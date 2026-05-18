Аппарат оснащён уникальной складывающейся конструкцией крыла и способен разгоняться на льду до 140 км/ч, используя эффект воздушной подушки.

В России завершилась разработка нового экраноплана-катамарана под названием «Орион-25». Аппарат создан силами Ассоциации «Экраноплан» и стал первым тяжёлым судном подобного типа, выпущенным в стране после распада СССР. Машина может перемещаться над водной гладью, ледяными полями и даже над трясиной, за счёт использования эффекта воздушной подушки, возникающего между корпусом и поверхностью.

Ключевая техническая особенность новинки — крыло, которое можно складывать. Такое решение позволяет упростить маневрирование и стоянку в гаванях, несмотря на довольно широкую катамаранную компоновку. Как отметил глава ассоциации Олег Волик, ранее никто в мире не делал составное крыло на экранопланах. По его словам, это направление сегодня активно развивается исключительно в России.

Волик подчеркнул, что российская машина способна уверенно ходить по высокой волне, льду и ледяным нагромождениям (торосам), в отличие от всех зарубежных разработок. В ходе испытаний «Орион-25» вывели на замёрзшую поверхность и разогнали до скорости около 130–140 километров в час — это предотрывной режим, непосредственно перед выходом в полёт на экране. Ранее студенты-инженеры из Самары изготовили модель беспилотного экраноплана. Также в Жуковском запустили работы по новой методике испытаний техники этого класса.