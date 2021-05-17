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Верните мой 2006-ой: Вспоминаем, во что мы играли 15 лет назад. Часть 2

2006 год оказался таким богатым на классные игры, что материал про него пришлось разбить на две части. Перед вами продолжение списка топовых игр пятнадцатилетней давности.
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2006 год оказался таким богатым на классные игры, что материал про него пришлось разбить на две части. Перед вами продолжение списка топовых игр пятнадцатилетней давности.

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Верните мой 2006-ой: Вспоминаем, во что мы играли 15 лет назад. Часть 1

Company of Heroes

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Company of Heroes — нашумевшая RTS в сеттинге Второй Мировой от мастеров из Relic Entertainment. В основу игры студия заложила отработанный еще в Warhammer 40000: Dawn of War геймплей с захватом на карте ключевых точек, завернув его в обертку великолепно срежиссированного блокбастера. До сих пор Company of Heroes одна из самых зрелищных представительниц своего жанра. На сегодняшнем «безрыбье» в жанре Company of Heroes все еще отлично играется. Да и визуально проект Relic практически не устарел.

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Call of Juarez

Старина Call of Juarez — прекрасный приключенческий шутер от польской Techland. Определенно, это самый неожиданный хит 2006 года. От проекта едва ли много ждали, но на выходе он смог удивить и добротным сюжетом с парой интересных героев, и разнообразнейшим геймплеем, и отличной графикой. За первой частью последовал ряд продолжений, но, к сожалению, новые части растеряли харизматичные черты оригинала и уже так не впечатляли. 

Just Cause

Just Cause не могла похвастаться вразумительным сюжетом или отточенными игровыми механиками, но зато у игры Avalanche Studios получалось брать масштабом! Это был такой безмерно раздутый клон GTA с километрами пространства, играть в который, несмотря на все недостатки, оказалось весело. Прежде всего, потому что Just Cause не относилась к себе серьезно. В основе геймплея были бесконечные взрывы, трюки, полеты на парашюте и другие «фановые» вещи. На финише 2006 года Just Cause не получила значимых наград и потерялась на фоне мощных конкурентов. И все же шведская разработка оставила после себя довольно приятное послевкусие и заложила базу для целой линейки неплохих продолжений.  

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В тылу врага 2

В 2006 году компания Best Way выпустила продолжение своей успешной стратегии «В тылу врага». «В тылу врагу 2» была подробной, вдумчивой, эффектной и очень зрелой игрой — образцовой представительницей жанра военно-исторических стратегий. Что тогда, что сейчас серия «В тылу врага» и конкретно ее вторая часть — продукт штучной выделки, который все еще обязателен к ознакомлению любителям настоящих стратегических игр. 

DEFCON

DEFCON — небольшой шедевр, который предлагал игрокам поупражняться в уничтожении мира ядерными бомбардировками. Побеждал игрок, нанесший противнику максимальные потери и набравший наибольшее количество очков. В DEFCON не было постройки баз, сбора ресурсов и типичного стратегического микроменеджмента, а графический движок отрисовывал одну только векторную карту. Но от этого игра не становилась примитивной. Наоборот, минимализм помогал почувствовать себя тактиком, который способен уничтожить мир в ядерном апокалипсисе. 

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Gothic 3

Gothic 3 — финальный аккорд культовой серии ролевых игр от Piranha Bytes. Третья часть вывела на максимум амбиция немецкой франшизы. Игра была настолько ожидаемой и перспективной, что в прессе — по крайней мере, отечественной — ее постоянно сравнивали с The Elder Scrolls 4: Oblivion, американским ролевым блокбастером со схожим типом геймплея. Правда, с грузом амбиций Gothic 3 не справилась и до статуса шедевра по итогу сильно не дотянула. Фанаты практически единогласно сошлись на том, что триквел уступает в качестве и глубине игрового процесса великолепной Gothic 2. Тем более третья часть на выходе оказалась катастрофически забагованной — разработчики просто не успели к релизу довести игру до нормального состояния. И все-таки даже с учетом всех «но» Gothic 3 была серьезным высказыванием в жанре RPG. Сейчас такие проекты делать слишком дорого и сложно. Да и вообще школа европейских ролевых игр сегодня переживает не лучшие времена. Даже сама Piranha Bytes выше планки, установленной Gothic, больше прыгнуть не смогла. 

Продолжат ли когда-нибудь достойным образом Gothic, предсказать сложно. Формальным сиквелом была Arcania: A Gothic Tale, но, честно говоря, в контексте серии этот продукт даже не хочется вспоминать. 

Dark Messiah of Might and Magic

Одним из самых необычных экшенов 2006 года был Dark Messiah of Might and Magic от французской Arkane Studios, авторов Arx Fatalis. На своенравном в начале своего существования движке Source разработчики выдали разнообразный и крайне нетипичный фэнтезийный боевик. Здесь можно было отыграть роль скрытного ассасина, скрывающегося в тенях, смелого воина, рубящего врагов на куски, и могущественного мага, повелевающего стихиями. Игры была линейной, но благодаря продуманному устройству уровней все равно ощущалась просторной и даже иммерсивной.

Большим и шумным хитом Dark Messiah of Might and Magic не стала. Из-за неудовлетворительных продаж издатель отказался развивать идеи игры, и с этим решением даже спустя 15 лет сложно смириться.  

Tom Clancy's Splinter Cell: Double Agent

В 2006 году серия Splinter Cell была поставлена на конвейер. За великолепной Chaos Theory следовала Double Agent, четвертая часть приключений Сэма Фишера, в которой разработчики постарались показать героя с новой стороны и столкнуть его с по-настоящему сложными проблемами. В Double Agent Фишер по поручению АНБ внедрялся в опасную и крайне осторожную террористическую организацию. Будучи двойным агентом, ему приходилось вершить судьбы людей и грамотно балансировать между приказами начальства и интересами террористов. От решений Сэма (то есть, наших) менялся ход определенных миссий и даже варианты концовки.

Double Agent может и не оказалась лучше Chaos Theory, но все же здорово взбодрила серию. Однако главные изменения в ней были впереди — на очереди после Double Agent была Splinter Cell: Conviction, которая натурально перевернула образ Фишера и геймплейные основы франшизы с ног на голову. 

Neverwinter Nights 2

Neverwinter Nights 2 — осторожное, старательное и очень правильное продолжение культовой RPG BioWare от Obsidian Entertainment. Конечно, Obsidian, как обычно, делала игру на надрыве и почти из последних сил, выбиваясь из ограниченного графика, на который студия опять умудрилась подписаться. Стоит отдать должное, на Neverwinter Nights 2 это почти не сказалось. Разве что в техническом плане — предсказуемо игра полнилась благами, глюками и ошибками. Однако за фасадом кривого технического исполнения скрывалась добротная RPG с хорошим сюжетом, глубокой ролевой системой, интересными персонажами и квестами. Если по какой-то причине вы пропустили эту игру, обратите на нее самое пристальное внимание. Сегодня в Neverwinter Nights 2 со всеми дополнениями можно «зависнуть» очень-очень надолго.

Верните мой 2006-ой: Вспоминаем, во что мы играли 15 лет назад. Часть 1

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