Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
breaking-news
Microsoft отказывается от СМС-кодов для входа и восстановления личных учётных записей в Windows 11
Вместо этого компания рекомендует использовать более надёжные способы.

Компания Microsoft решила прекратить использование СМС-сообщений в качестве одного из методов двухфакторной аутентификации и восстановления учетной записи в Windows 11, пишет издание Windows Latest. Сообщается, что софтверный гигант отказывается от рассылки СМС-кодов для личных учётных записей пользователей, аргументируя это тем, что таким образом будет повышена безопасность клиентов.

Источник фото: ExtremeTech/Microsoft

Как отмечают в Microsoft, мошенники часто используют СМС-сообщения для обмана пользователей, поэтому данный метод аутентификации в последнее время не выглядит надёжным. Вместо этого компания предлагает другие способы, в частности подтвердить свою личность при помощи системы распознавания лиц Windows Hello или сканера отпечатков пальцев, а также использовать локальный PIN-код.

Издание отмечает, что беспарольные методы аутентификации действительно более удобны и надёжны, но СМС-сообщения, ставшие привычным методом подтверждения или восстановления доступа для большого количества пользователей, в ряде случаев просто незаменимы — не все устройства поддерживают распознавание по лицу или отпечатку пальцев, а при вводе PIN-кода может возникать ошибка, в частности, при использовании виртуальных машин.

#microsoft #windows 11
Источник: windowslatest.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Средневековый блокнот пролежал 800 лет в отхожем месте и сохранился до наших дней
Археологи нашли в Турции стелу с изображением Богини-Матери возрастом 2200 лет
Intel начала поставлять процессоры Nova Lake с двукратным приростом скорости в многоядерном режиме
В Lada Vesta уже летом начнут возвращать систему климат-контроля
Российский инженер создал гусеничный беспилотный трактор для работы в поле
Новейший экраноплан «Орион-25» - конкурент вертолёту в приморских и арктических районах
MSI представила первый в мире игровой 27-дюймовый QD-OLED-монитор с 5-слойной матрицей
YouTube-блогер показал, как открытый мир Liberty City из GTA III уместили в 32 МБ памяти PS2
Первый запуск Forza Horizon 6 на системе AMD занял 4 секунды благодаря доставке шейдеров Microsoft
Российские инженеры создали независимый от системы GPS навигатор
Российские инженеры заканчивают разработку экраноплана «Орион-25» со складным крылом
Рубль укрепился к доллару до максимума с начала 2023 года
NVIDIA Rubin в 2027 году потребит больше LPDDR‑памяти, чем Apple и Samsung вместе взятые
Вышел трейлер научно‑фантастического фильма «Надежда» с Майклом Фассбендером
Разгон AMD FX-8350 позволил заметно повысить fps в игровых тестах с видеокартой RTX 3070
MONTECH представляет компактный модульный корпус TEN с вентилируемыми сетчатыми панелями
Шрайер: Одиночные игры от студий Sony больше не будут выходить на ПК
Задержка выпуска Ту-214 связана с зависимостью от импортных комплектующих
Bitcoin просел до двухнедельного минимума после ликвидации $500 млн за один день
На Alibaba нашли портативные лазерные пушки - мощность излучателей достигает 1кВт

Популярные статьи

Как выбрать оптимальную видеокарту в игровой ПК в 2026 году и не переплатить
Выбор системы охлаждения и особенности тепловых трубок
Полирую высококачественную систему управления приложениями для Linux и FreeBSD
Обзор и тестирование видеокарты INNO3D GeForce RTX 3070 iCHILL X4 8GB GDDR6
Как я собирал 32-битную версию игры «2048» для тестирования Installer-SH 2.8
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter