Они обнаружены на недавно зарегистрированном археологическом объекте Хаджар-аль-Синанат в Аль-Хабуре, Оман

Министерство наследия и туризма Омана объявило об обследовании и регистрации археологического объекта в Хаджар-аль-Синанат, в вилайете Аль-Хабура, провинция Северная Аль-Батина. Там нашли набор редких наскальных надписей и рисунков. Основная поверхность скалы покрыта рисунками животных, человекоподобными символами и геометрическими формами.

Изображение: Министерство наследия и туризма Омана

Точная дата появления этих рисунков пока не была названа. Исследователи относят их к древним историческим периодам, и работы над ними продолжаются. Наскальные рисунки могут накапливаться в одном месте на протяжении долгого времени и относиться к разным периодам.

В этом месте страны горы Хаджар спускаются к Оманскому заливу, и прибрежные поселения на протяжении веков определяли перемещение людей. Этот регион известен своими фортами, рынками и историческими городами.

По словам представителей Министерства, найденные объекты стали частью ведущихся в стране усилий по выявлению, документированию и защите археологических памятников. Наскальные рисунки уязвимы перед эрозией, неконтролируемым посещением и случайными повреждениями. Если правильно их задокументировать, это может повысить культурную и туристическую ценность объекта.