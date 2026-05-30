Мини-сериал «Птицы» (The Birds) с обладательницей премии «Эмми» Сарой Снук (Sarah Snook) в главной роли готовится к выходу и предложит новую историю, вдохновленную произведением Дафны дю Морье (Daphne du Maurier)

Студия Universal International Studios совместно с Heyday Television приступила к продвижению мини-сериала «Птицы», основанного на знаменитом произведении английской писательницы Дафны дю Морье.

Главную роль в проекте исполнит Сара Снук, известная по сериалу «Наследники» (Succession). Сценарий подготовил Том Специали (Tom Spezialy), работавший над сериалами «Оставшиеся» (The Leftovers) и «Хранители» Watchmen. Одним из продюсеров выступил Дэвид Хейман (David Heyman).

Изображение: Universal International Studios

Действие новой версии развернётся на Аляске. В центре сюжета окажется судья Майра Мэсси, которая возвращается в родной город для рассмотрения дела о предполагаемой смерти местного жителя. Вместо обычного расследования героиня сталкивается с убийством своего друга детства и серией необъяснимых нападений птиц. По мере развития событий ей предстоит одновременно искать преступника и бороться за собственную жизнь.

Создатели подчеркивают, что сериал не станет прямой адаптацией фильма «Птицы». Проект вдохновлен прежде всего одноименной новеллой Дафны дю Морье, опубликованной в 1952 году. Если действие литературного первоисточника происходило в Корнуолле, а фильм переносил зрителей в калифорнийский Бодега-Бей, то новая версия предложит собственную историю и новых персонажей.

По словам представителей Heyday Television, авторы намерены сосредоточиться на теме противостояния человека силам природы. Разработка сериала продолжалась более года. Исполнительными продюсерами проекта стали Снук, Специали, Хейман и Дженнифер Габлер Роулингс.