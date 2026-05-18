Новости Hardware Роман Семёнов
Компания Ulefone выходит на мексиканский рынок с защищёнными устройствами последнего поколения на основе ИИ
Продвижение в Мексике Ulefone начнёт с участия в выставке Electronics & Home 2026

Известная защищёнными мобильными устройствами компания Ulefone объявила о своём дебютном участии в выставке Electronics & Home Mexico 2026. Это показывает, что производитель перестаёт делать ставку на продвижение исключительно на электронных платформах вроде TikTok и нацеливается на полномасштабное физическое присутствие в Мексике благодаря местным сетям распространения.



За счёт продаж онлайн Ulefone уже известна в Мексике и обладает хорошей репутацией. Electronics & Home Mexico представляет собой наиболее значительную региональную выставку телекоммуникаций, вычислительной техники и товаров для дома, поэтому участие здесь указывает на стремление Ulefone к долгосрочной локализации. Благодаря сотрудничеству с местными торговыми сетями Ulefone будет расширять доступность своих продуктов и поднимать уровень профессионального обслуживания как для потребителей, так и для промышленных клиентов.



Заинтересованные в знакомстве с продуктами Ulefone последнего поколения могут посетить выставку, которая пройдёт 15–17 июня в выставочном центре Centro Banamex в Мехико. Ulefone продемонстрирует свои предложения на стенде 908.

Главным продуктом Ulefone в рамках выставки станет аппарат RugKing 5 Pro. Это смартфон средней ценовой категории с аккумулятором ёмкостью 20 000 мАч и изощрённой системой освещения яркостью 1200 лм. Это аппарат для работы в экстремальном окружении, обладающий основной камерой с разрешением 64 Мп и камерой ночного видения 20 Мп. Что касается искусственного интеллекта, устройство поддерживает программный пакет Ulefone AI Pro.



Также посетители выставки смогут познакомитьcя со смартфоном Armor 27T Pro+. Этот аппарат обладает продвинутым тепловизионным датчиком FLIR 3.5, который сделал значительный шаг вперёд по сравнению с версией FLIR® 2.5. Это устройство появилось под управлением операционной системы Android 14, затем было обновлено до Android 15 и скоро получит версию Android 16. Это показывает приверженность Ulefone долгосрочной программной поддержке своих устройств.



Что касается устройств для промышленного применения, к числу таковых относится планшет Armor Pad 5 Ultra. Это защищённое устройство для эффективной работы в полевых условиях, которое будет востребовано в разнообразных ландшафтах Мексики. С момента своего дебюта планшет снискал популярность среди пользователей за счёт наличия встроенного проектора и подсветки, состоящей из универсальных светодиодов и двойных сигнальных огней.



Это производительный планшет за счёт флагманского процессора Dimensity 7400X, способный обходиться без розетки благодаря аккумулятору ёмкостью 24 200 мАч. Он поддерживает зарядку мощностью 120 Вт и обладает камерой ночного видения 64 Мп, которая даёт возможность вести съёмку круглосуточно.



Также на стенде появятся смартфоны Armor 28 Ultra и Armor 29 Ultra, которые выделяются среди других предложений наличием тепловизионной системы и поддержкой спутниковой связи. Среди защищённых аппаратов нового поколения можно отметить представителей линейки RugKing. В частности, будут продемонстрированы смартфон RugKing 5 Pro, планшеты RugKing Pad Pro и RugKing Pad 2 Pro. Желающие получить максимально возможный уровень производительности получат выбор между Armor 29 Ultra, версиями Armor 28 Ultra с тепловизором и без, Armor 27T Pro+.



Этим предложения Ulefone не ограничиваются. На стенде будут представлены модели Armor 34 Pro+, Armor 33, Armor 30 Pro и Armor 27 Pro. Желающие получить вместе со смартфоном ещё и рацию могут отдать предпочтение Armor 26 Ultra WT. Будут показаны высокопроизводительные Armor 24 и Armor 21, а среди планшетов продемонстрируют модель Armor Pad 5 Ultra.



Напомним, что выставка в Мексике стартует 15 июня и продлится три дня.
