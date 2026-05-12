Steam Machine против PlayStation 5 – за рамками маркетинга и вездесущего хайпа

Что такое Steam Machine и зачем оно нужно? Гибрид консоли и ПК без понятной целевой аудитории. Загадочное устройство с неопределенными целями.
[ ] для раздела Блоги

Конкуренция на рынке игровых устройств – спорный момент. Платформодержатели могут и будут вкладывать деньги в маркетинг, удешевление и оптимизацию процессов. Конкуренция – это не про выгоду для пользователя. Конкуренция – это про новые способы изымать денежные знаки у населения.

На этом фоне анонс Steam Machine выглядит белой вороной. Мы до сих пор не знаем, для каких целей Valve выпускает новое устройство.

Источник: коллаж Push Square (на основе фото Valve и Sony)

Предисловие

Пару дней назад в продажу поступил Steam Controller с загадочным позиционированием на игровом рынке. Как консольному геймеру, мне непонятно назначение устройства, хотя контроллеры я люблю. Зачем данная «приблуда ПК-боярам» – для меня остается загадкой. Стратегии, пошаговые RPG, тактика, игры с микроменеджментом никогда не станут популярными с джойстиками, а для всего остального есть PlayStation 5.

Возник принципиальный вопрос – что есть Steam Machine глазами пользователя консолей и адептов магазина Steam. В чем изюминка игры сидя на диване и как подобное реализовано в новом устройстве дядюшки Габена.

Свидетели RTX 5090 в геймерской среде

В 2025 году произошло интересное событие – блогеры массово рассказывали геймерам, что 8 гигабайт видеопамяти для обывателей слишком мало.

Источник: YouTube-канал «Мой Компьютер» / Михаил Крошин

Моментально посыпались рекомендации от профильных средств массовой информации, что вам стоит отказаться от видеокарт с подобным объемом и переплатить 40% стоимости за больший запас памяти. Вы ускорители графики берете не на пару месяцев и 16 ГБ будет в самый раз.

Вы ведь тоже прочитали абзац выше и не обратили внимание, что надо дополнительно накинуть $150 (по ценам до кризиса 2025 года), чтобы гипотетически в паре игр при определенных обстоятельствах получить прибавку к скорости?

Сегодня сформировалась когорта граждан, которые не считают деньги и уверены, что пара сотен туда, пара тысяч здесь – это обыденное дело и все на подобное способны. Будто не существует финансовых ограничений и экономической целесообразности в тратах.

Игровая индустрия перестала понимать ценность денег

Последние несколько лет игровые «интеллектуалы» обсуждают стоимость игр, как планка в $70 или $80 может погубить проект, а низкий старт в $30 дать проекту серьезный импульс и феноменальную популярность. Думаю, многие слышали про популярность Hollow Knight: Silksong или Helldivers 2 – низкий порог входа. Но сколько должна стоить Grand Theft Auto VI, чтобы стать популярной и максимально доходной?

Игровые блогеры любят обсуждать стоимость игр, но в то же время дают исключительно противоположные рекомендации по железу. Если у тебя не RTX 5090 – ты не геймер, а криворукий казуал. Как в одной голове могут уживаться два разнонаправленных вектора – мне непонятно.

Мой личный ПК и интерес к будущему аппарату

Ниже скриншот с характеристиками личного ПК. Гаджет не первой свежести, но его достаточно для удовлетворения большинства моих первоочередных потребностей. В нем нет RTX 5090 или топового процессора последней модели. Обычное устройство, заточенное под конкретные нужды с ограниченным бюджетом.

Видеокарта Radeon RX 7600 и шестиядерный процессор AMD Ryzen 5 5600G. Урезанная Windows 10 и монитор с разрешением 1080p. Идеальный сетап и комфортное исполнение. Конфигурация, проверенная временем.

Разрешение экрана 2160p или 1080p

В январе этого года заменил свой Dell P2714H с разрешением 1080p на более свежий Samsung ViewFinity S7 с разрешением 1440p и столкнулся с проблемой – моего ПК недостаточно для данного разрешения. Точнее, мне пришлось существенно снижать настройки в играх, чтобы удержать картинку в диапазоне 45–50 кадров. Возник вопрос – зачем брать экраны с 1440p или 2160p? Когда у тебя избыточная производительность, то шаг понятный, но запас должен быть в 3–4 раза. Трудно собрать персональный компьютер и взять компоненты с резервом в несколько раз от целевого.

Выбор между высокими настройками в 1080p и средне-низкими в 1440p – разрешение экрана картинку никак не спасет. Steam Machine продвигают как комфортное устройство с прицелом на разрешение 4K и частоту 60 кадров.

Источник: Фото Антонио Дж. Ди Бенедетто / The Verge

Это интересное заявление, когда речь идет о развлечении в зале у телевизора – сел подальше и все хорошо. Просмотрел сотни презентаций и обратил внимание – коробочка редко стоит у телевизора, почти всегда на столе у монитора. В подобном режиме половина «новшеств» и передовых функций ей не нужны.

Но самое интересное – у телевизора есть способность улучшения изображения. Качественные модели феноменально растягивают картинку, убирают артефакты, удваивают частоту кадров и выполняют кучу других функций. Но у обычного монитора ничего подобного нет.

Народный гейминг среди широких масс

Если прямо сейчас обратиться к статистике сервиса Steam, то можно заметить, что самые популярные и востребованные системы – это нижняя ценовая планка 2026 года.

Рядовым пользователям достаточно производительности Steam Machine и PlayStation 5. Геймерам достаточно устаревшего железа пятилетней давности и они радуются тому, что имеют. Типовой и самый массовый вариант – это i5 плюс RTX 3060 с видеопамятью на 8 ГБ и 16 ГБ оперативки. Подобная конфигурация тянет все современные игры с некоторыми оговорками.

Игровое устройство за $700 будет самым массовым и актуальным с технической точки зрения.

Steam Controller и недостатки ПК-гейминга на диване

Ниже скриншот моего профиля в Steam по самым популярным играм, в которые тратил больше всего времени. В топе списка моих предпочтений на стационарном устройстве – стратегические проекты различной направленности. В данном жанре я «собаку съел» и могу вступить в полемику на достойном уровне. С мышкой и клавиатурой общаюсь на «ты».

Параллельно с этим активно играю с геймпада на консолях. The Division 2, World of Tanks, Battlefield V, Generation Zero и For Honor – мои фавориты на консолях. У меня четкое разделение и жанровые предпочтения на разных устройствах. Мелкий менеджмент удобнее с клавомыши, а простые действия с примитивными рефлексами – на геймпаде.

Смотря на Steam Controller, я не могу понять, как этим пользоваться? Предполагается, что вы большим пальцем будете кататься по сенсорной площадке, управлять мышкой и совершать неимоверные кульбиты. Нюанс состоит в том, что большой палец изначально создавался как противовес остальным и мышцы эволюционно развивались по пути «хватать или держать», а не мелкой моторики. Когда вы управляете мышкой, у вас рычаг идет от плеча и задействованы десятки мышц для точного позиционирования, а тут всего пара сочленений.

Источник: Фото Антонио Дж. Ди Бенедетто / The Verge

Аппендикс в виде сенсорных площадок сместил основные элементы управления от центра кисти и заставляет руку «выворачиваться» неестественным хватом. Это не инструмент для активного времяпрепровождения, а помесь «бульдога с носорогом».

Steam Machine стал продуктом для несуществующего пользователя

С «бумажной» точки зрения мне устройство нравится. Более того, лично собрал аналогичную систему с идентичными характеристиками. Но с практического ракурса возникает череда вопросов:

  • Игра на диване предполагает минимальное вмешательство в работу устройства, но как это сочетается с настройками Linux, Proton, сторонними лаунчерами, обновлениями игр, защитой DRM и античитами?
  • ПК-геймер любит свое устройство за гибкость – но ее нет в Steam Machine. Вы не можете поменять железо на свое.
  • Поддержка сторонними издателями – сейчас студии сертифицируют свои проекты для запуска в SteamOS, но не все. Есть широкий список игр без поддержки системы. Проблематично читать гайды по настройке с геймпадом в руках и пытаться разобраться в вопросе.
  • Сложности с обновлением игр и софта – не у всех издателей присутствует возможность выпускать оптимизацию одновременно на всех платформах и Пингвиляндия пойдет по остаточному принципу.

Linux – отличная система до тех пор, пока все идет по плану. Но как только что-то случилось, она по щелчку пальца превращается в недружелюбного соседа с перфоратором. Вы обязаны обладать базовыми знаниями по новой операционной системы.

Sony PlayStation 5 в 2026 году и целевая аудитория

Сегодня около 100 млн проданных устройств с четким позиционированием и понятным курсом развития. Минимум функционала, максимум надежности и понятности. Нет ничего лишнего. Работает вне зависимости от обстоятельств. Если игре нужны некоторые изменения, версия для Sony PlayStation 5 будет первой, кто их получит. Играть в онлайн-проекты с дивана – идеальный вариант времяпрепровождения.

У нас на весах помещаются два похожих продукта в одной ценовой нише. Первый гаджет проверенный временем с четким пониманием происходящего. Второе творение – вопросов больше чем ответов. 

Послесловие

Мы оказались в интересной ситуации. Дядюшка Габен решил составить конкуренцию традиционным игровым приставкам с долгой историей и сложившейся культурой. Но ситуация выглядит странно – кто является целевой аудиторией устройства? С анонса прошло больше полу года, но реальных тестов в полевых условиях так никто и не увидел. Почему за долгий срок Steam Machine не раздали популярным обозревателям для формирования общего мнения об устройстве? Как машина будет чувствовать себя на большом экране без оптимизации от издателей? Вопросов вагон и маленькая тележка, а на выходе непонятный аппарат.

