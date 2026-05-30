Bugatti представила единственный экземпляр родстера Mistral, созданный по индивидуальной программе Sur Mesure. Автомобиль получил медный окрас, серебряные звезды на кузове и стеклянный рычаг КПП с настоящей розой из серебра внутри.

Медный цвет редко ассоциируется с Bugatti. Однако именно этот оттенок выбрал аргентинский бизнесмен и писатель Алехандро Г. Рёммерс для своего заказа. Машина называется Le Retour du Jeune Prince — так же, как одна из его книг.

Автомобиль построен на базе открытого гиперкара с двигателем W16. Кузов окрасили в медный оттенок с бронзовыми элементами. В зависимости от освещения цвет меняется от более темного коричневого до яркого оранжевого. Для автомобиля также разработали особую решетку радиатора с черными вертикальными планками, а внешнюю окантовку эмблемы Bugatti выполнили в золотом цвете.

На дверях, задних крыльях и других элементах кузова разместили серебристые звезды. Крышку моторного отсека дополнили панелями из углеволокна темно-оранжевого оттенка.

Салон отделали кожей цветов Terre d'Or и Driftwood. Эти материалы использовали на сиденьях, передней панели, дверных картах, рулевом колесе и центральной консоли. Подголовники украсили вышивкой в виде серебряных звезд.

Главная деталь интерьера — рычаг переключения передач. Внутри стеклянного корпуса находится роза из серебра. Ее создали на основе 3D-скана настоящего цветка. Эта маленькая деталь, по оценкам издания, стоит как подержанный хэтчбек, а возможно, и дороже.

