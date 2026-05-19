Австралийское растение Ptilotus senarius не видели в дикой природе с 1967 года. Его обнаружил орнитолог, который фотографировал незнакомые кусты во время рабочей поездки и выложил снимки на iNaturalist.

Около 60% территории Австралии — частные владения. Ученые физически не могут проверить большую часть экологически значимых мест. Именно поэтому платформы вроде iNaturalist, куда обычные люди загружают снимки флоры и фауны, становятся для биологов реальным рабочим инструментом.

Фото: Аарон Бин/inaturalist.org

В июне 2025 года орнитолог Аарон Бин работал на ранчо в северном Квинсленде — кольцевал птиц. Попутно он заметил несколько незнакомых кустов и сфотографировал их. Когда появилась связь, загрузил снимки на iNaturalist — крупнейшую платформу с почти 300 миллионами различного рода публикаций от 4 миллионов пользователей.

Фотографии увидел Энтони Бин — ботаник из Queensland Herbarium. Он сразу распознал вид: Ptilotus senarius, небольшой кустарник с тонкими стеблями и сиренево-розовыми соцветиями. Примечательно, что именно Энтони Бин описал этот вид в 2014 году — по двум засушенным образцам 1925 и 1967 годов. Больше это растение никто не видел. С тех пор его считали вымершим. По итогам Ptilotus senarius перенесли из категории «вымерший» в «находящийся на грани полного исчезновения» — это даст возможность запустить программу охраны этого растения.

Точное место находки ученые не раскрывают. «Последнее, чего мы хотим — чтобы тысячи людей ринулись на частную территорию», — пояснил Томас Месальо из Университета Нового Южного Уэльса. По его словам, было найдено около 15 растений, и предстоит выяснить, сохранился ли вид в других местах.