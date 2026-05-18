Кратковременная эпоха платформенного либерализма подошла к концу.

В начале марта этого года журналист Bloomberg Джейсон Шрайер, который регулярно становится источником различных инсайдов от игровой индустрии, сообщил о том, что Sony больше не будет выпускать ПК-версии своих сюжетных одиночных игр. Сегодня Шрайер повторно затронул эту тему, сославшись на то, что теперь данная информация подтверждена руководителем PlayStation Studios Германом Хульстом в ходе внутреннего собрания сотрудников.

Многопользовательских игр, судя по комментарию Шрайера, это решение не касается. Пока неясно, с какого момента вышеизложенное решение вступит в силу, и пропустят ли старшую игровую платформу уже анонсированные одиночные игры от внутренних студий Sony. Такие, например, как Marvel’s Wolverine.

В любом случае, известие по своей сути печальное, ведь некоторые вполне достойные игры для PlayStation больше не будут пусть и с колоссальным опозданием, но всё же выходить на ПК, а для тех, кто предпочитают играть только на компьютерах, это означает, что они не будут выходить вовсе.

Понятно, что геймеры-фанаты, которым дороги проекты от Sony, разорятся ради них на покупку консоли PlayStation. Для большинства же в этом нет ровным счётом никакого практического смысла, так что на текущем этапе не вполне ясно, чем руководствовалась компания, принимая такое спорное решение. Ведь росту доходов это точно не поспособствует.