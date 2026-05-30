Razg0n_blog
NVIDIA готовит революцию в мире ПК — по слухам на Computex 2026 планируется презентация CPU N1X
Новейшая платформа от NVIDIA перевернет представления о том, каким должен быть современный ПК с процессором ARM
Издание Tom's Hardware, а также другие СМИ обнаружили, что аккаунты NVIDIA и Microsoft сообщают о подготавливаемой данным компаниями новой эры в мире ПК. По предварительным данным, речь идет о планах NVIDIA анонсировать на выставке Computex 2026 свой новый ARM CPU под названием N1X.

Известный в англоязычных кругах техноблогер Jayztwocents разместил на YouTube короткий ролик, в котором он говорит, что был прав насчет слухов касательно N1X, и NVIDIA действительно выкатит его на мероприятии в Тайбэе. NVIDIA разрабатывала N1X в течение последних нескольких лет и теперь, наконец, запустит процессор в массовое производство.

Активность аккаунта Windows указывает на то, что Microsoft участвует в коллаборации с «зеленым» гигантом и готовит мощнейшую программную поддержку N1X. Как заявляет Jayztwocents, данный союз приведет к появлению гораздо более удобоваримого с точки зрения пользователя продукта, если сравнивать с тем непотребством, что выпускает Qualcomm.

В результате на рынок хлынут более тонкие, энергоэффективные и, возможно, более производительные устройства. Конечно, на первых порах ARM-решения NVIDIA могут проигрывать по скоростным характеристикам в определенных задачах, например в играх. Но в других сферах, таких как ИИ, они имеют потенциал составить хорошую конкуренцию, благодаря унифицированной памяти и архитектурной заточке под нейросети.

Конечно, никто не запрещает использовать систему геймерам, особенно учитывая, что GPU N1X примерно соответствует GeForce RTX 5070. Остановить может разве что высокий ценник в $5000+.

В общем, если подытожить, то приход CPU NVIDIA на рынок ПК позволит снять множество ограничений на запуск больших локальных ИИ-моделей. У AMD Ryzen AI Max+ 395 наконец появится соперник, что даст возможность снизить цены в этом сегменте.

В сухом остатке, без громких восхвалительных эпитетов, получается APU от NVIDIA, упакованный в корпус ПК и работающий на Windows. А уж как его использовать, решает сам пользователь.

#arm #computex 2026 #n1x #nvi
Источник: tomshardware.com
