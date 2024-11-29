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Получены результаты тестов - NVIDIA GeForce лучше для Linux, а AMD Radeon несостоятелен

Завершающая часть большого тестирования видеокарт AMD / NVIDIA в среде Windows / Linux в утилите GPU Caps Viewer.
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В прошлой части были собраны результаты тестов под управлением Linux, а так же оценена общая работоспособность:

Большое тестирование Windows / Linux и AMD / NVIDIA в утилите GPU Caps Viewer: Часть 1

Здесь продолжим оценку уже собранных результатов, и проведём дополнительные тесты...

Windows 10, Radeon Vega 3.

Вот и осмотрел внимательно результаты полученные в среде Windows.

Начнём с AMD Radeon, и в отличие от Linux, в Windows тест Vulkan Mesh Shader не работает, а ведь в прошлой статье было сказано: "Vulkan Mesh Shader внезапно заработал с видеокартой AMD не только в линуксе, но и забегая вперёд - в Windows", но увы, из-за большого количества результатов для обработки я перепутал некоторые результаты, на самом деле AMD Radeon так и не работает с данным тестом в среде Windows...

Скорее всего это проблема давно устаревшей версии Vulkan API 1.3.260, ведь AMD бросила поддержку Radeon RX 500/Vega серий в официальном драйвере Vulkan, а с недавнего момента и общие пакеты драйверов прекратили выпускать для таких "устаревших" видеокарт, а ведь появились они только в 2017 году... Эх NVIDIA, негодяи, до сих пор поддерживают видеокарты 900 серии, что появились аж в 2014 году, что там с "потенциалом" у AMD? Ну да ладно, вернёмся к тестам.

Да, может один тест в Windows и не работает, что работал в Linux со сторонним драйвером Vulkan, ведь официальный (AMDVLK) давно не поддерживает видеокарты старее RX 5000...

Однако! В среде Windows нормально работают тяжёлые тесты, если под линуксом они по ощущениям зависали на пол секунды - секунду, а потом выплёвывали сразу 5 - 10 кадров, и в среднем получалось 5 FPS, то в Windows такие тесты работают довольно равномерно.

Так же в "Coronavirus 2020" и "HDR, DoF and RadialBlur" нет никаких артефактов, когда в линуксе были устойчивые артефакты как с Mesa3D от AMD, так и с оригинальной Mesa3D.

 

И OpenCL нормально работает с видеокартой AMD Radeon в среде Windows, когда в Linux просто не поддерживался, и требовал отдельных танцев с бубном, чтобы хоть как-то заставить его работать.

 

Кстати, только сейчас заметил артефакты в тесте "Rain Forest", да, вот эту чёрную полосу над горой. В среде Linux с AMD Radeon это устойчивое графическое искажение, но в среде Windows проблемы нет:

 

Ну а с видеокартой NVIDIA проблем нет ни в Linux, ни в Windows, а ещё с "зелёной" видеокартой изображение выглядит гораздо более чётким...

 

В целом не скажу, что драйверы AMD для Windows прямо хорошо работали, но в среде Linux, увы, драйверы видеокарт AMD просто мусор какой-то...

Windows 10, GeForce GTX 1070.

С видеокартой NVIDIA всё нормально работает, только "GL_ARB_shader_atomic_counters" выглядит не так, как с Radeon, и "GL_NV_shader_thread_group" выглядит тоже непонятно, хотя сравнить не с чем, но в остальном всё отлично:

 

В общем, видеокарты от NVIDIA, как всегда, доставляют меньше всего проблем как в Linux, так и в Windows, можно даже сказать что не доставляют проблем вообще, ибо просто нормально работают в подавляющем большинстве случаев:

 

-

Тесты (автоматизация)

На этом можно было подводить итоги, ведь результаты собраны, но внезапно были обнаружены скрипты в папке "scripts", какое совпадение! Самое интересное здесь это примеры автоматического запуска бенчмарков с последующим сбором результатов в таблицу:

Даже названия бенчмарков расписаны в примерах! Какая красота! Только вот там есть очень много ошибок...

В итоге я собрал скрипт, позволяющий запустить все тесты, но, как можно заметить, некоторые имена бенчмарков были изменены, ведь в файлах примеров было много ошибок и "очепяток"...

Мне пришлось потратить целый вечер на то, чтобы определить точные имена всех тестов:

Ну а ещё этот скрипт будет разбит на три части, но уже за кадром.

Найти подготовленные скрипты, которыми я буду проводить дальнейший сбор результатов - можно в репозитории GitHub Chi-Gallery:

https://github.com/Shedou/Chi-Gallery

Теперь можно приступить к тестированию, результаты которого уже попадут в итоговую таблицу.

Хотя постойте, есть проблема... Я ведь ранее удалил драйверы от AMD в основном используемом Chimbalix 24.5, прямо во время выяснения причин рваной геометрии в тесте "Tessellation v3"!

Впрочем, я тут посмотрел на скорую руку, производительность всё равно примерно одинаковая что у оригинальной Mesa3D, что у гораздо более кривой Mesa3D от AMD, так что не вижу проблем если исключить из итоговой таблицы кривые драйверы AMD, не хочу снова заниматься этим мракобесием с установкой "красных" драйверов в линуксе...

 

Ну а для чистоты - тестировать буду в чистом Chimbalix 24.5, начиная с AMD Radeon, для которой не существует адекватных драйверов под Linux...

 

При тестировании OpenCL с видеокартой GTX 1070 выявилась зависимость от параметра "__NV_PRIME_RENDER_OFFLOAD", когда параметр указан - производительность OpenCL значительно снижается, так что были собраны ещё и результаты без "OFFLOAD" параметра.

 

Блокирую AMD Radeon через BIOS, как всегда, и там же включаю обратно после завершения тестов в среде Linux, ведь в Windows не нужно так извращаться,чтобы по-человечески переключить видеокарту...

 

На этом результаты собраны, пора обрабатывать.

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Результаты тестов

Ну что же, пора приступать к формированию таблицы...

Первыми пойдут Vulkan тесты, что тут интересного? Ну, начнём с того, что AMD Radeon Vega 3 далеко не всегда быстрее под управлением Linux, а где быстрее - то незначительно, зато под управлением Windows "красная" видеокарта показывает значительно более высокую производительность в некоторых случаях, в одном тесте вообще перевес более 60% в пользу Windows.

GeForce GTX 1070 во всех случаях показала наивысшую производительность именно под управлением Windows, без вариантов:

Далее OpenGL, тут ситуация ещё более интересная...

Видеокарта AMD Radeon в большинстве случаев работала быстрее под управлением Windows, в некоторых случаях преимущество почти двухкратное, только один результат есть у AMD Radeon, когда значительное преимущество было за Linux.

Тем временем с видеокартой GeForce GTX 1070 значительное преимущество имеет Linux в двух тестах, когда Windows не имеет значительного преимущества в остальных случаях, по факту NVIDIA работает лучше в среде Linux с OpenGL API, чего не сказать про AMD Radeon.

И снова AMD Radeon работает значительно лучше и быстрее в среде Windows, но не в Linux, в среде "дряхлого пингвина" один тест вообще не запустился, ибо драйверы (Mesa3D) для видеокарт AMD просто кривой и неполноценный мусор в линуксах.

GeForce GTX 1070 так же отдаёт предпочтение Windows, но есть один случай, когда в среде Linux производительность оказалась значительно выше, у AMD такого не было, увы.

Далее тесты OpenCL, AMD Radeon под линуксом не был протестирован, ибо драйверов адекватных нет, как следствие и нормальной поддержки OpenCL нет, так что если нужен линукс и OpenCL - AMD сразу пролетает.

В случае NVIDIA результаты интересные, лучший результат в среде Linux, когда выводом изображения на монитор занимается другая видеокарта, а сама GTX 1070 при этом не занимается выводом на дисплей, а только лишь вычислениями.

Однако в равных условиях (GTX 1070 выводит изображение на монитор, зелёным отмечено в таблице), совсем незначительное преимущество оказалось за Windows, и то лишь в одном тесте.

AMD Radeon Vega 3 в среде Windows смогла показать высший показатель среднего FPS в большинстве тестов, даже многократно выше, чем смогла GTX 1070, но проблема в том, что GTX 1070 подключена к шине PCI-e 2.0 x1 по вине AMD, ибо процессор Athlon 200GE не способен одновременно работать и с видеокартой, и с NVMe SSD, потому видеокарту пришлось перенести в слот чипсета PCI-e x1, и это вполне могло так сильно повлиять на результат.

Но в данный момент я не могу достать NVMe SSD и подключить видеокарту в PCI-e x16 слот, уже заказанный переходник для SSD всё ещё не приехал, чтобы освободить M2 слот, и это позволило процессору AMD заработать с видеокартой на полноценной шине, ну а райзер просто для полного комплекта, вдруг понадобится для какой-нибудь другой видеокарты или устройства...

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Графики

Теперь посмотрим на графики, ведь они могут показать что могло остаться незамеченным при осмотре обычной таблицы!

Vulkan API.

Radeon Vega 3 иногда немного лучше работает в Linux, но один тест под "пингвином" вообще провален, и в двух тестах есть значительное преимущество в пользу Windows.

GeForce GTX 1070 работает значительно лучше в среде Windows, без вариантов, это кстати объясняет тот факт, что в большинстве игровых тестов Linux проигрывает по сравнению с Windows, ведь DXVK костыли транслируют вызовы именно в Vulkan API.

 

Идём дальше.

OpenGL API.

AMD Radeon в случае OpenGL явно лучше дружит именно с Windows, увы, но 7 тестов показали значительно более высокий FPS именно в среде Windows, когда в среде Linux только один, с натяжкой три теста показали заметно более высокий FPS, перевес однозначно в сторону "форточки"...

GeForce GTX 1070 уже совсем другое дело, Linux имеет уверенное преимущество в четырёх случаях, и незначительное ещё в трёх, Windows тем временем не имеет значительного преимущества с видеокартой NVIDIA, так что да, "зелёная" видеокарта определённо лучше работает под линуксом с OpenGL.

Old OpenGL Tests.

Тут Radeon определённо лучше себя чувствует именно под линуксом, хотя один тест и не удалось запустить, а другой работал с артефактами, ибо под линукс нет адекватных и полнофункциональных драйверов видеокарт AMD...

Ну а GeForce в подавляющем большинстве работала примерно одинаково везде, только в одном старом тесте (GL4_Tessellation) преимущество оказалось за Linux, в остальных - за Windows, хотя и небольшое в основном.

OpenCL уже не буду переводить в графики, ибо будет только NVIDIA соревноваться сама с собой ввиду недоразвитости драйверов AMD для Linux...

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Заключение

Что тут сказать, байки в интернете о том, что AMD якобы лучше работает под линуксом - по факту откровенное враньё, даже в Vulkan API графика AMD предпочитала именно Windows, хотя AMD уже кинула владельцев RX 500 / Vega с драйверами...

Только в 3 из 30 тестах OpenGL - хвалёный AMD Radeon имел заметное преимущество именно под управлением Linux, в 12 тестах из 30 было значительное преимущество в пользу Windows.

Тем временем NVIDIA под линуксом имеет явное преимущество в 6 тестах из 30, но под управлением Windows явное преимущество было только в 4 из 30 тестах, в остальных случаях примерно равны.

По факту это именно AMD больше предпочитает Windows.

Ну и конечно, тестировать производительность когда видеокарта GTX 1070 работает в шине PCI-e 2.0 x1, выглядит странно, ведь с полноценной шиной производительность явно могла быть выше в ряде случаев, однако это не имеет значения, ведь все тесты и сравнения проведены в одинаковых условиях, и по сути не подлежат сравнению с другими конфигурациями ПК в контексте сравнения разных операционных систем с разными видеокартами.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.


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