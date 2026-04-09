Последние полгода в игровой индустрии происходит много интересных событий. Масла в огонь добавляют западные санкции и внутренние ограничения. Борьба за умы и сердца пользователей происходит на разных уровнях. Пока одни граждане переживают за Telegram, другие нахваливают мессенджер Max.

Может показаться, что люди «наверху» думают об обычных пользователях, но никто не обсуждает цифровые площадки и огромную сферу развлечений. Тема ограничений в интернете не занимает заметного места в публичной повестке и чаще рассматривается в контексте экономических интересов участников рынка. Steam, PlayStation Network, Xbox Live остаются без внимания широкой общественности.

Источник: арт художника Apollinarius Art

Что такое «белые списки»

Запрещено всё, что официально не разрешено. Режим работы сети, при котором у пользователей ограничен выбор доступных сервисов. Лидеры общественного мнения говорят о YouTube, Telegram, свободе мнения и прочем, но не упоминают, что больше всех от подобных ограничений пострадают геймеры. Именно они заносят свои кровные и ограничиваются в доступе к цифровым продуктам. Видеохостинг или мессенджер можно заменить альтернативой, а вот потраченные деньги на цифровой площадке никто не вернёт. Более того, включение в перечни западных сервисов не предполагается.

Мобильный интернет в России

Жителям больших городов не до конца понятно, что происходит в стране, и они не могут оценить ситуацию. Россия – крупнейшая страна по площади, в ней много населённых пунктов, состоящих только из частной застройки, где нет проводного доступа к сети. Многие малые города, деревни, посёлки, окраины живут только на мобильном интернете без возможности выбора. У таких граждан нет возможности провести кабель из-за его высокой стоимости и нерентабельности. Именно перед ними сегодня встаёт острый вопрос – страдать в старом цифровом магазине или перебираться в VK Play. Можно выбрать лёгкий путь и плыть по течению либо подготовиться к сложным ситуациям и встретить их во всеоружии.

Зелёный Роджер и чёрная бухта

Это первая волна сервисов, которая падёт с вводом «белых списков», и у неё нет ни малейшего шанса на выживание. Я выступаю категорически против распространения нелицензионного софта, но текущая ситуация часто не предоставляет альтернативного варианта получения доступа к контенту. Если у вас есть возможность и свободное место на жёстком диске – рекомендую незамедлительно освободить место на накопителе и забить его всем самым необходимым. Программы, операционные системы, музыка, фильмы, игры – советую заранее сохранять необходимый контент и создать запасы на долгие годы вперед. Неизвестно, что будет завтра, и готовиться стоит уже вчера.

Good Old Games, или просто GOG

Лучший магазин из существующих с интересной особенностью – отсутствием DRM-защиты. Заходим в свой профиль и качаем образы нужных игр напрямую через браузер или GOG Galaxy. Выкачивать всё необязательно, но парочку проектов стоит сохранить. Дополнительно можно установить моды для имеющихся игр – старый магазинчик существенно расширил свой функционал в последнее время.

Ларёчек Steam и режим офлайн-игры

В магазине Гейба Ньюэлла есть возможность запускать игры без подключения к онлайн-серверам. Сервис не является панацеей и работает не со всеми проектами, но функцию стоит изучить и активировать при первой же возможности. Тут же стоит провести проверку работоспособности игр в подобном режиме. Некоторые проекты сначала нужно подключить к серверам, а потом уже переводить в офлайн. У каждой игры свои правила. Есть ряд тайтлов с обязательным подключением и офлайн тут никак не поможет – без вариантов, про такие проекты придётся забыть.

Активация как основной системы для PS4/PS5

Специальный режим работы консолей семейства PlayStation, при котором коды активации игр переносятся с удалённых серверов на ваше личное устройство. Очень удобная функция, позволяющая играть в цифровые версии без подключения к интернету.

На старых PlayStation 4 функцию необходимо активировать вручную через меню настроек аккаунта. Одновременно только на одном устройстве можно включить этот режим. Обязательно требуется подключение к интернету. Если функция активирована на другом устройстве, произойдёт автоматическая деактивация предыдущего.

На PlayStation 5 режим активируется автоматически на первом устройстве, где выполнен вход в аккаунт, на остальных его нужно настраивать вручную через меню параметров.

Режим «домашняя консоль» для Xbox One / Xbox Series

Аналогичная ситуация с устройствами от Microsoft. Только режим называется «Домашняя консоль». Нужно вручную зайти в персонализацию и поставить галочку активации. Единственное ограничение – менять основную консоль можно не более пяти раз в год. После процедуры вы сможете использовать весь скачанный контент без ограничений (если не требуются онлайн-функции).

Дисковые версии игр

На персональных компьютерах тема давно ушла в небытие, но у консолей всё ещё есть возможность запускать некоторые проекты без подключения к интернету. Особое внимание стоит уделить версиям GOTY – они имеют полный набор патчей и дополнений без необходимости соединения с серверами. Особняком стоят игры от Ubisoft и Blizzard – там даже одиночные проекты требуют обязательного подключения. Если наступят трудные времена – запасайтесь

Технологии WiFi и WiMAX

Заменители проводного интернета. Сегодня беспроводные соединения плотно вошли в обиход, и «протянуть» сеть на 100–500 метров от точки доступа можно при некоторых дополнительных финансовых тратах.

WiFi с усиленной антенной при прямой видимости может «пробивать» до 200 метров. В случае необходимости и определённых манипуляций можно договориться с соседями и знакомыми об удлинении проводного доступа для окружающих. Тянуть кабель будет затратнее, чем взять дальнобойный роутер, особенно в малых населённых пунктах.

WiMAX выходит на уровень промышленного освоения территории и больше подходит для небольшого садового товарищества. Технология может покрыть площадь в пару сотен гектаров на 30–50 точек приёма. Технически, данная технология требует регистрации, но только если будет обнаружена и мешать местным структурам.

Беспроводные технологии не смогут полноценно заменить мобильных провайдеров, но объединить проводную или локальную сеть с телефоном за недорого – вполне.

Послесловие

Впереди нас ждут суровые и непонятные времена. Вы можете сидеть на пятой точке ровно и плыть по течению или – подготовиться к грядущим событиям.

Что предпримете в вашей конкретной ситуации, мне неизвестно, но «белые списки» от РКН гораздо серьёзнее, чем многие думают. Все западные сервисы окажутся за гранью доступности и выбор, где и как проводить свой досуг, может быть существенно ограничен. Либо медленная миграция в VK Play, либо поза запасливого хомячка.



