События в мире Михаил Андреев
Рубль укрепился к доллару до максимума с начала 2023 года
К евро российская валюта тоже укрепилась, но на данный момент без серьёзных показателей.

Хотя официальный курс рубля к иностранным валютам всё ещё беспрецедентно высок и не соответствует интересам импортёров, тенденция последних недель им однозначно благоволит. Так, официальный установленный ЦБ РФ на завтра курс доллара составляет 72,35 рубля за одного вечнозелёного американского президента. Для сравнения, столь же крепкой российская валюта по отношению к американской была аж в феврале 2023 года.

Источник изображения: ChatGPT.

К евро и юаню рубль тоже укрепился, но в данном случае приписать к ним трёхлетний максимум уже не получился. Впрочем, если это всё же произойдёт, а всё пока идёт именно к этому, то мы опубликуем соответствующую тематическую заметку.

В качестве основной причины укрепления российской нацвалюты принято считать геополитические потрясения на Ближнем Востоке и связанный с ними рост цен на нефть и природный газ, благодаря чему российская валютная выручка ощутимо возросла.

Следует отметить, что пока что до оптимального соотношения стоимости рубля к основным мировым валютам далеко. Эксперты утверждают, что таким значением является 60—65 рублей за 1 доллар, 70—75 рублей за 1 евро и 8—8,5 рублей за 1 юань. При таком значении, по мнению финансистов, будут удовлетворены интересы не только экспортёров, но и импортёров, а уровень зависимости российской экономики от импорта хоть и не следует преувеличивать, но и преуменьшать тоже не нужно: зависимость есть, и хоть она и снижается, но пока остаётся критической.

#россия #финансы #экономика #курс валют
