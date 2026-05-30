Долгое время стандарт ATX 2.X доминировал в мире ПК, пока его не дополнил ATX 3.X, который внес коррективы касательно блоков питания. При этом основная компоновка на материнских платах осталась прежней. В 2020 году Intel совершила попытку убрать напряжения 5 В и 3,3 В из схемы, презентовав стандарт ATX 12VO.

Стандарт ATX 12VO был призван упростить конструкцию БП и повысить их эффективность. В 2022 году компания опубликовала спецификацию ATX 12VO V2, в которой упор сделан на дальнейшее повышение энергоэффективности, особенно в дежурном режиме.

Как пишет в соцсети X инсайдер @momomo_us, Intel не собирается останавливаться и планирует анонсировать следующий стандарт — ATX 12VO V3. Точная дата пока остается неизвестной, но ожидается, что компания может показать окончательный вариант уже на Computex 2026.

Согласно стандарту ATX 12VO V3, 24-контактный разъем материнской платы заменяется на 8-контактный. Это приводит к отказу от использования линии дежурного питания, что повышает эффективность. Также заявлена реализация режимов с низким и высоким энергопотреблением, дающая, кроме роста эффективности, улучшение безопасности.

Кроме прочего, ATX 12VO V3 приносит с собой дополнительную 4-пиновую шину PMBus (Power Management Bus) из серверного сегмента, которая дополнит 8-контактный разъем материнской платы и обеспечит продвинутое цифровое управление питанием.

Хотя новые разъемы, включая 8-пиновый CPU, будут меньше по размеру, переход улучшит эффективность БП с несколькими линиями в режиме ожидания на 29%, а под нагрузкой — на 12%.