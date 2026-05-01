This_is_the_way
Задержка выпуска Ту-214 связана с зависимостью от импортных комплектующих
Местный Омутнинский металлургический завод уже вышел на прямое взаимодействие с КАЗ и готов поставлять недостающую продукцию внутри страны.

Задержки в производстве пассажирских самолётов Ту-214 частично связаны с тем, что Казанский авиационный завод продолжает закупать некоторые детали за пределами России. Об этом официально заявил глава Кировской области Александр Соколов. По его словам, именно из-за внешних поставок возникают паузы в сборке лайнеров.

Изображение: Flux

При этом отечественная промышленность способна закрыть эту потребность. Как сообщил Соколов, Омутнинский металлургический завод, расположенный в его регионе, уже наладил прямой контакт с КАЗ. Предприятие предложило поставлять необходимую номенклатуру в любых объёмах и в любое время, полностью заместив импорт. «Мы можем поставлять эту продукцию в любое время и в любом количестве», — подчеркнул губернатор.

Напомним, что на фоне сложностей с логистикой и кооперацией, Ту-214 остаётся одним из приоритетных проектов в отечественном авиастроении. Бывший сотрудник НИИ гражданской авиации Михаил Рожков ранее отмечал: именно эта машина в ближайшие пять лет может стать для отрасли основной. Однако для этого требуется расширение мощностей и ускорение налаживания связей между российскими предприятиями. В данный момент Казанский авиазавод постепенно наращивает базу для будущей серийной сборки лайнеров.

#россия #ростех #оак #ту-214 #объединённая авиастроительная корпорация #казанский авиационный завод
Источник: www1.ru
