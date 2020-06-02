PlayStation 5 не за горами. Вспоминаем яркие моменты PlayStation 4.
Вместе с консолью вышло 25 игр. Эксклюзивные игры были ещё одной фишкой для консоли. Так одна из игр которая называется inFamous: Second Son повысила продажи консоли на 106%. По последним данным приставка уже продалась в 106 млн экземпляров.
рекламаВремя шло и вот 7 сентября 2016 Sony представила миру обновлённые версии приставки PS4 с приставкой Slim и Pro.
PS4 Slim отличалась от обычной версии уменьшенным размером в 40%, и скруглёнными углами. А вот PS4 Pro отличалась более мощной начинкой, рассчитанной для 4K и VR. Был обновлён графический процессор с мощностью 4,2 терафлопс, и центральный восьмиядерный процессор, частота повысил до 2,1 ГГц вместо 1,6 ГГц.
рекламаПоговорим также об эксклюзивных играх для PS4 в которые стоит поиграть, именно ради них многие люди покупают PS4. Мы собрали для вас лучшие игры: Horizon: Zero Dawn (действие происходит в постапокалиптическом мире, захваченном роботами, игра запоминается неповторимой атмосферой), God of War (это легендарная серия игр, теперь Кратос ломать кости врагам будет его сын Атреем), Marvel’s Spider-Man (вы играете за человека паука, игра запоминается одной из лучших динамикой боя которая ненадоедает), Uncharted 4: A Thief’s End (динамические погони, прыжки по скалам с использованием лассо, и исследование заброшенных городов), Shadow of the Colossus (вы играете за юношу, который сражается против колоссов - огромнейших созданий, игра обладает уникальной атмосферой), The Last Of Us Remastered ("одни из нас" стала одной из величайших игр вышедших на PS3, действие разворачивается в постапокалиптическом мире).
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