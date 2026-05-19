This_is_the_way
На Alibaba нашли портативные лазерные пушки - мощность излучателей достигает 1кВт
Китайская торговая площадка предлагает ручные лазерные устройства мощностью до 1 кВт, которые теоретически способны резать металл и наносить необратимые повреждения зрению.

Китайская платформа Alibaba, позиционирующаяся как деловой портал в китайскую промышленность, вновь привлекла внимание необычными товарами. Наряду с военными грузовиками и промышленным оборудованием на сайте широко представлены портативные лазерные системы, внешне напоминающие пистолеты и футуристические винтовки. Устройства продаются напрямую от производителей, а минимальный заказ для большинства позиций составляет всего одну единицу.

Среди наиболее доступных вариантов — «ручной удалитель препятствий» мощностью 400–500 Вт от компании Shenzhen Liyang Welding Equipment. Цена такого устройства варьируется от 885 до 1150 долларов в зависимости от модели и объёма заказа. Ещё более впечатляющий экземпляр предлагает Gonglian International Trade: 1-киловаттная «дистанционно управляемая зажигалка» на 58 вольт стоит около 1600 долларов. По данным физического факультета Университета Юты, лазер мощностью 500 мВт способен вызвать необратимое повреждение глаз за 1/100 секунды. Устройство мощностью 1 кВт классифицируется как «чрезвычайно опасное». Даже отражённый луч представляет угрозу для кожи и глаз.

Как отмечают блогеры, экспериментирующие с подобной техникой, лазеры часто поставляются со стёртыми заводскими серийными номерами, что затрудняет отслеживание их происхождения. Хотя Alibaba является бизнес-площадкой (B2B) и формально требует определённого оформления заказа, минимальный заказ в 1 единицу практически для всех подобных устройств вызывает вопросы о возможном попадании мощного оружия в руки частных лиц.

Платформа сотрудничает с платёжными сервисами Klarna и PayPal, что делает гипотетически возможным приобретение лазерной винтовки даже с использованием микрозайма. В настоящее время на площадке можно найти сотни аналогичных устройств разной мощности и дизайна, и контроль за их реализацией остаётся минимальным. Вся надежда в данном случае остаётся на таможню.

#китай #оружие #alibaba #alibaba group #курьезные новости #лазерная пушка #shenzhen liyang welding equipment
Источник: futurism.com
