Netflix представил трейлер фильма «В руках Данте» (In the Hand of Dante) режиссера Джулиана Шнабеля (Julian Schnabel), главные роли в котором исполнили Джерард Батлер (Gerard Butler) и Оскар Айзек (Oscar Isaac)

Картина основана на одноименном романе Ника Тошеса (Nick Tosches), опубликованном в 2002 году. Сюжет объединяет две временные линии, разделенные несколькими веками. Одна часть истории разворачивается в Италии XIV века и посвящена Данте Алигьери во время работы над «Божественной комедией». Вторая переносит действие в современный Нью-Йорк, где редкая рукопись поэта оказывается связана с криминальным миром.

По сюжету писатель Ник (в исполнении Оскара Айзека), исследующий жизнь и творчество Данте, получает предложение от мафиозного босса проверить подлинность редкой рукописи «Божественной комедии». История постепенно связывает судьбы героев разных эпох через темы власти, веры и поиска смысла жизни.

Изображение: Netflix

Особое внимание в трейлере уделено двойной роли Джерарда Батлера. В исторической линии он сыграл папу Бонифация VIII с длинной седой бородой и в костюмах Средневековья. В современной линии Батлер появляется в образе гангстера по имени Луи с короткой стрижкой и светлыми волосами.

В актерский состав также вошли Оскар Айзек, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Аль Пачино, Джон Малкович и Мартин Скорсезе. Скорсезе появился в роли наставника Данте по имени Исайя и заметно изменил внешний вид ради образа.

Премьера ленты состоялась на Венецианском кинофестивале 2025 года. После успешного показа Netflix приобрёл права на международный прокат. Фильм выйдет в ограниченном прокате 12 июня 2026 года, а на стриминге станет доступен 24 июня. До релиза картину также покажут на фестивале Tribeca 2026.