Razg0n_blog
Майнер рассказал, как обстоят дела с добычей криптовалют на GPU в 2026 году
Помимо технических моментов, доходность оставляет желать лучшего

Владелец ютуб-канала Mongol Kombat рассказал о том, что происходит с майнингом на GPU в 2026 году. С момента отключения видеокарт от добычи криптовалют прошло уже более 200 дней, но тяга к копанию в железе и настройках сохранилась, поэтому было решено возобновить исследования в данной области.

К сожалению, отрезвление пришло довольно быстро и стало ясно, что майнинг на данный момент — это далеко не про деньги, а исключительно про голый энтузиазм. Во-первых, препятствием становится одно только обновление HiveOS, так как для этой процедуры требуется наличие средств обхода блокировок. То же самое касается удобного мобильного приложения CoinStats и прочего.

Изображение: ChatGPT

В результате подобные мелкие нюансы отнимают больше времени, чем непосредственно настройка самого процесса майнинга, включая прописывание файлов конфигурации, разгон и т. д. Также сюда добавляются блокировки со стороны бирж, и в результате запуск майнинга в новых условиях для многих становится гораздо более трудной задачей, чем ранее.

Проверка показала, что добыча Qubitcoin (QTC) на одиннадцати NVIDIA CMP 50HX приносит в сутки всего лишь в среднем 3,55 QTC или $1,34 с провалами хешрейта, а без провалов можно было бы выжать максимум $1,5. Таким образом, по словам энтузиаста, данное занятие не стоит потраченных ресурсов. Если же суммировать большую часть имеющихся видеокарт с общим хешрейтом 3 GH/s на старой версии ETH (приносивших более $100 в сутки чистыми), то сейчас на той же монете Zano они дадут смехотворные $2,5.

Изображение: Mongol Kombat

Тест на криптовалюте Kerrigan показал нулевой и даже отрицательный профит, учитывая уменьшенный разгон CMP 50HX для сохранения пониженных коэффициентов расчета тарифов за электроэнергию. Блогер подытожил, что указанные обстоятельства совместно с прохладным экономическим климатом делают майнинг на видеокартах абсолютно бессмысленным занятием.

#майнинг #криптовалюта #gpu #cmp 50hx
Источник: youtube.com
