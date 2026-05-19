Компания Microsoft решила прекратить использование СМС-сообщений в качестве одного из методов двухфакторной аутентификации и восстановления учетной записи в Windows 11, пишет издание Windows Latest. Сообщается, что софтверный гигант отказывается от рассылки СМС-кодов для личных учётных записей пользователей, аргументируя это тем, что таким образом будет повышена безопасность клиентов.

Как отмечают в Microsoft, мошенники часто используют СМС-сообщения для обмана пользователей, поэтому данный метод аутентификации в последнее время не выглядит надёжным. Вместо этого компания предлагает другие способы, в частности подтвердить свою личность при помощи системы распознавания лиц Windows Hello или сканера отпечатков пальцев, а также использовать локальный PIN-код.

Издание отмечает, что беспарольные методы аутентификации действительно более удобны и надёжны, но СМС-сообщения, ставшие привычным методом подтверждения или восстановления доступа для большого количества пользователей, в ряде случаев просто незаменимы — не все устройства поддерживают распознавание по лицу или отпечатку пальцев, а при вводе PIN-кода может возникать ошибка, в частности, при использовании виртуальных машин.