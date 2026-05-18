Новый экраноплан – катамаран «Орион-25», созданный сейчас в России, относят к тяжелым машинам, рассчитанным на работу в северных широтах.

«Орион-25» построили по катамаранной схеме: аппарат опирается на два разнесенных корпуса, что повышает устойчивость на воде и на твердой поверхности. В качестве фюзеляжа использовали конструкцию, сопоставимую по размерам с региональным лайнером Як-40, а в носовой части установили два турбовинтовых двигателя с тянущими винтами. Дополнительная особенность — составное и складывающееся крыло: оно облегчает движение по волне, льду и торосам и одновременно позволяет уменьшить размах при заходе в порт и швартовке.

Руководитель проекта, председатель Ассоциации «Экраноплан» Олег Волик отмечает, что подобную схему крыла сейчас развивают только в России. По его словам, выбранная компоновка дает машине возможность работать в условиях, где другим экранопланам сложнее держать курс и скорость.

По всем основным характеристикам — скорости, дальности и грузоподъемности — «Орион-25» конкурирует с вертолетами в приморских районах и в Арктике. Машину можно использовать для охраны границ, ликвидации последствий стихийных бедствий и в зоне специальной военной операции.