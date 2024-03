Издание Bloomberg сообщило, что внутренние студии китайского гиганта Tencent занимаются созданием мобильных клонов Palworld.

О феномене Palworld говорили и писали сотни раз. Огромную популярность игры заметил китайский издатель игр Tencent, который, согласно последним источникам, планирует создать две мобильные игры, вдохновленные игрой, которая недавно побила рекорды Steam.

По состоянию на конец января Palworld зафиксировала более 2 миллионов одновременно залогиненных пользователей в Steam, что делает ее второй по популярности игрой в истории платформы от Valve. Хотя энтузиазм игроков по поводу Palworld немного утих, у игры по-прежнему есть верная и преданная группа сторонников.

Последний отчет Bloomberg пролил больше света на будущие планы Tencent, китайского гиганта и издателя видеоигр, владеющего акциями многих известных игровых студий. В указанном отчете говорится, что корпорация будет работать над двумя мобильными играми в своих студиях TiMi Group и Lightspeed. Компания собирается создавать игры, вдохновленные Palworld, которые в конечном итоге будут выпущены на мобильных устройствах.

TiMi Group отвечает за такие хиты, как Honor of Kings, Arena of Valor и Call of Duty: Mobile. В свою очередь Lightspeed Studios совместно с Krafton выпустила знаменитый PUBG: Mobile, наверное, самый популярный на данный момент шутер, на устройствах Android и iOS.

Напомним, масштаб успеха Palworld настолько огромен, что глава студии Pocketpair Такуро Мизобе признал, что компания как хозяйствующий субъект не в состоянии «справиться с прибылью, получаемой от игры».