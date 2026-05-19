Epic Games отмечает начало конца налога Apple после длившихся 6 лет судебных разбирательств

Похоже, что подходит к концу судебная эпопея между компаниями Epic Games и Apple, которая началась 6 лет назад. В то время Epic Games предложила систему прямых платежей в игре Fortnite, что позволило обходиться без выплаты комиссии размером 30%, которую Apple берёт при покупках на платформе iOS. Это разбирательство привело к многочисленным изменениям и перестановкам в IT-отрасли, но итогом становится возвращение популярной игры на платформу iOS почти во всех странах.

Исключением стала Австралия, хотя в прошлом году Epic Games выиграла у Apple судебное противостояние и здесь. В блоге Epic Games говорится, что суд признал многие выставленные к разработчикам компании Apple требований незаконными, но они продолжают применяться. Сейчас Epic просит суд положить конец противоправным действиям Apple и говорит о том, что это пойдёт на пользу разработчикам приложений для системы iOS и их пользователям.

Изображение: Grok

В Epic Games ждут, что Федеральный суд США заставит Apple раскрыть информацию о том, как берётся комиссия в магазине приложений. Там уверены, что размер этой комиссии необоснованно высокий, и правительства стран по всему миру не разрешат Apple устанавливать подобные высокие значения.

Не исключено, что этот процесс повлияет и на другие похожие разбирательства. Например, речь идёт о противостоянии PlayStation и Steam, где цена вопроса также заключается в комиссии размером 30% на транзакции.