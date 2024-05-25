Сравнение Intel Core 2 Duo E8600 с Intel Core 2 Extreme QX9770 на платформе Asus P5WDG2 WS Pro
Статья эта родилась в результате поисков наиболее оптимальной платформы для ретро-гейминга и в частности – семейства видеокарт 3dfx Voodoo3/4/5. Первой итерацией на данном пути было сравнение Intel Celeron (Tualatin), Pentium III с альтернативной платформой AMD – K6-III, Athlon XP. Очень быстро я пришёл к выводу, что производительность видеокарт, построенных на VSA-100, сильно зависит от быстродействия центрального процессора, пропускной способности оперативной памяти и системной шины. Такие немощные платформы как Intel Celeron (Tualatin), Pentium III, AMD K6-III+ и даже Athlon XP (Barton) не в состоянии обеспечить достаточную производительность системы в целом для SLI VSA-100, чтобы ограничивающим производительность фактором стала видеокарта. Поэтому чаша весов моего выбора склонилась в сторону Socket 939/940 AMD Athlon 64/Opteron, обеспечивающих, как мне на тот момент казалось, достаточную производительность системы и возможность подключения VSA-100 к PCI66. Платформа LGA775 с правящими на ней представителями микроархитектуры NetBurst и новоявленными Conroe мной не рассматривалась по ряду причин.
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Относительно недавние замеры пропускной способности шины PCI на всех собранных мной платформах и сопоставление результатов с альтернативными на Core 2 Duo заставили меня пересмотреть своё отношение к данной платформе в пользу решений с мостом PCIe-PCI-X Intel PXH-V, дающим пропускную способность шины PCI66 близкую к теоретическому пределу в 266 МБ/с.
В результате небольшого перебора материнских плат мой выбор остановился на Asus P5WDG2 WS Pro (Intel 975X Express MCH + Intel ICH7R + Intel 6702 PXH (PXH-V)). Дальнейший поиск заключался в подборе оптимального процессора к ней, так в моей коллекции появились Intel Core 2 Duo E8600, Intel Core 2 Extreme X6800, Intel Core 2 Extreme QX9650 и Intel Core 2 Extreme QX9770. Последние два процессора не упомянуты в списке совместимости материнской платы (впрочем, как и E8600) и были приобретены мной в порядке эксперимента с частотой системной шины и разблокированным множителем. Надо заметить, что для поддержки Asus P5WDG2 WS Pro новых процессоров на ядре Wolfdale была выпущена прошивка 1001, но даже с ней "квады" отказываются стабильно работать на данной материнской плате, как на 400 МГц (1600 MT/s), так и на 333 МГц FSB (1333 MT/s). Большого удивления это не вызвало, т.к. Asus P5WDG2 WS Pro официально поддерживает лишь 266 МГц FSB (1066 MT/s), а всё остальное уже разгон. Но статистика разгона этих процессоров убедительно показывает, что на других чипсетах такой проблемы нет, и FSB этих процессоров может достигать 500+ МГц.
Цель данной статьи – объективно сравнить и показать какой из процессоров является оптимальным для данной платформы (Asus P5WDG2 WS Pro), а также сопоставить полученные результаты с платформой следующего поколения – LGA1366 Intel Xeon X5698 + Supermicro X8SAX (Intel X58 Express IOH + Intel ICH10R + Intel 6702 PXH (PXH-V)).
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Прошу прощения у читателей, что вводная часть получилась несколько затянутой, но это было необходимо, чтобы пояснить предысторию и причины моего выбора.
Итак, встречаем:
Конфигурация № 1
- CPU: LGA 775 Intel Core 2 Duo E8600
- RAM: 2048 MB DDR2-800 (PC2-6400) OCZ Reaper EB Edition
- Motherboard: ASUS P5WDG2 WS Pro
- Video: 512 MB LeadTek PX7950GT (nVidia Geforce 7950GT) PCIe
- SSD: 128GB AMD Radeon R5SL128G
- OS: Microsoft Windows XP SP3 Rus
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Конфигурация № 2:
- CPU: LGA 775 Intel Core 2 Extreme QX9770
- RAM: 2048 MB DDR2-800 (PC2-6400) OCZ Reaper EB Edition
- Motherboard: ASUS P5WDG2 WS Pro
- Video: 512 MB LeadTek PX7950GT (nVidia Geforce 7950GT) PCIe
- SSD: 128GB AMD Radeon R5SL128G
- OS: Microsoft Windows XP SP3 Rus
Конфигурация № 3:
- CPU: LGA 1366 Intel Xeon X5698
- RAM: 3072 MB DDR3-1333 (PC3-10700) Corsair
- Motherboard: Supermicro X8SAX
- Video: 512 MB LeadTek PX7950GT (nVidia Geforce 7950GT) PCIe
- SSD: 128GB AMD Radeon R5SL128G
- OS: Microsoft Windows XP SP3 Rus
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Во всех трёх представленных платформах использовались одни и те же видеокарта и SSD, конфигурации 1 и 2 идентичны за исключением процессора, а также во всех трёх конфигурациях присутствовала звуковая карта Creative Audigy 2 ZS без установки драйверов в операционной системе.
Проведённые на всех трёх конфигурациях тесты можно разделить на 2 большие части – математические и графические. Математические тесты взяты из давнего конкурса «Битва ветеранов» сайта www.overclockers.ru, номенклатура и результаты математических тестов представлены в Таблице 1.
Таблица 1 – математические тесты.
|
Тестовый пакет
|
Тест
|
E8600 (333x10)
|
E8600 (400x10)
|
QX9770 (333x12)
|
X5698 (133x33)
|
Atomic CPU Test
|
CPU
|
24155
|
29441
|
19531
|
38560
|
FPU
|
10812
|
12967
|
8654
|
18003
|
Cache/RAM
|
20270
|
24351
|
16234
|
26690
|
CPU MathMark v3.0
|
Simpe Math
|
3,047
|
2,531
|
2,546
|
2,625
|
Complex Math
|
3,203
|
2,672
|
2,688
|
2,516
|
Total Time
|
6,25
|
5,203
|
5,234
|
5,141
|
MathMark v1.1
|
6,325
|
5,254
|
6,365
|
4,712
|
Nuclearus Multi Core
|
ALU Speed
|
5935
|
7138
|
6445
|
9909
|
FPU Speed
|
5990
|
7200
|
7250
|
10171
|
MultyThread Speed
|
13103
|
15904
|
23853
|
21968
|
Total Score
|
10599
|
12842
|
17830
|
17770
|
Super PI v1.1
|
1M
|
00m14s
|
00m11s
|
00m15s
|
00m34s
|
32M
|
15m42s
|
13m04s
|
error
|
31m01s
|
Tester v0.107
|
Test 1
|
3,594
|
3
|
2,25775
|
3,656
|
Test 2
|
581774
|
695510
|
329522
|
487517
|
Test 3
|
151799
|
182360
|
81680
|
253799
|
Test 4
|
132345
|
159382
|
158436
|
151416
|
Test 5
|
246548
|
296320
|
295117
|
289639
|
Score
|
53723
|
67523
|
51131
|
73170
|
WinRAR
|
1449
|
1743
|
1730
|
2489
|
xlobus v0.099b3
|
Test 1
|
2889
|
3459
|
2695
|
4183
|
Test 2
|
6619
|
7968
|
6018
|
9413
|
Test 3
|
3667
|
4413
|
3926
|
4904
|
Test 4
|
3186
|
3824
|
3139
|
5303
|
Test 5
|
2144
|
2580
|
2229
|
3951
|
All
|
18505
|
22244
|
18007
|
27754
Из Таблицы 1 мы видим, насколько QX9770 отстаёт даже от Е8600 на равной с ним частоте системной шины (333 МГц), исключением является Nuclearus Multi Core, где высокий итоговый балл обеспечивается наличием большего количества ядер, чем у соперников. И ещё восхищает мощь ALU и FPU процессора X5698, способного соперничать с четырёхъядерным процессором предыдущего поколения в многопоточных задачах. По поводу Super PI v1.1 есть несколько замечаний:
- QX9770 в режиме счёта 32M знаков постоянно выкидывал операционную систему в синий экран «смерти» (BSOD), так что вместо результата в соответствующей ячейке таблицы значится «error»;
- Не понятны причины драматического отставания – более двух раз (!) – X5698 от соперников, видимо, что-то в алгоритме этой программы не позволяет оптимизировать вычисления.
WinRAR, показывает преимущество X5698 в пропускной способности интерфейсов, будь то шина памяти DDR3, системная шина QPI или SATA2, он везде король.
Набор графических тестов состоит из Direct3D приложений нескольких поколений: Final Reality (DirectX5), 3DMark2000 (DirectX7), 3DMark2001SE (DirectX 8.1), 3Dmark03 (DirectX 8.1 + 9).
Почему именно такой набор графических тестов? Потому что игры с соответствующими API, их планируется запускать на данном «железе».
В таблицах 2 – 5 важны не итоговые баллы, которые получены по какой-то формуле с весовыми коэффициентами, а численные результаты каждого из «игровых» и графических тестов, которые напрямую коррелируют с производительностью каждого из процессоров.
Как и в таблице 1, мы снова наблюдаем что QX9770 в большинстве тестов слабее E8600 с частотой системной шины 333 МГц, а X5698 то становится чемпионом, то встаёт между E8600 (333 МГц) и E8600 (400 МГц). В целом, графические тесты хорошо соотносятся с чисто процессорными. Специфические для каждого тестового пакета комментарии зафиксированы под соответствующей ему таблицей результатов.
Таблица 2 – тестовый пакет Final Reality (DirectX5)
|
Тестовый пакет
|
Тест
|
E8600 (333x10)
|
E8600 (400x10)
|
QX9770 (333x12)
|
X5698 (133x33)
|
Final Reality
|
2D image processing
|
75,52
|
91,14
|
88,87
|
81,71
|
Radial blure
|
648,82
|
776,81
|
759,27
|
792,23
|
Chaos zoomer
|
261,72
|
540,01
|
496,64
|
107,95
|
3D performance
|
10,68
|
11,74
|
11,7
|
12,13
|
25 pixel
|
329,17
|
521,09
|
560,61
|
396,14
|
Robots
|
313,13
|
375,94
|
371,32
|
411,95
|
Fill rate
|
17,68
|
17,5
|
17,69
|
16,93
|
City scene
|
367,42
|
442,88
|
438,49
|
495,45
|
Visual appearance
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Bus transfer rate
|
23,94
|
35,52
|
71,86
|
21,72
|
2D transfer rate test
|
958,04
|
454,29
|
118,7
|
799,87
|
3D transfer rate test
|
100,85
|
121,27
|
830,11
|
152
|
AGP transfer rate
|
717,83
|
800,25
|
889,4
|
902,23
|
Overall score
|
32,12
|
39,13
|
43,88
|
34,44
В 2D-тесте «Chaos zoomer» X5698, как и в Super PI v1.1 неожиданно становится аутсайдером, вероятно на данном алгоритме сбоит предсказание переходов. Заодно мы наблюдаем редкий случай, когда QX9770 оказывается лучше E8600 (333x10).
В 3D-тесте «25 pixel» QX9770 обгоняет все процессоры по числу FPS.
В тесте закраски поверхностей полигонов (Fill rate) X5698 показывает наихудшую производительность, с чем мы ещё неоднократно столкнёмся в аналогичных тестах 3DMark.
«2D transfer rate test» - аномально низкий результат QX9770, а пальму первенства занимает, внезапно, E8600 (333x10).
«3D transfer rate test» - результат QX9770 улетает в космос, остальные три конфигурации расположились пропорционально производительности CPU и пропускной способности системной шины.
Таблица 3 – тестовый пакет 3DMark2000 (DirectX7)
|
Тестовый пакет
|
Тест
|
E8600 (333x10)
|
E8600 (400x10)
|
QX9770 (333x12)
|
X5698 (133x33)
|
3DMark 2000
|
3DMark Result
|
39823
|
47661
|
44656
|
50437
|
CPU Speed
|
1303
|
1490
|
1570
|
1495
|
Game 1 - Helicopter - Low Detail
|
686,6
|
825,7
|
763,5
|
973,8
|
Game 1 - Helicopter - Medium Detail
|
534,3
|
639,1
|
597,4
|
757,8
|
Game 1 - Helicopter - High Detail
|
432,2
|
514,5
|
487,7
|
534
|
Game 2 - Adventure - Low Detail
|
977,5
|
1165,6
|
1080,5
|
1088,9
|
Game 2 - Adventure - Medium Detail
|
424,8
|
510,3
|
490,4
|
520,1
|
Game 2 - Adventure - High Detail
|
263,3
|
316,6
|
301,8
|
328,5
|
Fill Rate (Single-Texturing)
|
7766,8
|
7767,4
|
7767
|
7654,9
|
Fill Rate (Multi-Texturing)
|
11366,1
|
11367
|
11366,5
|
11191,8
|
High Polygon Count
(1 Light)
|
111653
|
121343
|
118011
|
116936
|
High Polygon Count
(4 Lights)
|
90890
|
101160
|
98043
|
108103
|
High Polygon Count
(8 Lights)
|
72688
|
82706
|
80096
|
92275
|
8MB Texture Rendering Speed
|
3100
|
3694,8
|
3347,8
|
3974,3
|
16MB Texture Rendering Speed
|
1666,9
|
2022,9
|
1883,6
|
2471,3
|
32MB Texture Rendering Speed
|
897
|
1086,8
|
1006,1
|
1355,1
|
64MB Texture Rendering Speed
|
464,5
|
562,9
|
522,7
|
705,1
|
Bump Mapping (Emboss, 3-pass)
|
1814,4
|
2178,9
|
2068,2
|
1868,5
|
Bump Mapping (Emboss, 2-pass)
|
2383,3
|
3077,1
|
2923,8
|
2630,9
|
Bump Mapping (Emboss, 1-pass)
|
4496,9
|
4633,6
|
4636
|
4564,5
|
Bump Mapping (Environment)
|
3850,7
|
3851,1
|
3852,7
|
3788,4
В тесте «CPU Speed» QX9770 набирает больше всего очков, но не настолько, чтобы воспринимать это всерьёз. За исключением E8600 (333x10), результаты этого теста колеблются вокруг отметки 1500 баллов. К сожалению, 3DMark не фиксирует частоту генерации кадров, как для «игровых» тестов.
Здесь же наблюдаются низкий Fill Rate у X5698, и его уход на второе место в ряде тестов, где E8600 (400x10) становится первым.
Таблица 4 – тестовый пакет 3DMark2001SE (DirectX 8.1)
|
Тестовый пакет
|
Тест
|
E8600 (333x10)
|
E8600 (400x10)
|
QX9770 (333x12)
|
X5698 (133x33)
|
3DMark 2001
|
3DMark Score
|
49331
|
55203
|
44306
|
57498
|
Game 1 - Car Chase - Low Detail
|
759,1
|
836,7
|
671,3
|
885
|
Game 1 - Car Chase - High Detail
|
239,9
|
293,2
|
195,9
|
326,5
|
Game 2 - Dragothic - Low Detail
|
787,6
|
840,4
|
744,7
|
814,4
|
Game 2 - Dragothic - High Detail
|
407,8
|
441,1
|
394,6
|
445,7
|
Game 3 - Lobby - Low Detail
|
787,3
|
924,4
|
641,1
|
971,4
|
Game 3 - Lobby - High Detail
|
359,1
|
431,7
|
302,4
|
478,5
|
Game 4 - Nature
|
292,7
|
293,4
|
293,9
|
288,9
|
Fill Rate (Single-Texturing)
|
5279,8
|
5279,8
|
5263,5
|
5279,8
|
Fill Rate (Multi-Texturing)
|
12145
|
12145
|
12120,6
|
12145
|
High Polygon Count (1 Light)
|
260,6
|
272,2
|
256,1
|
274,3
|
High Polygon Count (8 Lights)
|
63,4
|
63,5
|
65,4
|
63,2
|
Environment Bump Mapping
|
639,4
|
651,8
|
605,9
|
345,5
|
DOT3 Bump Mapping
|
863
|
864,6
|
852,1
|
741,3
|
Vertex Shader
|
515,2
|
520
|
448
|
512
|
Pixel Shader
|
655,7
|
785,9
|
564
|
457,1
|
Advanced Pixel Shader
|
991,9
|
993,7
|
961
|
986,6
|
Point Sprites
|
98,3
|
98,2
|
98,1
|
98,2
В данном тестовом пакете результаты E8600 (400x10) начинают сближаться с X5698.
В «Game 4 – Nature» - X5698 оказывается на последнем месте, что не имеет особого значения, так как у всех процессоров частота отрисовки зашкаливает за 200 fps.
Причина «просадок» Fill Rate X5698 заключается в разрядности цветовой палитры, в 32-битном цвете разница между процессорами E8600 (333x10), E8600 (400x10) и X5698 исчезает. И только у QX9770 Fill Rate немного ниже остальных.
QX9770 становится худшим в тесте «High Polygon Count (1 Light)», но лучшим в «High Polygon Count (8 Lights)».
X5698 проваливает тест «Environment Bump Mapping», показывая чуть ли не вдвое меньшую частоту кадров.
Таблица 5 – тестовый пакет 3Dmark03 (DirectX 8.1 + 9)
|
Тестовый пакет
|
Тест
|
E8600 (333x10)
|
E8600 (400x10)
|
QX9770 (333x12)
|
X5698 (133x33)
|
3DMark03
|
3DMark Score
|
23445
|
23994
|
22594
|
24074
|
GT1 - Wings of Fury
|
718,9
|
757,5
|
659,8
|
772,2
|
GT2 - Battle of Proxycon
|
165,0
|
165,6
|
161,6
|
165,4
|
GT3 - Troll's Lair
|
144,5
|
146,1
|
142,2
|
146,1
|
GT4 - Mother Nature
|
136,7
|
141,0
|
131,9
|
140,5
|
CPU Score
|
2231
|
2683
|
2709
|
2864
|
CPU Test 1
|
250,1
|
304,8
|
238,7
|
334,6
|
CPU Test 2
|
39,3
|
46,6
|
58,6
|
48,2
|
Fill Rate (Single-Texturing)
|
4815,3
|
4815,3
|
4814,8
|
4815,8
|
Fill Rate (Multi-Texturing)
|
12143,8
|
12142,6
|
12145,0
|
12141,4
|
Vertex Shader
|
62,5
|
64,9
|
59,6
|
66,2
|
Pixel Shader 2.0
|
259,7
|
259,7
|
262,6
|
259,4
|
Ragtroll
|
84,3
|
84,3
|
84,4
|
83,9
Результаты E8600 (400x10) продолжают сближаться с X5698, что подтверждает и итоговые баллы.
Отдельно стоит отметить «CPU Score», оценка которого формируется из результатов «CPU Test 1» и «CPU Test 2».
QX9770 оказывается последним в «CPU Test 1» и первым в «CPU Test 2», что помогает ему выглядеть лучше E8600 (400x10) в рейтинге.
Результаты «Синтетики» и вовсе практически идентичны, разве что в «Vertex Shader» QX9770 отстаёт от лидера (X5698) на целых 11%.
Итоги сего эксперимента таковы:
- Intel Core 2 Extreme QX9770 является наихудшим процессором для ASUS P5WDG2 WS Pro, ему не хватает 400 МГц по шине, которые материнская плата не в состоянии обеспечить. Не спасает ситуацию и разблокированный множитель. Возможно, этот процессор прекрасно раскрылся бы на другом чипсете, например, X48, но это – уже тема другого исследования и другого исследователя.
- Intel Core 2 Duo E8600 прекрасно показал себя на этой платформе, временами соперничая даже с LGA1366 Intel Xeon X5698 + Supermicro X8SAX (Intel X58 Express IOH + Intel ICH10R + Intel 6702 PXH (PXH-V)).
- Платформа LGA1366 Intel Xeon X5698 + Supermicro X8SAX (Intel X58 Express IOH + Intel ICH10R + Intel 6702 PXH (PXH-V)) является избыточной для ретро-гейминга. Основным ограничивающим производительность фактором является видеокарта. Но, к сожалению, Geforce 7950GT – самое производительное решение, поддерживающее операционные системы семейства Windows 9x. С другой стороны, избыточную производительность всегда можно перенаправить на повышение качества изображения. Но это тоже уже выходит за рамки данной статьи.
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