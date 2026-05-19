Машина колесит по столице в «камуфляже», что, в общем-то, никак его не скрывает.

С момента презентации кроссовера Lada Azimut прошёл уже почти год, но до дилерских центров они доберутся только через несколько месяцев. Тем не менее, испытательные заезды автомобиля, в том числе в режиме реальной эксплуатации, продолжаются, благодаря чему время от времени в Сети появляются свежие фотографии новой перспективной модели от «АвтоВАЗа».

Источник изображения: TG-канал «Автопоток».

Так, TG-канал «Автопоток» опубликовал фотографию одетого в автомобильный «камуфляж» Lada Azimut, сделанную в Москве на Варшавском шоссе недалеко от поворота на Сумскую улицу. Хотя машина затянута в соответствующую плёнку, но фонари и стёкла, исходя из соображений безопасности и требований к машинам, двигающимся по дорогам общего пользования, были открыты, благодаря чему и удалось понять, что перед нами именно Azimut.

Напомним, что Lada Azimut позиционируется как компактный кроссовер B-класса. Называть этот автомобиль с его габаритами семейным, конечно, кощунство и выдача желаемого за действительное, но производитель рассматривает данную модель как машину для семейных поездок на отдых, в том числе на дальние расстояния. Понятное дело, что в данном случае «АвтоВАЗ» подразумевает семью из двух взрослых и одного—двух детей, потому что четверо взрослых поместятся только с дискомфортом, причём для всех.