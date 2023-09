За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

В первой половине 2023 года больших игровых релизов было не так и много Diablo 4, Dead Space Remake, Resident Evil 4 Remake, Star Wars Jedi: Survivor, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Final Fantasy XVI, Baldur's Gate 3, Hogwarts Legacy и, пожалуй, Dead Island 2. Всего девять заметных игр и это за восемь месяцев, то есть за по одному значимому проекту от ведущих разработчиков в месяц! Конечно можно сослаться на то что проекты класса ААА (triple-A, читается «трипл-эй») требуют от студий огромных нечеловеческих услилий а ещё и большого влияния денежных средств, как привлечённых извне так и собственных. Но всё же не густо получилось! Мы как и все геймеры надеемся что во второй половине значимых игровых релизов будет больше. А пока рассмотрим во что можно будет поиграть в наступившем месяце – в сентябре.

Svarogs Dream Дата выхода 1 сентября Платформы: ПК Русский язык не поддерживается

Игра представляет из себя изометрический ролевой экшен с открытым миром и видом сверху в фэнтезийном сеттинге. Создавая персонажей игры, разработчики вдохновлялись славянской, греческой и скандинавской мифологией.

По сюжету игры Старые Боги вступают в конфликт с новым Единым Богом, в результате низвергнутые они в отместку всем призывают на землю безжалостных чудовищ из подземного мира. Однако не все Боги выступили на стороне зла, а были и такие которые освободили бессмертную душу, которая способна переписать неминуемое. За этого героя нам и предстоит сыграть.

Среди особенностей вас ожидает большой открытый мир со множеством локаций и секретов, свыше 500 различных предметов для персонажа (оружие и экипировка), проработанная прокачка способностей (на выбор будут доступны свыше 90 навыков из 3 разных классов), а также напряженные битвы с мифическими чудовищами, богами и полубогами. Кроме того, каждое действие в игре будет иметь последствия и может повлиять на ход событий.

Lies Of P Дата выхода 1 сентября Платформы: ПК, X-Box Series X/S и One, PS5 , PS4

Русский интерфейс

Lies Of P это мрачный экшен с видом от третьего лица в духе Dark Souls. Играть нам предстоить за героя Пиннокио. По сюжету главный герой игры просыпается в неизвестном ему месте и пытается найти способ выбраться из этого места. Для того чтобы добраться до выхода игроки будут решать различные головоломки и пазлы, а также исследовать мир, собирать предметы и использовать их для решения задач. В игре есть несколько уровней, каждый из которых представляет собой отдельный мир с уникальным дизайном В ходе прохождения игры наш герой также сталкивается с различными опасностями, в том числе с многочисленными противниками для прохождения которых ему потребуются применять свой арсенал приёмов и ударов с помощью своей механической руки! В целом, Lies Of P - это захватывающая игра, которая предоставляет игрокам множество интересных головоломок и пазлов, невороятных сражений с боссами а также захватывающую историю и уникальный мрачный мир.

Starfield. Дата выхода 6 сентября. Платформы: ПК, X-Box Series X/S и One. Русский язык не поддерживается.

Наверное один из самых ожидаемых проектов в этом году. Starfield - это первая за 25 лет новая вселенная от небезизвестной студии Bethesda Game Studios, создателей The Elder Scrolls V: Skyrim и Fallout 4. В этой ролевой игре действие развёрнётся во вселенной, созданной среди звезд. События игры начнутся в 2330 году. За прошедшие годы человечество вышло за пределы нашей Солнечной системы, колонизирует и осваивает новые планеты, отстраивает новые космические колонии на далеких планетах и взаимодействует с внеземными расами.

Основной сюжет игры будет вращаться вокруг загадочного артефакта , который является ключом к разгадке тайны происхождения человечества. Игрокам придётся исследовать глубины космоса, посещать различные планеты на своём звёздолёте в с командой напарников. Игрок примерит на себя роль шахтера, который возьмёт на себя бремя по поиску разрушенного артефакта.

Длительность сюжетной линии в Starfield составит 30-40 часов, только если идти по главному квесту и не отвлекаться на дополнительные задания.

Игра обещает порадовать игроков захватывающими приключениями, захватывающим сюжетом и уникальным геймплеем. Игра будет доступна на Xbox Series X/S и ПК. К сожалению в свете последних событий официальную русскую локализацию игра не получит..

А сегодня спало эмбарго на обзоры и оценки игры Starfield от игровой прессы.

Как бы ни старался Тодд Говард и RP-отдел, набрать 90 баллов или выше на “Метакритике” или Open Critic игра пока не смогла. На первом ресурсе оценка игры (ПК-версия) составила 88 баллов (но оценка еще изменится не раз, так как пока мало обзоров), а на втором — 87 баллов при 93% рекомендаций.

При этом ресурс IGN поставил игре 7 из 10, PC Gamer — 75 из 100, GameSpot — 7 из 10, зато GamesRadar+ и VGC щедро влепили максимум.

The Crew: Motorfest Дата выхода 14 сентября Платформы: Xbox Series S/X, PlayStation 5, PC и Xbox One Русский язык интерфейс





Очередная серия гоночного симулятора The Crew: Motorfest запланирована к выходу на 19 сентября на всех доступных платформах. Действие игры развернётся в одном из самых удивительных уголков Земли – на живописном острове Оаху Гавайского архипелага. Игроков ждут динамические гонки по улицам Гонолулу, проверка навыков езды по бездорожью, приключения на склонах вулкана и множество трасс.

По словам разработчиков игры, на старте будет доступно 15 так называемых плейлистов (соревновательных режимов) , каждый из которых предложит свой набор событий с уникальными атмосферой и геймплеем.

Помимо этого разработчики так же предложат специальные соревновательные режимы со случайно сгенерированными трассами и Grand Race и Demolition Royale с намеренным разрушением машин соперников.

The Crew Motorfest обещает подарить игрокам огромный ассортимент транспортных средств, которые позволят доминировать на шоссе, пересеченной местности, воде и даже воздухе. Как сообщают разработчики, всего в игре будет реализовано более 600 видов транспорта, среди которых будут самолеты, катеры, дрифткары, мотоциклы и другие автомобили. Общий список доступных автомобилей в The Crew Motorfest будет включать в себя более 50 известных брендов. При этом разработчики обещают постоянно расширять его уже после официального запуска The Crew Motorfest.

Mortal Kombat 1 Дата выхода 19 сентября Платформы: ПК, X-Box Series X/S и One, PS5 и Nintendo Switch

Нас ожидает перезапуск культовой серии файтингов, на это указывает цифра один в названии игры. Фанатов серии ждет новый мир, созданный богом огня Лю Каном, переосмысление уже знакомых персонажей и переработанная боевая система, с бойцами камео (помощниками), новые режимы игры, зрелищные фаталити и многое другое.

Совершенно точно в Mortal Kombat 1 сохранится традиционной режим истории - игрок сражается с врагами, бои чередуются с сюжетными роликами и диалогами, будет и многопользовательская составляющая. Драться позволят как за одним устройством, сидя на диване у экрана, так и по сети в режиме онлайн.

NBA 2K24 Дата выхода 19 сентября Платформы: ПК, X-Box Series , PS5, PS4, Nintendo Switch . Русский язык не поддерживается.





Очередной спортивный симулятор будет посвещён легендарному баскетболисту Коби Брайанту (Kobe Bryant), трагически погибшему в 2020 году при крушении вертолёта. Фотографии спортсмена будут размещены на обложках с игрой в версиях Kobe Bryant Edition и Black Mamba Edition.

Игрокам обещают улчшенную графическую часть, систему анимации нового поколения ProPlay, отвечающую за приближенную к телевизионной картинке графику, однако она будет доступна только для консолей текущего поколения.

Титульной новинкой игрового процесса является глобальное обновление системы защиты и комбинаций дриблинга, что добавит геймплею еще больше глубины и динамики. Новый режим менеджмента MyTEAM теперь заставляет работать с ограниченным количеством бюджета, что снижает заработанную плату сотрудникам и предлагает крепко подумать над оптимизацией расходов и недопущении падения результатов.

Будут доступны как одиночные, так и многопользовательские игровые режимы, такие как «для одного игрока», «для нескольких игроков» и «совместная игра». Заявлен кроссплей между игровыми приставками PlayStaion 5 и X Box

Party Animals Дата выхода 20 сентября. Платформы: ПК, X-Box Series X/S и One. Русский язык не поддерживается.

Яркая и весёлая аркада с элементами файтинга, где в качестве игровых персонажей будут выступать забавные зверушки. Демо версия игры была доступна ещё три года назад и вызвала много положительных эмоций со стороны игроков по всему миру.

Игра предлагает разнообразие игровых режимов — благодаря многочисленным локальным и сетевым многопользовательским режимам игры и картам на выбор, включая свободные стычки, королевские битвы. Разработчики обещают бесшовный игровой процесс, благодаря кроссплатформенной игре между PC и Xbox ни один друг не останется в стороне в этой битве миловидных зверушек.

Payday 3 Дата выхода 21 сентября. Платформы: ПК, X-Box Series X/S и One, PS5

Русский интерфейс

Payday 3 - это в первую очередь мультиплеерная игра, где игроки будут выступать в роли банды преступников, которой предстоит совершать ограбления наиболее защищенных объектов в разных городах по всему миру. На момент выхода игры всего запланировано восемь ограблений, однако разработчики со временем обещают добавлять в игру новые задания. Для успешного планирования и завершения миссии игрокам необходимо работать вместе и координировать свои действия, ведь каждый игровой персонаж обладает своими уникальными способностями и навыками. В ходе процесса планирования и подготовки к миссии игроки смогут настраивать своё оружие и обмундирование. Каждое ограбление будет уникальным (казино, банки )и требовать от игроков умения планировать, стратегически мыслить и быстро принимать решения. Обещают как скрытное прохождение миссий, так и глобальные перестрелки с полицией, спецназом.

Payday 3 - это продолжение популярной игры Payday 2 вышедшей в далеком 2013 году.. По незамысловатому сюжету игры группа находится в затруднительном положении и нуждается в новом крупном деле, чтобы выйти из финансовой ямы. Игроки снова воплотятся в роли членов организованной преступной группировки, которая специализируется на ограблении банков, магазинов и других объектов

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty Дата выхода 26 сентября Платформы: ПК, X-Box Series , PS5

Это не совсем новая игра, а масштабное сюжетное дополнение к Cyberpunk 2077. Почти три года понадобилось разработчикам игры чтобы выпустить это большое DLC к существующей игре.

Место действия: колоритный город в регионе Пасифика — Догтаун (Пёсий город), который находится вне юрисдикции корпораций. Ещё до Объединяющей войны из района планировали сделать подобие Лас-Вегаса, отстроить казино, отели, но теперь Пёсий город заполонили трущобы, корпорации обходят его стороной, а бесконтрольный хаос внутри городских стен позволил создать там самый крупный в Найт-Сити чёрный рынок.

Как и в Cyberpunk 2077, главным героем станет наемник Ви. Его вновь будет сопровождать цифровая копия рокера Джонни Сильверхенда в исполнении Киану Ривза.

По сюжету над территорией Догтауна сбивают орбитальный шаттл Розалинд Мейерс, президента Новых Соединённых Штатов Америки (НСША). Ви придётся вызволять главу государства из западни в обмен на обещанное ей/ему лекарство.

Разработчики с помощью дополнения решили полностью обновить игру и поменять некоторые механики. Большая часть новшеств будет доступна и в оригинальной Cyberpunk 2077 даже в отсутствии DLC. Разработчики увеличат число квестов и дополнительных заданий. CD Projekt RED обновила механизмы работы искусственного интеллекта, изменив систему полиции и приблизив её механику к Grand Theft Auto. Теперь нарушители закона будут преследоваться в зависимости от тяжести преступлений. Также в дополнении появятся новые виды оружия, транспорта, гаджетов и киберимплантов. А ещё будет доступно использовать оружие не выходя из транспортного средства.

Важно, дополнение Phantom Liberty не будет доступно для пользователей Xbox One и PS4, так как данные консоли проявили себя не с лучшей стороны, показав низкие показатели производительности.

EA SPORTS FC 24 Дата выхода 29 сентября Платформы: ПК, X-Box Series , PS5 PS4 Nintendo Switch . Русский язык не поддерживается.

Кроссплатформенный симулятор футбола запланирован на 29 сентября Как видно из названия игры пропала приставка FIFA так как ранее Electronic Arts расторгла контракт с Международной Федерацией футбола и теперь не сможет разрабатывать игры под брендом FIFA.

Симулятор разрабатывался на улучшенной версии движка Frostbite. Специально для новой игры Electronic Arts создала технологию реалистичных движений HyperMotion V. Благодаря ей движения виртуальных футболистов не будут отличаться от движения реальных живых прототипов

Для FC 24 лицензировали более 19 000 футболистов. В игре также появятся более 700 команд и 30 футбольных лиг, в том числе английская Премьер лига , Бундес Лига, ЛаЛига, Лига чемпионов УЕФА, Кубок Либертадорес и другие. К сожалению для игроков из Российской Федерации чемпионата страны мы не увидим. Нам остается надеятся только на мододелов.

Также ElectronicsArt лицензировала женские футбольные лиги, например Женскую суперлигу Футбольной ассоциации и женскую Бундеслигу Чемпионата Германии.

Конечно же это не все запланированные на сентябрь игровые релизы. Я лишь остановился на самых масштабных и значимых событиях в игровом мире, запланированных на сентябрь 2023 года.