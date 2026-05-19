link1pc
Российские инженеры создали независимый от системы GPS навигатор
Технология базируется на инерциальных датчиках

Российские учёные разработали систему навигации, которая может функционировать даже при полном отсутствии сигнала GPS. Изначально данный проект предназначался для геодезистов, однако он может значительно улучшить методы поисково-спасательных операций в труднопроходимых местах вроде густых лесных массивов.

Источник изображения: TASS

В основе данной технологии лежат инерциальные датчики и современные методы машинного обучения. Система использует принцип счисления пути: специальное устройство в форме камеры отслеживает движения человека и в режиме реального времени создаёт цифровую модель его перемещения. Благодаря этому формируется точный маршрут с минимальной погрешностью даже в местах, где сигнал от спутников полностью отсутствует.

Для волонтёров, участвующих в поисково-спасательных операциях, новое устройство имеет ряд значительных преимуществ.

Во-первых, оно не зависит от внешних условий. В отличие от GPS, которое требует видимости неба и наличия сотовой связи, это устройство работает автономно в любых условиях.

Во-вторых, оно обеспечивает точное картографирование. Спасатели могут легко отслеживать, какие участки местности уже были обследованы, что позволяет избежать «слепых зон» в зоне поиска.

В-третьих, устройство компактно и легко крепится на одежду, не мешая передвижению по сложному рельефу.

Наконец, устройство надёжно работает даже в условиях густого леса, глубоких оврагов или горных ущелий, где GPS часто даёт сбои или вовсе недоступен.

Система уже успешно прошла испытания в полевых условиях в Кемеровской области. В процессе тестирования система показала свою эффективность не только в поисково-спасательных операциях, но и в сфере экологии. С её помощью удалось точно определить маршруты миграции опасных веществ в лесной зоне.

В ближайшем будущем в Новосибирской области состоятся дополнительные тесты. Также планируется обсудить с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» возможность интеграции системы в их деятельность для улучшения результатов спасательных операций.

По мнению разработчиков, в перспективе система может найти применение в различных сферах, включая военную разведку, туризм и промышленный контроль.

#навигатор #навигационная система #навигация без gps
Источник: tass.ru
