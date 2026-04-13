Внимание! Это продолжение предыдущей статьи! Работа над текущим набором тестов завершена, функции определения оборудования усовершенствованы и работают исправно, недочёты устранены; осталось провести финальные тесты на разных компьютерах и пополнить встроенную таблицу результатов.

Начнём тесты со старой доброй Windows XP. В процессе появилось окно установки драйвера, вероятно, для HDMI Audio, но мы проигнорируем его и отключим эту функцию вообще, чтобы она не портила нам результаты тестов. Мне всё равно не нужно выводить звук через HDMI.

Так как в компьютере две видеокарты, я собираю результаты сначала с графикой AMD Radeon. Новая переработанная система сохранения результатов работает прекрасно. При завершении пакетного тестирования программа переключается на простейшую сцену и устанавливает лимит производительности до 60 кадров в секунду. Так что, если пользователь забудет о том, что запустил тестирование ChimbaBenchXPL, лишней нагрузки на компьютер и расхода электроэнергии впустую не будет.

Только сейчас заметил, что у меня активны обе видеокарты, и программа при этом правильно определяет, какая именно используется для работы. Это радует. Просто переключу видеокарту в параметрах дисплея и продолжу тесты.

Легко и просто собрал данные с графикой NVIDIA GeForce GTX 750. Файл с результатами выглядит достаточно хорошо, чтобы на этом остановиться.

Также провожу тестирование в средах Windows 7 и Windows 10 на одном и том же компьютере. Правда, в Windows 10 нужно будет установить драйвер для GTX 750, а в Windows 7 — отключить лишний мусор в планировщике заданий, вроде автоматической дефрагментации дисков, WinSAT и прочего хлама, способного внезапно запуститься и внести погрешность в результаты тестов.

Ради интереса собрал результаты в среде Windows 7 с Aero-темой и без. Обычно я использую Windows 7 в классическом оформлении, но Aero действительно способна сожрать немного производительности.

Ну а в Windows 10 я устанавливаю такой же драйвер NVIDIA 340.52, какой установлен в Windows XP и Windows 7, поддерживающий видеокарты начиная с GeForce 8000 Series и заканчивая GeForce GTX 700 Series. Такого уровня поддержки у AMD Radeon никогда не было и, скорее всего, не будет.

Это не просто факт доминирования NVIDIA над AMD, но и факт превосходства Windows над Linux, потому что ядро Linux постоянно ломают в плане обратной совместимости со старыми драйверами, из-за чего Linux до сих пор остаётся крайне ущербным в плане поддержки разнообразного оборудования. Даже FreeBSD в плане совместимости со старыми драйверами гораздо лучше, чем Linux.

А потом я перешёл к тестированию Linux. С дистрибутивом Chimbalix никаких проблем не возникло: запустил, протестировал, пошёл дальше. А вот с Linux Mint возникли серьёзные проблемы. Этот дистрибутив меня конкретно так взбесил своими назойливыми обновлениями на компьютере, который не подключен к интернету. Он просто безостановочно открывал центр обновлений, не давая провести тестирование по-человечески. Коротко о современных дистрибутивах Linux...

С горем пополам удалось протестировать злополучный Linux Mint. Линуксоиды очень хвалятся тем, что в Linux якобы есть свобода и удобство, а функциональность и производительность чуть ли не выше, чем у «плохой и ужасной» Windows. Но что мы имеем в реальности? Правильно: в Windows один раз отключил то, что мне не нужно и всё работает как часы. В Linux Mint же меня завалило уведомлениями центра обновлений, которые приходят в принудительном порядке. Даже отключив в настройках проверку обновлений, я всё равно раздражался из-за центра обновлений, который вылезает прямо под руку на автономном компьютере.

Ну и вдобавок мне приходится разрабатывать свой бенчмарк под названием ChimbaBenchXPL как раз потому, что под Linux нет ничего вменяемого среди подобных утилит, чтобы запустил — и всё работало без танцев с бубном и зависимостями. При этом вторую видеокарту установленную в компьютере, я буду тестировать в Linux только после того как отключу встроенную, потому что Linux до сих пор не умеет адекватно работать с двумя видеокартами. И всё это мракобесие называют чем-то лучшим, чем Windows.

А потом я нашёл системную плату Gigabyte GA-K8N51GMF-9 с процессором AMD Athlon 64 ADA3200DAA4BW. Я думал, эта система нерабочая, но она оказалась полностью исправной. В чём уникальность этой системы, из-за которой я прервал тестирование нового проекта? Всё верно: это довольно редкая система Socket 939, да ещё и с процессором Athlon 64. В наличии 4 слота DDR1 в двухканальном режиме работы. Гораздо более распространённая платформа Socket 754 обладает лишь одним каналом памяти DDR1. Разумеется, s754 и s939 — это платформы с интегрированным в процессор контроллером памяти.

Полноценный обзор и тестирование этой системы сейчас делать не буду. Но проведу тест в дистрибутиве Chimbalix 24.8 из Live-CD.

Даже со столь слабой видеокартой (GeForce 6100) мне удалось провести тест в дистрибутиве Chimbalix и собрать результаты. Более того, после завершения пакетного тестирования сцена переключилась на самую простую и ограничитель частоты кадров зафиксировался на стабильной отметке в 60 fps. Ведь даже столь слабая видеокарта в этой сцене выдала 72 fps без ограничителей. Да, это впритык к максимальной нагрузке на графику, но всё же ограничитель работает как задумано.

А потом я снял радиатор с чипсета, потому что он подозрительно наклонялся при любом прикосновении. В итоге, обнаружил незащищенный кристалл NVIDIA NF-6100-A2. Это очень плохо: я не хочу случайно повредить столь ценный чип, как-либо неправильно прикоснувшись к заводскому радиатору.

Поэтому оклеиваю пятку обычного радиатора канцелярским скотчем, наношу силиконовый герметик прямо на подложку кристалла, потому что так результат будет наилучшим, и собираю плату, отложив её на сутки. Потом разберу, сниму скотч с радиатора и соберу уже защищенный чип.

Раз уж отвлёкся от тестирования, пора бы внести уже собранные результаты в базу данных бенчмарка. Тут в компьютере с RTX 3070 «Frankenstein» заменили Ryzen 7 1700 на Ryzen 5 3500X и результаты ощутимо выросли.

Точно, у меня там ещё пачка результатов завалялась...

А потом я изменил порядок сохранения результатов. Первым шёл вариант в разрешении 640x360, затем 1280x720, но при таком порядке, Intel UHD 630 порой оказывалась производительнее AMD Radeon RX 470 за счёт процессора, поэтому результат 720p теперь на первом месте.

Так гораздо лучше.

И ещё один момент, связанный с современными процессорами и технологиями Boost. Всегда следует закрывать весь запущенный софт (например, веб-браузер и прочие программы), потому что работающий браузер мешает функционированию технологии Boost процессора, и это сильно сказывается на результатах в случаях, когда именно процессор является «бутылочным горлышком». Это относится не только к моему бенчмарку, но и к любым играм и софту в принципе, которым нужна максимальная производительность 1–2 ядер ЦП.

Протестировав компьютер с Ryzen 7 7800X3D и RTX 5080 при закрытых лишних программах мы получили ~4800 fps в тесте PreHeat, что значительно больше предыдущих ~3700 fps, полученных при работе в фоне четырех сред разработки, браузера и другого софта. Разумеется, результат зависит от процессора только в тех случаях, когда видеокарта достаточно производительна.

Я не стал удалять старый результат с RTX 5080 и 7800X3D, просто поставил метку, что результат получен не совсем чисто и в фоне выполнялись разнообразные задачи.

Нужно будет подумать над уведомлением для пользователей о том, что следует закрыть все лишние программы, запущенные в фоне, в том числе веб-браузеры. А пока вернусь к тестированию на старом компьютере с видеокартами Radeon 3100 и GTX 750.

Попутно снимаю радиатор с чипсета редкой системы на основе Socket 939 и осматриваю новую защиту кристалла из силиконового герметика. Получилась отличная защита для кристалла.

Среди прочего обнаружил в Nobara Linux серьёзную проблему при движении курсора мыши. Что может быть проблемного в движении курсора? У нас сейчас запущен Linux вместо операционной системы и тут проблемы могут быть где угодно и в любых вариациях... В общем, при движении курсора мыши сильно падает производительность запущенных программ. Да и в целом неприятно пользоваться дистрибутивами Linux на старом компьютере: Windows гораздо отзывчивее, даже тяжёлая Windows 10.

А ещё курсор увеличивается до огромных размеров и вообще происходит какой-то бардак, если продолжать дёргать курсором. Больше тридцати лет прошло, а Linux как был чем-то глупым и непригодным для использования, так и остался. Тест пришлось прервать и заново запустить, чтобы получить результат без отклонений.

Ради интереса я скачал официальный драйвер NVIDIA 580.142 для видеокарты GeForce GTX 750 под Linux. Драйвер выпущен в марте 2026 года; по факту имеем более 11 лет поддержки. Это вам не AMD Radeon, которые могут кинуть с поддержкой спустя всего пару лет после выпуска видеокарты, если, конечно, поддержка вообще была...

Установка официального драйвера NVIDIA в дистрибутиве Chimbalix довольно проста по сравнению с другими дистрибутивами Linux. Да, в последней версии Chimbalix не загружается рабочий стол после отключения драйвера Nouveau, но эта проблема появилась после обновления системных компонентов при выпуске текущей версии дистрибутива.

Судя по всему, линуксоиды снова что-то сломали в системных компонентах, некоторые из серьезных ошибок мне уже приходилось исправлять, а текущую я даже не трогаю, потому что она не мешает. Более того, из-за этого недочета приходится меньше танцевать в терминале перед установкой полноценного драйвера видеокарты.

С официальными драйверами NVIDIA всё работает на порядок лучше, чем с открытыми драйверами, вшитыми в ядро Linux. Оказывается, у моей GTX 750 максимальная частота GPU составляет 1293 МГц, а без нагрузки она потребляет меньше двух ватт энергии. Ну и датчики появились с нормальным драйвером.

Можно ли так же непринужденно установить официальный драйвер NVIDIA в прочих дистрибутивах Linux? Попытался это провернуть в дистрибутиве Nobara. Возникло слишком много ручной мороки и предупреждений от установочного пакета о том, что с операционной системой что-то не так. В итоге начал установку несмотря ни на что, однако модули ядра не скомпилировались. В логах можно заметить ошибки из-за нехватки свободного места.

Только вот на диске у меня свободно целых 18 гигабайт. Неужели Linux настолько ужасен, что ему не хватает 18 гигабайт свободного места для сборки модулей ядра? Впрочем, учитывая, насколько Linux несостоятелен, вариант нехватки свободного места тоже возможен. Но я очень сомневаюсь, что проблема была именно в нехватке места, зная, как любят ломать совместимость с каждым новым выпуском ядра Linux.

Так что оставим прочие дистрибутивы Linux в покое. Слишком рискованно устанавливать официальные драйверы в других дистрибутивах. Хорошо, что Nobara вообще не поломалась окончательно при неудачной установке драйвера и мне не пришлось её переустанавливать. Это был бы сущий кошмар, учитывая, какие проблемные программы установки во многих дистрибутивах Linux.

Перейдём к результатам. Windows XP доминирует над всеми операционными системами с видеокартой GTX 750, затем идёт Chimbalix с официальным драйвером NVIDIA 580.142, но с видеокартой Radeon 3100 первенство переходит к Windows 7 в тесте PreHeat. Ну а дистрибутивы Linux с открытыми драйверами довольствуются последними позициями в рейтинге, независимо от теста.

В тесте Simple доминируют Windows XP и Windows 7. Однако Chimbalix с официальным драйвером NVIDIA занял позиции выше, чем Windows 10 с видеокартой GTX 750. Вполне возможно, если бы я использовал последний актуальный драйвер для GTX 750, результат изменился бы, но у меня установлен один драйвер версии 340.52, начиная с Windows XP и заканчивая Windows 10, поэтому я не буду его трогать.

В шейдерном тесте уже Chimbalix вырвался на первое место с результатом 128 fps, Windows XP отстала всего на 1 fps. Ну, а Radeon 3100 показал слайд-шоу.

В целом, я не заметил серьёзных проблем в работе бенчмарка. На этом можно завершить работу и выпустить архив с программой: https://github.com/Shedou/ChimbaBenchXPL/releases/tag/CBXPL-A3

На этом всё.

