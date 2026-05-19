Грузоподъёмность составляет 150 кг, дальность — более 320 км, а длительность полёта достигает 16 часов. Серийная эксплуатация ожидается с 2027 года.

На прошедшей в США выставке AUVSI XPONENTIAL 2026 компания Airo Group Holdings представила БПЛА JX250/JC250. Устройство создано для задач двойного назначения и рассчитано на работу в условиях слаборазвитой инфраструктуры. Программа в настоящее время находится на этапе детального проектирования и инженерных проработок, а коммерческая эксплуатация, по ожиданиям разработчика, начнётся с 2027 года.

Аппарат имеет длину несущего винта 5 метров и такой же размах крыла. В силовой установке применена гибридно-электрическая схема, включающая двигатель внутреннего сгорания, генератор и аккумуляторные батареи. Такое решение позволяет увеличить дальность полёта и продолжительность миссии без привязки к зарядной инфраструктуре. Максимальная скорость платформы достигает 180 км/ч, дальность составляет более 320 км, грузоподъёмность — 150 кг, а выносливость в режиме барражирования — от 14 до 18 часов.

JX250/JC250 способен выполнять полёты за пределами прямой видимости, полностью автономно, а также зависать в воздухе. Навигация комбинированная — с использованием спутниковых систем и инерциальной навигационной системы. Для удобства загрузки и разгрузки платформа оснащена внешними съёмными грузовыми контейнерами.

Одной из ключевых технологий является замедленно-роторная компоновка Slowed-Rotor Compound (SRC), которая разгружает несущий винт на горизонтальном участке полёта. В случае полной потери мощности аппарат может перейти в режим авторотации или планирования для безопасной посадки с любой высоты и скорости. Также используются передовые системы технического зрения и искусственного интеллекта для обнаружения и уклонения от препятствий (Detect-And-Avoid).

Модель JC250 позиционируется как беспилотный вертолёт категории 3, оптимизированный для удалённой доставки, логистики на средних дистанциях, снабжения нефтегазовых объектов, а также для ликвидации последствий стихийных бедствий и гуманитарных миссий. Версия JX250, базирующаяся на той же платформе, предназначена для разведки, наблюдения и сбора данных (ISR), логистики в сложных условиях, пограничного и берегового патрулирования, морского мониторинга, поисково-спасательных операций и повышения ситуационной осведомлённости. В конфигурации ISR ожидается увеличение дальности свыше 1500 км и длительности полёта до 16 часов.