Global_Chronicles
Студенты из США создали сверхэкономичный автомобиль с расходом топлива около 0,0019 литра на км
Американские студенты разработали автомобиль Supermileage для Shell Eco-marathon. Машина показала расход топлива примерно 0,0019 л/км

Экспериментальные студенческие проекты часто выходят за рамки привычных автомобильных решений. Студенты из США сосредоточилась на максимальном снижении расхода топлива в рамках соревнований по эффективности.

Скриншот видео KSL News Utah

Студенты Университета Бригама Янга (Brigham Young University или BYU) представили трехколесный автомобиль Supermileage для Shell Eco-marathon. Конструкция получила легкий кузов и рассчитана на одного водителя.

На испытаниях на трассе Indianapolis Motor Speedway автомобиль проехал около 16 километров, используя 30 миллилитров этанола. Это соответствует расходу примерно 0,0019 литра на километр. Именно этот показатель и делает машину необычной: при такой эффективности она формально может проехать около 3 450 км на 30 л топлива, если сохранить тот же уровень расхода


Студенты из BYU связывают результат с минимальной массой, аэродинамикой и низкими потерями энергии при движении. Автомобиль изготовлен из легкого углеродного волокна и невероятно компактен, вмещая человека ростом не выше 163 см и весом не более 54 кг. Сам автомобиль весит всего 49 кг, что само по себе является очень впечатляющим достижением.

#автомобиль #прототип #расход топлива #supermileage #суперэкономичный автомобиль
