game 1 - Car Chase - Low Detail

759,1

836,7

671,3

885

Game 1 - Car Chase - High Detail

239,9

293,2

195,9

326,5

Game 2 - Dragothic - Low Detail

787,6

840,4

744,7

814,4

Game 2 - Dragothic - High Detail

407,8

441,1

394,6

445,7

Game 3 - Lobby - Low Detail

787,3

924,4

641,1

971,4

Game 3 - Lobby - High Detail

359,1

431,7

302,4

478,5

Game 4 - Nature

292,7

293,4

293,9

288,9

Fill Rate (Single-Texturing)

5279,8

5279,8

5263,5

5279,8

Fill Rate (Multi-Texturing)

12145

12145

12120,6

12145

High Polygon Count (1 Light)

260,6

272,2

256,1

274,3

High Polygon Count (8 Lights)

63,4

63,5

65,4

63,2

Environment Bump Mapping

639,4

651,8

605,9

345,5

DOT3 Bump Mapping

863

864,6

852,1

741,3

Vertex Shader

515,2

520

448

512

Pixel Shader

655,7

785,9

564

457,1

Advanced Pixel Shader

991,9

993,7

961

986,6

Point Sprites

98,3

98,2

98,1

98,2

 

В данном тестовом пакете результаты E8600 (400x10) начинают сближаться с X5698.

В «Game 4 – Nature» - X5698 оказывается на последнем месте, что не имеет особого значения, так как у всех процессоров частота отрисовки зашкаливает за 200 fps.

Причина «просадок» Fill Rate X5698 заключается в разрядности цветовой палитры, в 32-битном цвете разница между процессорами E8600 (333x10), E8600 (400x10) и X5698 исчезает. И только у QX9770 Fill Rate немного ниже остальных.

QX9770 становится худшим в тесте «High Polygon Count (1 Light)», но лучшим в «High Polygon Count (8 Lights)».

X5698 проваливает тест «Environment Bump Mapping», показывая чуть ли не вдвое меньшую частоту кадров.

 

Таблица 5 – тестовый пакет 3Dmark03 (DirectX 8.1 + 9)

Тестовый пакет

Тест

E8600 (333x10)

E8600 (400x10)

QX9770 (333x12)

X5698 (133x33)

3DMark03





3DMark Score

23445

23994

22594

24074

GT1 - Wings of Fury

718,9

757,5

659,8

772,2

GT2 - Battle of Proxycon

165,0

165,6

161,6

165,4

GT3 - Troll's Lair

144,5

146,1

142,2

146,1

GT4 - Mother Nature

136,7

141,0

131,9

140,5

CPU Score

2231

2683

2709

2864

CPU Test 1

250,1

304,8

238,7

334,6

CPU Test 2

39,3

46,6

58,6

48,2

Fill Rate (Single-Texturing)

4815,3

4815,3

4814,8

4815,8

Fill Rate (Multi-Texturing)

12143,8

12142,6

12145,0

12141,4

Vertex Shader

62,5

64,9

59,6

66,2

Pixel Shader 2.0

259,7

259,7

262,6

259,4

Ragtroll

84,3

84,3

84,4

83,9






 

Результаты E8600 (400x10) продолжают сближаться с X5698, что подтверждает и итоговые баллы.

Отдельно стоит отметить «CPU Score», оценка которого формируется из результатов «CPU Test 1» и «CPU Test 2».

QX9770 оказывается последним в «CPU Test 1» и первым в «CPU Test 2», что помогает ему выглядеть лучше E8600 (400x10) в рейтинге.

Результаты «Синтетики» и вовсе практически идентичны, разве что в «Vertex Shader» QX9770 отстаёт от лидера (X5698) на целых 11%.


Итоги сего эксперимента таковы: 

  1. Intel Core 2 Extreme QX9770 является наихудшим процессором для ASUS P5WDG2 WS Pro, ему не хватает 400 МГц по шине, которые материнская плата не в состоянии обеспечить. Не спасает ситуацию и разблокированный множитель. Возможно, этот процессор прекрасно раскрылся бы на другом чипсете, например, X48, но это – уже тема другого исследования и другого исследователя.
  2. Intel Core 2 Duo E8600 прекрасно показал себя на этой платформе, временами соперничая даже с LGA1366 Intel Xeon X5698 + Supermicro X8SAX (Intel X58 Express IOH + Intel ICH10R + Intel 6702 PXH (PXH-V)).
  3. Платформа LGA1366 Intel Xeon X5698 + Supermicro X8SAX (Intel X58 Express IOH + Intel ICH10R + Intel 6702 PXH (PXH-V)) является избыточной для ретро-гейминга. Основным ограничивающим производительность фактором является видеокарта. Но, к сожалению, Geforce 7950GT – самое производительное решение, поддерживающее операционные системы семейства Windows 9x. С другой стороны, избыточную производительность всегда можно перенаправить на повышение качества изображения. Но это тоже уже выходит за рамки данной статьи.

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