Энергоблок с реактором типа ВВЭР-ТОИ на Курской АЭС-2 был подключён к сети в декабре прошлого года.

На сегодняшний день самыми мощными ядерными реакторами в России являются ВВЭР-ТОИ: каждый такой реактор способен выдавать 1 250 МВт электроэнергии. Пока что в стране в промышленную эксплуатацию введён только один энергоблок с ВВЭР-ТОИ — на Курской АЭС-2 — поэтому к нему приковано особое внимание. И пресс-служба госкорпорации «Росатом» при любой достойной возможности это внимание ему уделяет.

Источник изображения: «Росатом».

Так, «Росатом» поведал о том, что энергоблок №1 Курской АЭС-2 с реактором ВВЭР-ТОИ с момента подключения к сети, состоявшегося в декабре прошлого года, выработал два миллиарда киловатт-часов электроэнергии.

Понятно, что не всё это время первый энергоблок работал в режиме полной мощности, поэтому значение выработанной энергии пока не соответствует проектному. Тем не менее, в «Росатоме» для наглядности упомянули, что двух миллиардов киловатт-часов достаточно для полноценного обеспечения электричеством в течение года 500 тысяч семей из трёх человек. Ну, или миллиона аналогичных семей в течение полугода.

Добавим, что Курская АЭС-2 к моменту полного завершения своего строительства будет состоять из четырёх энергоблоков суммарной мощностью 5 000 МВт (5 ГВт).