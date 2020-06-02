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PlayStation 5 не за горами. Вспоминаем яркие моменты PlayStation 4.

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С момента анонса PS4 прошло 7 лет, как быстро летит время. За первые 24 часа после старта продаж в США, уже было продано больше 1 млн консолей. Когда были проданы все консоли которые поступили на продажу, оставались ещё 2 млн покупателей, ожидающих новую партию. Это произвело настоящий фурор в мире консолей.

Вместе с консолью вышло 25 игр. Эксклюзивные игры были ещё одной фишкой для консоли. Так одна из игр которая называется inFamous: Second Son повысила продажи консоли на 106%. По последним данным приставка уже продалась в 106 млн экземпляров.

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Время шло и вот 7 сентября 2016 Sony представила миру обновлённые версии приставки PS4 с приставкой Slim и Pro.

PS4 Slim отличалась от обычной версии уменьшенным размером в 40%, и скруглёнными углами. А вот PS4 Pro отличалась более мощной начинкой, рассчитанной для  4K и VR. Был обновлён графический процессор с мощностью 4,2 терафлопс, и центральный восьмиядерный процессор, частота повысил до 2,1 ГГц вместо 1,6 ГГц.

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Поговорим также об эксклюзивных играх для PS4 в которые стоит поиграть, именно ради них многие люди покупают PS4. Мы собрали для вас лучшие игры: Horizon: Zero Dawn (действие происходит в постапокалиптическом мире, захваченном роботами, игра запоминается неповторимой атмосферой),  God of War (это легендарная серия игр, теперь Кратос ломать кости врагам будет его сын Атреем), Marvel’s Spider-Man (вы играете за человека паука, игра запоминается одной из лучших динамикой боя которая ненадоедает), Uncharted 4: A Thief’s End (динамические погони, прыжки по скалам с использованием лассо, и исследование заброшенных городов), Shadow of the Colossus (вы играете за юношу, который сражается против колоссов - огромнейших созданий,  игра обладает уникальной атмосферой), The Last Of Us Remastered ("одни из нас" стала одной из величайших игр вышедших на PS3, действие разворачивается в постапокалиптическом мире).

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Теги

игры playstation 4 playstation xbox playstation 5 консоль ps4 ps5 приставка xbox360 ps
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