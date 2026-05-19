This_is_the_way
Команда из Швейцарии испытала роторно-детонационный ракетный двигатель
Команда Pegasus в рамках академической космической инициативы ARIS при ETH Zurich успешно протестировала экспериментальный роторно-детонационный ракетный двигатель (RDRE) на пропане и жидком кислороде. Эту же технологию NASA и японские исследователи рассматривают для будущих космических миссий.

Студенты из Швейцарии создали и испытали экспериментальный ракетный двигатель, работающий на пропане и жидком кислороде. Аппарат относится к классу роторно-детонационных ракетных двигателей (RDRE) и способен производить до 20 тысяч взрывных волн каждую секунду. Над проектом под названием Pegasus трудилась группа студентов третьего курса в рамках Академической космической инициативы Швейцарии (ARIS) при Высшей технической школе Цюриха.

Изображение: interestingengineering.com

Разработка заняла почти год. Инженеры создали силовую установку, в которой управляемые взрывы непрерывно вращаются внутри кольцевой камеры сгорания. Эти детонации генерируют экстремально высокое давление и температуру, что позволяет гораздо эффективнее использовать энергию топлива. В начале апреля 2026 года на авиабазе Дюбендорф (к северо-востоку от Цюриха) команда провела успешные испытания. За неделю до этого попытка завершилась неудачей, но студентам удалось получить стабильную детонационную волну.

Изображение: interestingengineering.com

Технология RDRE привлекла серьёзное внимание NASA и японских космических программ. Исследователи полагают, что такие двигатели могут значительно снизить стоимость запусков и увеличить полезную нагрузку космических аппаратов. Дело в том, что топливо составляет 80–90% стартовой массы ракеты, и даже небольшое повышение эффективности даёт огромный выигрыш. При работе RDRE детонационные волны проходят через камеру сгорания до 20 000 раз в секунду, создавая колоссальные нагрузки на материалы и требуя высокой точности подачи топлива менее чем за миллисекунду.

Студенты использовали металлическую 3D-печать для изготовления нескольких компонентов, включая компактную медную камеру сгорания. По словам 21-летнего Маттиа Рёсли, разработавшего инжектор, для создания ракетного двигателя после двух лет обучения не нужно быть гением — достаточно идти шаг за шагом и помогать друг другу. Команда считает, что их достижение входит в число немногих в мире: лишь около десятка стран смогли продемонстрировать работающий жидкостный роторно-детонационный двигатель. Проект был интегрирован в программу ETH Zurich Focus Project.

#космос #швейцария #ракетный двигатель #студенты #перспективные разработки #роторный двигатель #цюрих
Источник: interestingengineering.com
