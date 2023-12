Знаменитые зарубежные рождественские песни немного похожи на рождественские фильмы. Их все узнают, фанаты посмотрели десятки раз, некоторые знают диалоги наизусть, но это не важно, так как пересматривая такие фильмы приятно проводить долгие зимние вечера. Мы решили представить на ваш суд несколько песен зарубежных песен, без которых Рождество для многих не было бы таким, как до их появления. Вполне возможно, что не все эти песни российским слушателям известны и любимы. Поэтому предлагаем вам оставлять свои комментарии. Что из перечисленного в статье вам нравится? Какие песни вы чаще всего слушаете, чтобы создать себе предновогоднюю и рождественскую атмосферу? Какими бы песнями вы дополнили бы этот предложенный нами список?

Wham! – «Last Christmas»

Это уже, безусловно, классика.

Музыканты Джордж Майкл и Эндрю Риджли решили сделать свою песню «Last Christmas» рождественской, хотя она, по их собственному признанию, на самом деле имеет мало общего с Рождеством, за исключением слова «Рождество» в названии и некоторых рождественских элементов, таких как бубенцы. Песня была написана во время Рождества, когда Джордж и Эндрю находились в гостях у родителей Джорджа. Они смотрели телевизор, и Джордж неожиданно ушел в свою старую комнату, оставив Эндрю одного. Когда он вернулся, он был полон радости, словно выиграл в лотерею. На самом деле, это было не так далеко от истины. Эндрю вспоминал, что Джордж сыграл ему начало песни, которую только что придумал, и ее припев на старом синтезаторе. Эндрю сразу понял, что это было что-то особенное – «это было как откровение». Песня была записана в августе 1984 года, и чтобы создать нужную атмосферу, Джордж украсил студию рождественскими украшениями и сам записал и спродюсировал все партии в песне.

Mariah Carey – «All I Want for Christmas Is You»

Каждый год дива возвращается с призывом «Пора!» и сигнализирует о том, что сезон ее песни начался. Мэрайя обожает праздники, и не в последнюю очередь потому, что благодаря им и этой песне она зарабатывает миллионы долларов (около 2,5 миллионов долларов ежегодно поступают на ее банковский счет благодаря рождественской классике). Возможно, именно поэтому она не слишком протестовала, когда в начале 1990-х годов возникла идея записать рождественский альбом. Сегодня таким альбомом вряд ли кого удивишь, но тогда преобладало мнение, что альбомы сезонных песен могут выпускать артисты, которые приближаются к музыкальной пенсии и не хотят прилагать слишком много усилий.

Тем временем Мэрайя выпустила три альбома и была молодой звездой поп-сцены. Однако Кэри решила, что рискнет и, вероятно, ни разу не пожалела об этом решении. Правда, в рождественский альбом звезды вошли 10 песен, но остальное помнят только фанаты, ведь в историю музыки вошел один сингл — «All I Want for Christmas Is You». Эту песню Мэрайя создала вместе со своим проверенным соавтором — Уолтером Афанасьевым. Он играл на пианино, она начала петь начало, затем несколько недель они прорабатывали детали по телефону, и летом 1994 года Кэри записала песню – гимн для фанатов Рождества и ежегодный кошмар для работников розничной торговли.

Band Aid – «Do They Know It’s Christmas?»

В 1984 году Британия была потрясена сообщениями BBC о голоде в Эфиопии. Боб Гелдоф, который был общественным активистом, что это нельзя оставлять так. Музыкант и его коллега по группе Ultravox Митч Уре задумались, чем они могут помочь. Артисты, которые уже работали над совместным благотворительным проектом, решили сделать то, что у них получается лучше всего: написать песню. Так появилась песня «Do They Know It's Christmas?», но певцы прекрасно понимали, что для того, чтобы собрать как можно больше денег, им нужен импульс и хорошая реклама.

Поэтому музыканты пригласили своих коллег по группе для записи сингла, и в итоге трек оказался на вершине музыкальной сцены Великобритании. Песню «Do They Know It's Christmas?» исполняли и пели, в частности, такие исполнители, как: Стинг, Фил Коллинз, Джордж Майкл, Duran Duran и Пол Янг. Это один из тех редких случаев, когда даже большим звездам не составило труда пропеть всего несколько слов в припевах. Песня имела такой успех, что дожила до новых версий, также, очевидно, записанных в благотворительных целях.

Darlene Love – «Christmas (Baby Please Come Home)»

Сегодня ассоциации с именем Фила Спектора не самые положительные. Музыкант умер в тюрьме, отбывая наказание за убийство своей подруги-актрисы. Однако в 1960-х годах его считали выдающимся продюсером, и его альбом «A Christmas Gift for You from Phil Spector» был очень хорошо принят. Несмотря на то, что его премьера произошла в день убийства президента Кеннеди, альбом стал популярным только после его переиздания в последующие годы. То же самое произошло и с этой песней, которая стала классикой рождественской музыки.

Спектор позвонил Дарлин Лав и сыграл ей композицию по телефону, после чего она готовилась к записи. Интересно, что существует версия этой песни под названием «Johnny (Baby Please Some Home)» для остальной части года, также исполняемая Дарлин. Спектор был уверен, что песня настолько хороша, что ее можно будет исполнять и после праздников, но большей популярностью пользовался оригинал. Кавер-версии «Christmas (Baby Please Come Home)» исполняли такие артисты, как U2, Мэрайя Кэри, Шер и Майкл Бубле.





Chris Rea – «Driving Home for Christmas»

Эта песня способна окутать нас такой атмосферой праздника, что даже огромные пробки на дороге кажутся не такими страшными. Но как она повлияет на водителей перед рождественскими выходными возле оживленного торгового центра, мы пока не знаем. Однако, мы знаем, что эта песня – одна из классических зарубежный рождественских композиций. Она была выпущена в 1988 году, но написана несколько лет раньше. Когда Крис Ри работал в студии Abbey Road в Лондоне, он должен был провести Рождество в Мидлсбро. У музыканта не было контракта на запись, поэтому он не мог рассчитывать на оплату билета на поезд со стороны звукозаписывающей компании.

Его жене пришла идея отправиться на машине — это должно было быть дешевле, но оказалось незабываемым приключением. По дороге идущий снег привел к огромным пробкам. Чтобы поднять настроение, Крис начал петь: «Мы едем домой на Рождество». С каждым светофором он записывал следующие строки песни на листке бумаги. Изначально он хотел, чтобы песню исполнил Ван Моррисон, но связаться с ним не удалось, и в итоге Крис сам записал ее. Хотя дебют песни в чартах может и не был впечатляющим, впоследствии она стала настоящим хитом и принесла исполнителю большой успех.

Slade – «Merry Xmas Everybody»

Группе Slade удалось создать произведение, которое было не только простым, веселым и атмосферным, но и это стало великолепным представлением их таланта в этой песне. В начале 1970-х годов, Slade являлись одной из самых популярных рок-групп Великобритании. Менеджер группы предложил им записать рождественскую песню, но музыканты, за исключением басиста Джима Ли, поначалу смеялись над этой идеей. Ли опроверг это, сказав, что это не так уж и глупая идея и вспомнил старую композицию, которую создал их вокалист Нодди Холдер несколько лет назад, но была забыта.

Есть мнение, что наши лучшие идеи приходят к нам, когда мы над ними не работаем, и эта история является лучшим доказательством этого утверждения. Джим Ли начал петь эту старую композицию, взяв душ, а затем придумал что-то новое. Он размышлял над этими двумя идеями и соединил их, что и привело к созданию «Merry Xmas Everybody». Единственное, чего не хватало, были слова, но Нодди Холдер, после проведенного вечера в пабе, сел на свою кровать и написал текст. Таким образом, песня, знакомая всему миру, на самом деле является второй версией исходной композиции. Музыканты записали эту песню в студии на вершине небоскреба в Нью-Йорке, но они не были удовлетворены звуком, поскольку студия была отлично изолирована, и они хотели услышать эхо в припеве. Несмотря на предупреждения, участники группы решили записать песню в коридоре офисной части здания в середине сентября. Возможно, в то время люди смотрели на них как на сумасшедших, но представьте лица свидетелей этих записей, когда они вскоре услышали уже знакомую песню по радио.

John Lennon & Yoko Ono – «Happy Xmas (Was Is Over)»

Песня, которая объединила рождественское настроение и призыв к прекращению войн, вышла в свет в 1971 году. К тому времени Джон Леннон и Йоко Оно уже провели несколько акций за мир по всему миру, включая известный «постельный протест». На самом деле история этой песни началась в 1969 году, но Леннон еще не был осведомлен о ней. В то время супруги арендовали 12 рекламных щитов и разместили на них послание: «Война окончена! Если вы этого хотите – с Рождеством от Джона и Йоко». Это был их протест против войны во Вьетнаме.

Через два года, когда альбом «Imagine» стал невероятно популярным, Леннон решил, что мирное послание больше всего цепляет слушателей, если оно идет вместе с веселой атмосферой. Именно поэтому он записал бодрую песню «Happy Xmas (War Is Over)» с участием детского хора из Гарлема, чтобы создать более впечатляющий эффект. Несмотря на то, что Леннон приступил к записи песни только в конце октября, он успел выпустить ее к началу декабря. Однако из-за юридических проблем с выпуском сингла, в Великобритании песня вышла лишь год спустя.