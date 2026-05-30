Мои компьютер в 2026 году - типичный середнячок как по игровой производительности, так и по тепловыделению. Хотя, в плане игровых возможностей он уже постепенно переходит в категорию бюджетного, так как моя видеокарта GeForce RTX 3060 по производительности уже заметно ниже даже бюджетной GeForce RTX 5050, не говоря уже о популярной GeForce RTX 5060. Процессор в моем ПК - шестиядерный Ryzen 5 5600X, установленный в материнскую плату MSI B550-A PRO и охлаждаемый кулером Zalman 10X Performa.

Установлено 32 ГБ оперативной памяти, работающей с частотой 3600 МГц и запитывает все это блок питания Chieftronic GPU-750FC мощностью 750 ватт. Казалось бы - настроить охлаждение в подобном ПК довольно просто, нужно всего лишь отвести 170 ватт от видеокарты и около 75 ватт от процессора, а с этим справится самый простой бюджетный корпус с тремя вентиляторами 120 мм. Но есть в моем компьютере пара особенностей, которые заметно усложняют эту задачу.

Во-первых, в нем сейчас стоит аж шесть жестких дисков и три SSD-накопителя. Я долго экспериментировал с тем, чтобы наиболее удобно хранить важные файлы, делал самосборный NAS с доступом по гигабитной сети, или пытался использовать док станции и карманы для HDD с интерфейсом USB. Но наиболее удобным оказалось держать жесткие диски прямо в игровом ПК. Но не включенными постоянно, так заметно повышаются риски потерять часть файлов в результате программного или аппаратного сбоя. А подключаемыми по мере надобности через специальную плату управления питанием.

Стоит она недорого и несмотря на то, что каналов управления питанием у нее всего четыре, без проблем справляется с большим количеством HDD и SSD, подключаемыми через разветвители. Чтобы включить накопители, нужно всего лишь нажать четыре кнопочки, и после перезагрузки они появляются в системе. Но такая «пачка» HDD прилично греется, жесткие диски дополнительно разогревают друг друга и требуют эффективного обдува, ведь чем выше температура HDD, тем сильнее риск его выхода из строя.

Вторая особенность моего ПК - это довольно тихая работа. Я постарался так настроить его систему охлаждения, чтобы обороты вентиляторов диаметром 120-140 мм не превышали 800-900 в минуту. На таких оборотах остаются тихими даже многие бюджетные модели. И у меня это получилось, ПК работает тихо и единственный звук, который выделяется - потрескивание вентилятора в блоке питания, который не выдержал пять лет работы, но его я перевел в полупассивный режим работы и теперь он не включается вообще.

Разместить такое количество накопителей в ПК и заставить всю эту сборку работать тихо и не перегреваться удалось только с помощью корпуса Fractal Design Define R4. Который имеет шумоизоляцию, толстый металл, корзины для жестких дисков с резиновыми демпферами и семь посадочных мест под вентиляторы диаметром 120-140 мм.

Сейчас найти корпуса ПК, рассчитанные на установку нескольких HDD очень сложно, мне попался только GameMax M903X SilentMax, заточенный на тихую работу и способный вместить такое же количество HDD. Из более современных моделей можно отметить Montech King 95 Pro, но этот корпус способен вместить только пять HDD форм-фактора 3.5".

Поэтому свой Fractal Design Define R4 я нашел на «Авито». Сегодня я расскажу, как настроил тихое и эффективное охлаждение в своем ПК перед жарой 2026 года, и думаю, некоторые из примененных мною лайфхаков будут полезны и вам. И начну с охлаждения жестких дисков, так как для меня это стало первоочередной задачей.

Изначально в корпусе Fractal Design Define R4 стояли фирменные вентиляторы белого цвета с универсальной формой лопастей. В моем корпусе они уже жутко трещали подшипниками, и я заменил их на ID-COOLING AS-140-K, вертушки диаметром 140 мм с более высоким статическим давлением, способные разогнаться аж до 1800 об/мин. Они будут лучше проталкивать воздух сквозь корзины с жесткими дисками и пылевые фильтры. Две штуки я установил на передней панели корпуса и еще один - на нижней.

Учитывая то, что на выдув в корпусе стоит только один вентилятор - XILENCE Performance диаметром 140 мм, такой конфигурации оказалось вполне достаточно, чтобы охлаждать ПК без особого шума. Да и моя видеокарта GeForce RTX 3060 за счет андервольта «ест» всего 100-120 ватт, так что гонять три вентилятора на вдув даже избыточно, особенно учитывая то, что жесткие диски большую часть времени отключены.

Но как заставить их стартовать только тогда, когда это нужно? В BIOS материнской платы можно сделать привязку оборотов вентиляторов только к температурам процессора, чипсета или системы питания материнской платы, поэтому мне пришлось поискать программное решение. Им оказалась утилита Fan Control, которая умеет управлять всеми вентиляторами в ПК, включая вентиляторы видеокарты и выставлять обороты на них в зависимости от разных датчиков.

Я сделал максимально просто - при старте ПК вентиляторы для обдува жестких дисков стартуют на достаточных, но тихих оборотах и это гарантирует, что я, при своей рассеянности, не забуду включить их при подключении всех HDD. Так запросто можно перегреть жесткие диски в жару. При старте Windows запускается утилита Fan Control и, если обдув HDD не нужен, я просто убавляю ползунок двух вентиляторов на передней панели корпуса до нуля. Вентиляторы ID-COOLING AS-140-K имеют дополнительный разъем, так что к разъему на материнской плате их можно подключать параллельно по две и даже три штуки. Что я и сделал.

Если жестким дискам приходится работать долго, а в комнате жарко, я увеличиваю обороты обдувающих их вентиляторов до 900-1000 в минуту, и их температура остается более, чем комфортной. Вот, к примеру, на скриншоте видно температуры почти всех HDD (в верхней строчке) через утилиту CrystalDiskInfo после работы в течении часа при температуре в комнате в 27-28 градусов. Это отличный результат и есть запас даже если в комнате будет 30 градусов.

Еще один лайфхак, который я стал применять постоянно - открытие передней дверцы корпуса. Казалось бы, в нем есть прорези для забора воздуха по бокам, но работают они не так эффективно, как рассчитывали инженеры Fractal Design. И стоит открыть дверцу, в то время как подключены жесткие диски, как их температура через какое-то время падает на градус, а то и два.

За дверцей и стоит плата управления питанием HDD

Вместе с жесткими дисками в корзине лежат два SATA SSD - Samsung 860 EVO и GIGABYTE GP-GSTFS31100TNTD объемом 1 ТБ каждый, но они практически не греются и охлаждать их специально не требуется. Чего не скажешь о SSD ADATA XPG GAMMIX S11 Pro, который со своим бутафорским радиатором легко разогревается до 60 градусов и более. Видеть такие температуры для меня очень некомфортно, тем более, что в самой горячей точке SSD вполне может быть на 10-15 градусов больше.

И эту проблему я решил просто, поставив вентилятор диаметром 80 мм на обдув SSD. При оборотах в 1100-1200 в минуту он не выделяется на общем фоне ПК, а температуру сбивает прилично. SSD стоит в слоте PCI Express через переходник, так охладить его гораздо проще, да и доставать из ПК при надобности гораздо удобнее, ведь разъем M.2 очень хрупок и не рассчитан на частые переподключения. Вентилятор примотан к пластиковой карточке изолентой, и держится внутри корпуса ПК на магнитах - так его можно как угодно двигать внутри и закреплять в нужном месте, а при необходимости быстро снимать.

К такому лайфхаку меня подтолкнул многолетний опыт использования дополнительного маленького вентилятора на видеокарте. Он лежит на прорезях ее бэкплейта и работает с постоянными небольшими оборотами. И прокачивая воздух через заднюю секцию ее радиатора, радикально снижает нагрев видеокарты в простое. Даже в жару ее температура с остановленными основными вентиляторами держится в простое в районе 36-39 градусов. А заодно этот вентилятор обдувает оперативную память, хотя при разгоне до 3600 МГц и напряжении в 1.33 В это не особо требуется.

Кстати, на видеокарте Palit GeForce RTX 3060 Dual вентиляторы в автоматическом режиме стартуют при достижении чипом температуры в 60 градусов, и я считаю, что это очень много. Ведь помимо графического чипа греются и модули памяти, и система питания, которая у этой видеокарты довольно неудачная. Поэтому через утилиту MSI Afterburner я выставил плавный старт вентиляторов при достижении GPU температуры в 39 градусов. Но видеокарта оказалась капризной к настройкам управления вентиляторами и работать корректно такой FAN STOP начинает только при выставлении дополнительных параметров, как на скриншоте.

В итоге подобной конфигурации охлаждения хватает для этой сборки, но только в том случае, если видеокарта GeForce RTX 3060 работает в андервольте, потребляя в играх 100-120 ватт. А процессор Ryzen 5 5600X ограничен стандартным лимитом в 76 ватт. Это заметно уже при включении дополнительных передних вентиляторов для обдува HDD, даже в таком режиме температура видеокарты в играх падает на 2-3 градуса.

Конечно, если поставить в Fractal Design Define R4 шесть вертушек диаметром 140 мм, он справится даже с отводом тепла от процессора Core i5-12600KF и видеокарты GeForce RTX 5070 или Radeon RX 9070. Но уровень шума при этом станет не комфортным, а поток воздуха будет не таким оптимальным, как в современных корпусах, например, в Zalman Z10 PLUS Black или в Cougar Airface Pro RGB. Да и одну из корзин с жесткими дисками придется убрать, ведь с ней длина видеокарты ограничена 295 мм, что по сегодняшним меркам довольно немного. Поэтому собирать в этом корпусе более мощную сборку я не вижу смысла - он хорош именно для не слишком горячего «железа» и сборок с несколькими жесткими дисками.

Итоги

Вот так я подготовил свой ПК к лету 2026 года, и в таком режиме он не перегревается даже если не включать кондиционер. Думаю, примененные при этом лайфхаки пригодятся и вам.

