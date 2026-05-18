Это всего четвёртый раз за 13 лет его карьеры.

За несколько дней до официального релиза 19 мая 2026 года в сети появилась первая развёрнутая рецензия на Forza Horizon 6 от журналиста Криса Рэя. Автор, который ранее оценивал третью, четвёртую и пятую части серии, назвал новинку «фантастической» и поставил игре десять баллов из десяти. По его словам, шестая часть не только соответствует стандартам, заложенным предшественниками, но и превосходит их.

Изображение: wccftech.com

Ключевым преимуществом Forza Horizon 6 рецензент называет открытый мир. В отличие от многих современных игр, где исследование пространства быстро надоедает, здесь этот процесс доставляет удовольствие. Разработчики из Playground Games вернули систему браслетов, знакомую по ранним частям: по мере выполнения гонок и испытаний игрок получает новые браслеты, которые открывают доступ к событиям в уже исследованных регионах. Параллельная система «Открой Японию» предлагает выполнять побочные задания — доставку еды, поиск достопримечательностей и сбор местных талисманов, — что постепенно разблокирует новые активности и слухи о заброшенных ангарах.

Изображение: wccftech.com

Особое внимание в рецензии уделено визуальному стилю и атмосфере. Игровой мир объединяет мегаполис Токио, Японские Альпы, цветущие сады и традиционные деревни. При всей условности и сжатости пространства оно ощущается живым и подлинным. Рецензент отмечает, что разработчики уделили внимание даже мельчайшим деталям — дорожным покрытиям и следам износа на зданиях.

Изображение: wccftech.com

Что касается управления автомобилями, Forza Horizon 6 сохраняет баланс между аркадной динамикой и симуляционными элементами. Игрок может мчаться на огромных скоростях, но попытка проехать на гиперкаре по грунтовой дороге закончится предсказуемо плохо. Более 550 машин в большинстве своём различаются по ощущениям, особенно заметна разница между передним, задним и полным приводом в зависимости от покрытия. Автор также отмечает, что шестая часть стала сложнее предыдущих: на некоторых гонках со смешанными типами поверхности придётся заменить суперкар на более сбалансированный автомобиль.

Среди недостатков рецензент называет редкие звуковые баги (повторяющиеся фразы и искажения во время геймплея), а также неудобную систему кастомизации. Тем не менее эти мелкие недочёты не влияют на общую оценку. Forza Horizon 6, по мнению критика, демонстрирует профессионализм и любовь разработчиков к своему делу. Playground Games учли опыт всех предыдущих частей и создали то, что можно назвать вершиной гоночного жанра. Релиз состоится 19 мая на PC и консолях Xbox Series S/X.