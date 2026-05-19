Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Intel начала поставлять процессоры Nova Lake с двукратным приростом скорости в многоядерном режиме
Одноядерная производительность новых процессоров Intel Nova Lake может принести прирост в 20%

Компания Intel начала поставлять инженерные образцы процессоров нового поколения Nova Lake, продажи которых должны стартовать во второй половине года. Сначала будут выпущены чипы Nova Lake-S для персональных компьютеров, которые принесут прирост производительности за счёт усовершенствованной архитектуры и ядер.

Ранее сообщалось, что процессоры Nova Lake будут с одним и двумя вычислительными блоками. В первом случае количество ядер будет достигать 28, а во втором максимальное значение составит 52 ядра.

Изображение: ChatGPT

Производительность одного ядра должна вырасти на 20% за счёт роста числа инструкций за такт в архитектурах Coyote Cove P-Core и Arctic Wolf E-Core, bLLC, AVX10.2 и оптимизации APX. Многоядерная скорость может вырасти вдвое за счёт почти двукратного увеличения количества ядер по сравнению с нынешними 24-ядерными вариантами ARL-S и 52-ядерными вариантами NVL-S. 

Intel увеличила объём кэш-памяти bLLC. Процессоры с одним вычислительным блоком получат до 144 МБ памяти, а с двумя предложат до 288 МБ. Это увеличит скорость в играх, как это происходит с процессорами AMD Ryzen X3D.

Изображение: wccftech.com

Новые чипы Intel выпускаются под материнские платы с сокетом LGA 1954 и чипсетами серии 900. Флагманским чипсетом будет Z990. Улучшена поддержка оперативной памяти DDR5 со стандартами CUDIMM и CQDIMM, что позволит использовать модули DIMM с более высокой частотой.

AMD тем временем готовит процессоры Ryzen на архитектуре Zen 6, которые на ПК будут конкурировать с Nova Lake. У них будет до 24 ядер, 48 потоков и усовершенствования в области ввода-вывода, ядер и 3D-кэша. В результате аналитики ждут усиления конкуренции, что благоприятно скажется на покупателях.

В рамках выставки Computex возможна демонстрация первых материнских плат для новых процессоров и появление дополнительной информации относительно чипов и платформ.

#amd #intel #процессоры #nova lake
Источник: wccftech.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Средневековый блокнот пролежал 800 лет в отхожем месте и сохранился до наших дней
Российский производитель микросхем продаёт мерч – пробирки с воздухом из чистого помещения за ₽155
Пользователь ноутбука на Intel с 30-летним стажем перешёл на Lenovo со Snapdragon из-за автономности
Financial Times: распространение смартфонов внесло весомый вклад в спад рождаемости по всему миру
Энтузиаст собрал ПК на Core i7-13700K с RTX 5070 и протестировал его в современных играх
Один из пролётов Московского скоростного диаметра провис в результате сильного пожара
Женщина-волонтёр случайно обнаружила «Святой Грааль» аболиционистов
Продажи «песочницы» Terraria спустя 15 лет после выхода достигли 70 млн копий
Российский изобретатель создал многофункциональный агродрон на гусеницах для работы без водителя
В Балтийском море нашли затонувший советский безэкипажный катер 1938 года постройки
В Ростове разработан летающий дрон для доставки 500 кг груза на расстояние 500 км при -40 до +50°C
WCCFTech: GTA 6 не выйдет на предзаказ 18 мая, ревью‑копий для прессы не обещают
AMD заявила что готовит к выпуску «Игровой и рендеринговый движок на основе ИИ»
Современные технологии идентифицировали одну из жертв извержения Везувия как врача
В Lada Vesta уже летом начнут возвращать систему климат-контроля
Поклонники World of Warcraft попрощались с фанатским сервером Turtle WoW после иска от Blizzard
В Xiaomi посоветовали покупать смартфоны в первой половине 2026 годе из-за скачка цен на память
YouTube-блогер показал, как открытый мир Liberty City из GTA III уместили в 32 МБ памяти PS2
Студия Fenris Creations представила крупные обновления для EVE Online, EVE Frontier и EVE Vanguard
Робот Schotti за €80 000 - самый дешёвый сотрудник магазина в Германии: €1.70 в час

Популярные статьи

Steam Machine за $700 – реальная цена или фантазии поклонников
Как выбрать оптимальную видеокарту в игровой ПК в 2026 году и не переплатить
Полирую высококачественную систему управления приложениями для Linux и FreeBSD
Выбор системы охлаждения и особенности тепловых трубок
Antarctic Wallet против Cashinout - какой кошелек для оплаты криптой в магазинах РФ выбрать
Обзор и тестирование видеокарты INNO3D GeForce RTX 3070 iCHILL X4 8GB GDDR6
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter