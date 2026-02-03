Carscoops сообщает, что новый генеральный директор Porsche Майкл Лейтерс рассматривает возможность полной отмены проекта электрических 718 Boxster и Cayman.

По данным Carscoops, основанным на информации Bloomberg, недавнее назначение в руководстве Porsche ставит под вопрос само существование долгожданных электромобилей. Майкл Лейтерс, новый генеральный директор, оценивает целесообразность продолжения программы 718 EV, и перспективы у нее оказались туманными.

Генеральный директор Porsche Михаэль Лейтерс, фото издания Сarscoops

Компания годами готовила замену для бензиновых Boxster и Cayman, но теперь эти планы висят на волоске. Лейтерс, ранее возглавлявший McLaren, вступил в должность 1 января и сразу столкнулся с необходимостью жестко оптимизировать расходы. Причины — отказ от курса на полную электрификацию, падение продаж в Китае и общая финансовая нагрузка.

Разработка электромобилей уже привела к потерям в операционной прибыли. Параллельно компания изучает возможность создания подключаемых гибридов, что потребует новых вложений. В такой ситуации дорогой и затянувшийся проект 718 EV выглядит логичной кандидатурой на сокращение.

Запуск неоднократно переносили. Сначала из-за проблем с поставками аккумуляторов от обанкротившегося Northvolt. Изначальный план по старту продаж в 2025 году давно сорван, и новая дата остается под большим вопросом. Есть и другой сигнал: еще до прихода Лейтерса Porsche анонсировал, что флагманские версии нового 718 получат не электромоторы, а доработанные ДВС. А затем, всего несколько месяцев спустя, в отчетах Bloomberg появились данные, что двигатели внутреннего сгорания могут получить не только топ-версии, но и большая часть обновленной линейки 718.

Porsche официально отказался комментировать эти слухи, что лишь усиливает неопределенность.