Новичок получил чрезвычайно редкий чертёж корабля из бесплатного контейнера во время сезона Crimson Harvest, что шокировало ветеранов

Инцидент произошёл во время события Crimson Harvest в EVE Online. Игрок с месячным стажем открыл бесплатный контейнер и обнаружил там чертёж (BPC) корабля Molok — одного из самых дорогих и труднодоступных предметов в игре. Обычно на его получение требуются годы активной игры или огромные финансовые вложения.

Чертёж стоит примерно 7000 долларов США (~700 млрд ISK) на внутриигровом рынке. Новичок сперва не осознал масштаб удачи и решил, что подобные вещи получают все игроки бесплатно. Этот случай наглядно демонстрирует непредсказуемость экономики EVE Online. Разработчики из CCP Games подтвердили, что выпало всего 3 таких чертежа. Ветераны назвали произошедшее одним из самых удивительных везений в истории проекта.

Обычно бесплатные контейнеры на ивентах содержат скромные бонусы. Появление в них чертежа титана Molok можно считать аномалией с вероятностью ниже 0.0067%. Игроки теперь активно обсуждают эту редкую удачу.