Портативная консоль MSI Claw 8 EX AI+ с Intel Arc G3 Extreme обеспечила 80 fps в Forza Horizon 6
Новинка оснащается мощным iGPU.
Компания MSI продемонстрировала свою новую портативную игровую консоль Claw 8 EX AI+ на стенде в рамках Computex 2026, что позволило журналисту издания Mobile01 оценить характеристики и возможности новинки, пишет сайт VideoCardz.

Портативная игровая приставка MSI Claw 8 EX AI+ оснащается новейшим 14-ядерным процессором Intel Arc G3 Extreme со встроенной графикой Arc B390 на базе Xe3, что позволяет обеспечить высокие показатели в играх — в частности, в Forza Horizon 6 средняя частота кадров с XeSS 3 и многокадровой генерацией составила около 80 fps.

Новинка снабжена сенсорным IPS-экраном с диагональю 8 дюймов, разрешением 1920x1200 точек, частотой обновления 48-120 Гц (VRR), яркостью 500 нит и охватом цветового пространства sRGB на 100 %, 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и твердотельным накопителем M.2 2280 NVMe ёмкостью 1 ТБ.

Кроме того, устройство имеет асимметричные джойстики и триггеры с эффектом Холла, две задние кнопки M1/M2, шестиосевой инерциальный измерительный блок, два динамика на 2 Вт, два разъёма Thunderbolt 4 Type-C с DisplayPort и поддержкой Power Delivery 3.0, RGB-подсветку, сканер отпечатков пальцев, а также модули Intel Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0. Новинка работает под управлением ОС Windows. На текущий момент дата запуска и стоимость MSI Claw 8 EX AI+ не раскрывается.

#intel arc g3 extreme #msi claw 8 ex ai+
Источник: videocardz.com
