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Обзор и тест модулей памяти Kingston 32GB DDR4 (KVR29N21D8/32)

Оперативной памяти много никогда не бывает, изначально я смотрел на 32 ГБ наборы ОЗУ, чтобы частоты побольше да отзывы получше...
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Предисловие

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Оперативной памяти много никогда не бывает, изначально я смотрел на 32 ГБ наборы ОЗУ, чтобы частоты побольше да отзывы получше, но вовремя одумался и выбрал два модуля по 32 ГБ, чтобы в итоге собрать 64 ГБ ОЗУ и не насиловать накопители подкачкой теряя производительность, а так же позабыть на некоторое время про "Out of memory!".

Обязательным условием при выборе памяти у меня было отсутствие XMP профилей, частота должна быть гарантированной JEDEC, ведь XMP профили в большинстве случаев не гарантируют ничего и при этом еще завышают напряжение питания для достижения частоты из профиля.

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В итоге из выбора у меня были только модули от Kingston, чуть ниже по списку есть еще сомнительные модули от "Patriot" на 32 ГБ, потом GOODRAM, Transcend еще дороже, и совсем уж дорого идут модули от Crucial.

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Хотелось конечно купить от Crucial память так как от них еще ни разу проблемной памяти у меня в руках не бывало, но стоимость стала решающим фактором, и я решил взять два модуля Kingston 32GB DDR4 PC4-23400 KVR29N21D8/32.

Были конечно готовые комплекты на 64 ГБ, но многие идут с XMP который обычно не гарантирует ничего, да и стоимость неприятная...

Почему я негативно отношусь к профилям Intel XMP

Причина моего негативного отношения к профилям XMP проста, это Intel.

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Да, сейчас в комментариях "не фанаты" лагеря Intel начнут меня называть фанатом AMD, но тут Intel сами виноваты:

Для тех кто не понимает английский объясняю, Intel лишает гарантии при активации Intel XMP профиля, как только пользователь делает два клика включая XMP профиль (или системная плата это делает автоматически), пользователя лишают гарантии и в случае проблем просто посылают куда подальше, даже если процессор умирает после активации профиля.

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Вроде и есть какие-то придуманные Intel гарантии, но по факту нужно чуть ли не по указке от Intel собирать систему только из сертифицированных между собой комплектующих, и при этом есть подвох лишающий гарантий при использовании XMP...

А еще то что делает Intel похоже на дискриминацию по национальному признаку, одно дело приостановить деловые отношения, но совсем другое дело принудительно блокировать доступ к информации человеку который выбрал "неправильный" регион на сайте...

Но вернемся к обзору.

Обзор

Обычная упаковка, в такую же китайцы пакуют 4 ГБ DDR2 модули, только этикетки другие, в общем ничего примечательного.

Хотя все же отличия есть от китайских модулей, бумажка с инструкцией и предупреждениями есть в комплекте к каждому модулю Kingston KVR29N21D8/32.

Обычные зеленые модули с хорошей экранировкой и явно продуманной разводкой.

Чипы SK Hynix H5ANAG8NAJR, SPD чип BBFT B108.

Установка модулей

Сейчас я использую Asrock B560M HDV и i3-10105F, но как по мне на этой системе гораздо сложнее разгонять ОЗУ чем на системах AMD Ryzen, тем более фирменные слоты ОЗУ от Asus с одной защелкой крайне неприятны в использовании, потому я нашел другой выход...

Я просто взял наполовину собранный ПК с AMD Ryzen 7 2700X и Gigabyte B450M H, правда бракованные с завода Corsair LPX нужно достать.

Так гораздо лучше.

Первый старт и проверка на ошибки

Старт прошел без проблем, сразу же 2933 МГц установлены по JEDEC без подлостей с гарантиями и сертификациями от Intel...

Казалось бы, время идти делать тесты, но не все так просто, у AMD и Intel есть коррекция ошибок (ECC) и она включена по умолчанию, это еще одна причина почему я предпочел тестировать память в системе от AMD.

AMD позволяет управлять ECC, а вот с Intel все печально, коррекция ошибок вроде и есть у Intel, но она работает мягко говоря посредственно, а еще Intel не разрешает отключать свою мягко говоря посредственную коррекцию ошибок (ECC).

Причем эта скрытная коррекция ошибок от Intel постоянно мешает при тестировании ОЗУ на ошибки, те же бракованные Corsair LPX я не могу использовать вместе с i3 10105F так как коррекция ошибок от Intel мешает определить все бракованные ячейки, их просто невозможно выловить и добавить в "черный список" операционной системы, после загрузки ОС обязательно всплывают адреса которые MemTest86 не выловил...

А еще система на основе Intel порой ловит отвал USB после длительной проверки памяти или вовсе зависает не позволяя сохранить отчет с найденными сбойными адресами, просто феноменальная нестабильность с бракованной ОЗУ после AMD Ryzen, ибо на AMD Ryzen с этой же бракованной Corsair LPX я еще ни одного отвала USB или зависания не видел во время поиска сбойных адресов ОЗУ утилитой MemTest86...

В общем идем в меню AMD CBS и отключаем ECC чтобы не мешался лишний раз.

После сохранения параметров можно и к MemTest86 перейти.

Исключив из тестирования Bit Fade и Hammer (экономия времени) я приступил к проверке на ошибки.

В итоге ошибок не обнаружено, можно было бы тестировать все 4 прохода потратив более двух часов времени, но я ограничился одним проходом, ибо ловить явно нечего с этой памятью, с отключенным ECC уже проявились бы ошибки если бы они были.

Дальше я просто собрал немного информации про модули.

Более наглядный вид:

Cachemem

Прежде всего я решил проверить предел возможностей радиатора от 462 сокета, который охлаждает R7 2700X у меня, и нагрузил процессор, как оказалось брусок алюминия от 462 сокета в паре с турбиной способен отвести около 100-110 Вт.

При этом выдуваемый поток воздуха теплый, до состояния "горячий" еще очень далеко, а это говорит о том, что передача тепла от кристалла до ребер радиатора слишком медленная и энергия просто не успевает эффективно рассеиваться.

Фактически турбина прекрасно справляется со своей задачей, но вот радиатор следует заменить на что-то с испарительной камерой как у боксовых систем охлаждения Ryzen 5 1600 (версии 2017-2018 годов).

Впрочем, эта статья не про миниатюрный ПК, потому вернемся к ОЗУ.

В плане скоростей я скажу что это неплохой результат для памяти работающей в состоянии "вставил и забыл", причем JEDEC параметры в отличие от Intel XMP работают сразу и без проблем не лишая пользователя гарантии.

Для сравнения протестировал i3 10105f с автоматическими таймингами при 3200 МГц ОЗУ (Samsung TB1 8+8GB DualRanks), к сожалению CR1 я не могу выставить с автоматическими таймингами на системе от Intel (не стартует), потому вот что получилось:

Заключение

Несмотря на низкую популярность и малое количество отзывов Kingston KVR29N21D8/32 не доставила мне никаких проблем.

И меня очень радует тенденция когда производители делают память рассчитанную на 2933/3200 МГц без Intel XMP профилей, и тут нужно сказать спасибо AMD за процессоры рассчитанные на высокие частоты ОЗУ из коробки.

В данной статье я специально обошел стороной разгон данной ОЗУ, как минимум потому что на это нет особо времени сейчас, тем более я хочу сделать разгон как на AMD, так и на Intel, но есть сложности с разгоном памяти с LGA1200 платформой от Intel на которые тоже нужно потратить время.

Однако я думаю будет интересно предоставить любителям "калькуляторов" возможность предложить в комментариях свои параметры разгона для Kingston KVR29N21D8/32 в паре с Gigabyte B450M H + 2700X и ASRock B560M HDV + i3-10105F.

Я тем временем когда появится время буду разгонять уже многократно проверенным и заведомо рабочим методом, попытаюсь найти максимальную рабочую частоту, а после зафиксирую тайминги на низкой частоте и буду пытаться частоту поднимать до скольки выйдет с таймингами от более низкой частоты.

Но зачем же было 64 ГБ покупать? Просто я хотел заменить бракованные 32 ГБ Corsair LPX на что-то новое без брака, я бы снова купил 32 ГБ и мне обычно хватало этого объема, но было решено перейти на ступень выше так как потребление памяти браузерами и играми постоянно растет со временем, и 32 ГБ уже порой было недостаточно в использовании.

Памяти много не бывает, особенно когда производители переводят современные SSD на QLC ресурс которой оставляет желать лучшего... И вообще, располагать подкачку в медленной (даже если это NVMe) подсистеме хранения информации это как минимум не очень разумно...

Подкачка была изобретена когда у систем ОЗУ исчислялась мегабайтами если не килобайтами, а скорость работы не являлась приоритетом, но эти времена давно прошли, а многие так и продолжают экономить деньги на важнейшем компоненте любой системы насилуя накопители подкачкой, и я не говорю бежать покупать 32 ГБ модули, нет, просто следует дважды подумать собирая новую систему в 2022 году с 16 ГБ ОЗУ и уж не дай бог 8 ГБ...

Сейчас у меня запущено два браузера, и у меня уже "лишний" ~1 ГБ упал в подкачку, а это не есть хорошо для производительности системы в целом, особенно если в подкачку упадут данные к которым произойдет обращение, а такое время от времени случается во время веб серфинга, особенно часто если на фоне запущена игра и кэш системы больше некуда сокращать.

Негативные моменты подкачки я замечаю только потому что уже годами привык использовать ПК с отключенной подкачкой...

Наверняка после перевода старых ноутбуков и ПК на SSD многие замечали ускорение работы системы в целом, а все потому что работа с подкачкой происходит быстрее на SSD чем на HDD (я прямо капитан очевидность), да и не стоит забывать про кэширование в ОЗУ которое работает крайне неэффективно при малых объемах ОЗУ повышая нагрузку на накопитель...

P.S. Говоря про подкачку я имею в виду файл подкачки в семействе операционных систем Windows.

На этом все, благодарю за внимание.

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amd intel обзор тест ryzen gigabyte ddr4 kingston xmp memtest86
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