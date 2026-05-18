Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
MONTECH представляет компактный модульный корпус TEN с вентилируемыми сетчатыми панелями
Поддерживаются различные варианты расположения компонентов.

В честь 10-летия MONTECH представляет компактный модульный корпус TEN с вентилируемыми сетчатыми панелями, сообщает TechPowerUp. Корпус предназначен для сборки систем с материнскими платами формата mATX и обеспечивает гибкие возможности для расположения компонентов.

Источник изображения: MONTECH (и далее)

Для установки блока питания в корпусе предусмотрено 9 различных позиций, а для материнской платы — 3 позиции. Производителем предлагаются комбинации M1, M2 и I3. Комбинация M1 рекомендуется для систем с воздушным охлаждением, а M2 — для систем с жидкостным охлаждением. Комбинация I3 предназначена для систем с материнскими платами mini-ITX.

Согласно спецификациям, по вместимости первые комбинации M1 и M2 отличаются незначительно. Обе позволяют установить на процессор воздушный кулер высотой до 155 мм, либо использовать жидкостную систему с радиатором типоразмера вплоть до 360 мм. Отличается расположение компонентов, также в случае с комбинацией M1 в корпус поместится видеокарта длиной до 425 мм, в то время как в M2 длиной до 410 мм. Можно установить до двух накопителей формата 3,5 дюйма или до четырёх накопителей формата 2,5 дюйма, 12 вентиляторов типоразмера 120 или 140 мм и ещё один 92-мм (уже входит в комплект).

В комбинации I3 кулер для процессора можно установить высотой не более 55 мм. Поддерживается только три накопителя формата 2,5 дюйма, а поддержка блоков питания ограничена моделями формата SFX, в то время как в комбинациях M1 и M2 можно было установить ATX-модели.

MONTECH TEN стал лауреатом премии Red Dot Design Award 2026. Рекомендованная розничная цена корпуса составляет 69,90 $.

#корпуса для пк #montech #компактные системы
Источник: techpowerup.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российский производитель микросхем продаёт мерч – пробирки с воздухом из чистого помещения за ₽155
Средневековый блокнот пролежал 800 лет в отхожем месте и сохранился до наших дней
Пользователь ноутбука на Intel с 30-летним стажем перешёл на Lenovo со Snapdragon из-за автономности
Один из пролётов Московского скоростного диаметра провис в результате сильного пожара
В Балтийском море нашли затонувший советский безэкипажный катер 1938 года постройки
Энтузиаст собрал ПК на Core i7-13700K с RTX 5070 и протестировал его в современных играх
Продажи «песочницы» Terraria спустя 15 лет после выхода достигли 70 млн копий
Financial Times: распространение смартфонов внесло весомый вклад в спад рождаемости по всему миру
AMD заявила что готовит к выпуску «Игровой и рендеринговый движок на основе ИИ»
Женщина-волонтёр случайно обнаружила «Святой Грааль» аболиционистов
Microsoft исправляет проблему с понижением версии драйверов видеокарт в Windows 11
Поклонники World of Warcraft попрощались с фанатским сервером Turtle WoW после иска от Blizzard
В Ростове разработан летающий дрон для доставки 500 кг груза на расстояние 500 км при -40 до +50°C
Российский изобретатель создал многофункциональный агродрон на гусеницах для работы без водителя
Lamborghini Murcielago SV с изначальной ценой $450 тысяч по прошествии 16 лет продают за $3,7–4 млн
Подразделение клавишных Casio не может выйти в прибыль четвёртый год подряд
В Lada Vesta уже летом начнут возвращать систему климат-контроля
YouTube-блогер показал, как открытый мир Liberty City из GTA III уместили в 32 МБ памяти PS2
В Xiaomi посоветовали покупать смартфоны в первой половине 2026 годе из-за скачка цен на память
Студия Fenris Creations представила крупные обновления для EVE Online, EVE Frontier и EVE Vanguard

Популярные статьи

Steam Machine за $700 – реальная цена или фантазии поклонников
Как выбрать оптимальную видеокарту в игровой ПК в 2026 году и не переплатить
Полирую высококачественную систему управления приложениями для Linux и FreeBSD
Antarctic Wallet против Cashinout - какой кошелек для оплаты криптой в магазинах РФ выбрать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter