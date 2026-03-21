Перенос старта продаж Steam Machines — это не про кризис на рынке памяти. Это про планирование и безалаберность в структурах Valve. Со стороны все выглядит как проблема с рынком железом, но на практике — тотальная потеря контроля и отсутствие надзора над собственными проектами. Это не симптом и не случайность — это полноценная дисфункция и крах отраслевого титана. Пока Epic Games подминает под себя игровую индустрию, дядюшка Габен думает о прогулочных яхтах и лёгкой роскоши.

Предисловие

Данный материал готовился к публикации в середине февраля и изначально рассказывал о переносе релиза нового игрового устройства Steam Machines на более поздний период. Точнее, мысль в публикации была построена вокруг простого вопроса: «А что изменится через полгода?» Блогосфера связывала перенос гаджета с изменением стоимости комплектующих и невозможностью собрать устройство за адекватные деньги. У меня был лишь один вопрос — сегодня невозможно, а что случится через полгода? Кризис с памятью исчезнет? Но вокруг банального вопроса создать полноценный материал без наливания кучи воды невозможно.

На выставке GDC релиз устройства снова был перенесён. И снова возник тот же самый вопрос — а что изменится? Даже мне, далёкому от заключения договоров, известно, что все контракты до конца 2026 года подписаны, и не будет больших свободных партий железа для создания Steam Machines по адекватной цене. На что рассчитывает руководство Valve?

Деградация Steam и развал цифрового магазина

В последние несколько лет творится полная дичь с магазином Дядюшки Габена. Пока слепые котятки радуются очередным скидкам на весенней распродаже, которая проходит во всех магазинах, а не в каком-то избранном, Steam сдаёт позиции Epic Games. Геймеры любят смотреть на ситуацию «в моменте», здесь и сейчас, и не видят глобальных перемен. В нашей стране жива традиция «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится». До точки невозврата ещё далеко, но она гораздо ближе, чем многие думают.

Этот материал — прелюдия перед глобальным разбором «Epic Games разрывает Steam как тузик грелку». Перед главным блюдом нужно создать базу и продемонстрировать, во что превратился ларёчек популярных игр и насколько шатко его положение в обозримом будущем. Ситуация с релизом Steam Machines — наглядный пример, выходящий за рамки обыденности.

Популярность Steam Deck в широких массах

Давайте будем честны сами перед собой — это «низкокалорийное» устройство, вышедшее в нужное время и в нужном месте. Большая часть заслуг — правильное позиционирование на рынке. В гаджете нет ничего, чтобы создать новый глобальный рынок — удачное стечение обстоятельств, которым смогли воспользоваться.

Nintendo Switch стал прорывным устройством и приучил геймеров к новому варианту досуга. К концу жизненного цикла его брали «случайные» и «сомневающиеся» игроки. Именно в это время и вышло творение Valve — откусить хвостик от «случайных» и «сомневающихся». Чуть больше производительности, чуть больше функций, чуть интереснее библиотека — и в сравнении с конкурентом одни плюсы: случайные пользователи выбрали Steam Deck. Но с релизом Nintendo Switch 2 магия исчезла. За два года тираж едва дотягивает до 500 000 устройств. Выйди портативка на два года позже и конкурируй с новой итерацией большой N, у меня есть смутные сомнения в её жизнеспособности.

Анонс Steam Machines и старт продаж

Valve проделала тот же самый трюк со своим свежим устройством. Она ударила по рынку в момент сомнений у аудитории. Основная прослойка консольных геймеров уже взяла себе устройство, и остались сомневающиеся. Им хочется и колется, но переходить в новую экосистему мамка не велит. Они бы взяли гаджет для гостиной, но пробовать себя в новой нише не хотят. Большие корпорации активно тратятся на рекламу «диванного гейминга», и в этом месте появляется альтернатива. Steam Machines — это вариант выбора, когда ты точно не знаешь, чего хочешь.

Дополнительно Microsoft наступила на все возможные грабли — поклонникам Windows переход на SteamOS серьёзно импонирует.

Перенос релиза Steam Machines на один год

Я оптимистично рисую горизонт событий, хотя в него не верю. Гаджет Valve выйдет одновременно с прямыми конкурентами за место в гостиной. Если про Microsoft мне сказать нечего, то у Sony устройство будет заметно интереснее. Японцы будут демпинговать и продвигать эксклюзивами своё творение, а что будет вытворять Гейб Ньюэлл?

В начале 2026 года разгорелся спор между Moore’s Law Is Dead и Джейсоном Шрайером о дате релиза PS6. Шрайер выпустил публикацию о возможном переносе выхода устройства на 2029 год, и его отрезал Мур, утверждая, что все контракты уже подписаны, договоры составлены и поставки организованы. То есть Sony за два года до дня X уже организовала всё необходимое и готовится к событию полным ходом.

Анонс Steam Machines был за три месяца до предполагаемой даты старта продаж, и у неё не было ничего. Для тех, кто в танке: кризис с памятью начался в октябре, в ноябре был анонс устройства, а релиз назначен на зиму — и у Valve ничего не было приготовлено.

Epic Games против «Пока гром не грянет»

Чуть выше я продемонстрировал, как Гейб Ньюэлл готовится к важным событиям. А ему в пику стоит напомнить про Тима Суини, который за семь последних лет нагнул Apple, Google, залез на китайский рынок, скупил десяток студий, создал свою экосистему и подсаживает весь игровой мир на свой движок. Думаю, вам не стоит говорить о результатах его планирования и о том, как они воплощаются в реальность.