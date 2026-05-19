Археологи обнаружили в Мексике гробницы эпохи Теотиуакана и 47 миниатюрных сосудов
Проведение работ перед строительством железной дороги позволило найти поселение 225 и 550 или 600 годов н. э.

В Центральной Мексике археологи нашли ряд захоронений эпохи Теотиуакана недалеко от Тулы. В их число вошли погребальные камеры шахтного типа, каменные ящики, человеческие останки, украшения из раковин и 47 миниатюрных керамических сосудов. Археологические работы были связаны с проектом железнодорожного сообщения Мехико - Керетаро. Представители Национального института антропологии и истории Мексики полагают, что поселение было заселено в основном между 225 и 550 или 600 годами н. э., в период расцвета Теотиуакана. В постклассический период размер населения здесь мог быть меньше.

Изображение: INAH

С сентября 2025 года археологи INAH под руководством Виктора Эредиа Гильена исследовали территорию площадью около 2400 кв. м. Разрозненные находки на поверхности привели к фундаментам доиспанских стен и к жилому комплексу. Вокруг помещений нашли десятки индивидуальных и коллективных захоронений. Пять из них описываются как шахтные гробницы, где вертикальные шахты ведут в небольшие погребальные камеры.

Изображение: INAH

В одной из комнат было две такие гробницы, на севере и на юге. На севере круглая шахта имеет окружность около 80 см и глубину 1,69 м. Диаметр южной гробницы 80 см при глубине 1,8 м и длине 90 см.

Найдено 47 миниатюрных сосудов, что указывает на ритуальную практику. У одного человека нашли украшения из раковины, в другой гробнице найдены резные сосуды.

Изображение: INAH

Археологический памятник Игнасио Сарагоса относится в основном к периодам Тламимилольпа и Шолальпан, когда Теотиуакан был одним из самых могущественных городов Мезоамерики. Он находится в 90 км от Тулы и долгое время оказывал влияние на торговлю, архитектуру и политику Центральной Мексики. Регион Тулы с доиспанских времён был источником сырья, в первую очередь извести.

Изображение: INAH

На этом же месте найдены свидетельства более позднего повторного заселения. На поверхности среди находок найдены керамика Койотлателько и Мешика. Этот район оставался значимым долго после окончания его заселения в эпоху Теотиуакана. Более поздние материалы датируются периодом между 900 и 1521 годами н. э.

#археология #раскопки #мексика #захоронения #гробницы
Источник: arkeonews.net
