Российские учёные разработали систему навигации, которая может функционировать даже при полном отсутствии сигнала GPS. Изначально данный проект предназначался для геодезистов, однако он может значительно улучшить методы поисково-спасательных операций в труднопроходимых местах вроде густых лесных массивов.
В основе данной технологии лежат инерциальные датчики и современные методы машинного обучения. Система использует принцип счисления пути: специальное устройство в форме камеры отслеживает движения человека и в режиме реального времени создаёт цифровую модель его перемещения. Благодаря этому формируется точный маршрут с минимальной погрешностью даже в местах, где сигнал от спутников полностью отсутствует.
Для волонтёров, участвующих в поисково-спасательных операциях, новое устройство имеет ряд значительных преимуществ.
Во-первых, оно не зависит от внешних условий. В отличие от GPS, которое требует видимости неба и наличия сотовой связи, это устройство работает автономно в любых условиях.
Во-вторых, оно обеспечивает точное картографирование. Спасатели могут легко отслеживать, какие участки местности уже были обследованы, что позволяет избежать «слепых зон» в зоне поиска.
В-третьих, устройство компактно и легко крепится на одежду, не мешая передвижению по сложному рельефу.
Наконец, устройство надёжно работает даже в условиях густого леса, глубоких оврагов или горных ущелий, где GPS часто даёт сбои или вовсе недоступен.
Система уже успешно прошла испытания в полевых условиях в Кемеровской области. В процессе тестирования система показала свою эффективность не только в поисково-спасательных операциях, но и в сфере экологии. С её помощью удалось точно определить маршруты миграции опасных веществ в лесной зоне.
В ближайшем будущем в Новосибирской области состоятся дополнительные тесты. Также планируется обсудить с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» возможность интеграции системы в их деятельность для улучшения результатов спасательных операций.
По мнению разработчиков, в перспективе система может найти применение в различных сферах, включая военную разведку, туризм и промышленный контроль.