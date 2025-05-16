В новой версии движка Unreal Engine 5.6 разработчики получат заметные улучшения в скорости рендеринга и оптимизации работы с открытыми мирами, но пока только в тестовом формате.

Компания Epic Games представила предварительную версию игрового движка Unreal Engine 5.6. Главной целью обновления стала оптимизация производительности и повышение стабильности при разработке проектов на современном «железе».

Особое внимание уделено усовершенствованию режима Lumen с аппаратным трассировщиком лучей (Hardware Ray Tracing). По словам разработчиков, переработанный механизм позволяет добиться более высокой частоты кадров за счёт снижения нагрузки на процессор и ускоренного рендеринга сцен — в частности, в проектах с большими открытыми мирами.

В Epic подчеркивают, что Unreal Engine 5.6 пока не является финальной сборкой, и могут возникать ошибки. Разработчикам рекомендуется создавать резервные копии проектов перед переходом на новую версию. Установить UE 5.6 можно уже сейчас через Epic Games Launcher или GitHub.

Предварительная версия UE6 ожидается лишь через 2–3 года — ориентировочно в 2027–2028 годах.