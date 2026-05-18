Поддерживаются различные варианты расположения компонентов.

В честь 10-летия MONTECH представляет компактный модульный корпус TEN с вентилируемыми сетчатыми панелями, сообщает TechPowerUp. Корпус предназначен для сборки систем с материнскими платами формата mATX и обеспечивает гибкие возможности для расположения компонентов.

Для установки блока питания в корпусе предусмотрено 9 различных позиций, а для материнской платы — 3 позиции. Производителем предлагаются комбинации M1, M2 и I3. Комбинация M1 рекомендуется для систем с воздушным охлаждением, а M2 — для систем с жидкостным охлаждением. Комбинация I3 предназначена для систем с материнскими платами mini-ITX.

Согласно спецификациям, по вместимости первые комбинации M1 и M2 отличаются незначительно. Обе позволяют установить на процессор воздушный кулер высотой до 155 мм, либо использовать жидкостную систему с радиатором типоразмера вплоть до 360 мм. Отличается расположение компонентов, также в случае с комбинацией M1 в корпус поместится видеокарта длиной до 425 мм, в то время как в M2 длиной до 410 мм. Можно установить до двух накопителей формата 3,5 дюйма или до четырёх накопителей формата 2,5 дюйма, 12 вентиляторов типоразмера 120 или 140 мм и ещё один 92-мм (уже входит в комплект).

В комбинации I3 кулер для процессора можно установить высотой не более 55 мм. Поддерживается только три накопителя формата 2,5 дюйма, а поддержка блоков питания ограничена моделями формата SFX, в то время как в комбинациях M1 и M2 можно было установить ATX-модели.

MONTECH TEN стал лауреатом премии Red Dot Design Award 2026. Рекомендованная розничная цена корпуса составляет 69,90 $.