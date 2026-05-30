Inthenews
Новичок в EVE Online вытянул из бесплатного лутбокса чертёж корабля за 7000 долларов
Новичок получил чрезвычайно редкий чертёж корабля из бесплатного контейнера во время сезона Crimson Harvest, что шокировало ветеранов
Инцидент произошёл во время события Crimson Harvest в EVE Online. Игрок с месячным стажем открыл бесплатный контейнер и обнаружил там чертёж (BPC) корабля Molok — одного из самых дорогих и труднодоступных предметов в игре. Обычно на его получение требуются годы активной игры или огромные финансовые вложения.

                                                                    Изображение: EVE Online

Чертёж стоит примерно 7000 долларов США (~700 млрд ISK) на внутриигровом рынке. Новичок сперва не осознал масштаб удачи и решил, что подобные вещи получают все игроки бесплатно. Этот случай наглядно демонстрирует непредсказуемость экономики EVE Online. Разработчики из CCP Games подтвердили, что выпало всего 3 таких чертежа. Ветераны назвали произошедшее одним из самых удивительных везений в истории проекта.

Обычно бесплатные контейнеры на ивентах содержат скромные бонусы. Появление в них чертежа титана Molok можно считать аномалией с вероятностью ниже 0.0067%. Игроки теперь активно обсуждают эту редкую удачу. 

#eve online #бесплатного лутбокс #редкий космический корабль
Источник: pcgamer.com
