Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
breaking-news
Энтузиаст сравнил Ryzen 5 5500X3D и Ryzen 5 5500 совместно с RTX 4070 Super в популярных играх
Тесты проводились в разрешении 1080p.

Процессор AMD Ryzen 5 5500X3D, дебютировавший в прошлом году, имеет ту же конфигурацию ядер, что и Ryzen 5 5500, обладая 6 ядрами и 12 потоками, но заметно больший объём кэша третьего уровня (96 МБ против 16 МБ у обычной модели), что должно обеспечить увеличение fps в играх — именно это и решил проверить энтузиаст YouTube-канала RandomGaminginHD, протестировав оба CPU.

Источник фото: RandomGaminginHD/YouTube

Тестовая сборка, оснащённая видеокартой GeForce RTX 4070 Super и 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, в разрешении 1080p обеспечила следующие показатели средней частоты кадров/1% low:

  • Cyberpunk 2077 (пресет Ultra): Ryzen 5 5500X3D – 100 fps/61 fps, Ryzen 5 5500 – 68 fps/43 fps
  • Battlefield 6 (пресет Ultra, TAA): Ryzen 5 5500X3D – 132 fps/93 fps, Ryzen 5 5500 – 81 fps/58 fps
  • Counter-Strike 2 (высокие настройки): Ryzen 5 5500X3D – 321 fps/144 fps, Ryzen 5 5500 – 161 fps/83 fps
  • Crimson Desert (пресет Ultra): Ryzen 5 5500X3D – 96 fps/58 fps, Ryzen 5 5500 – 68 fps/41 fps
  • Grand Theft Auto V Enhanced (пресет макс. RT): Ryzen 5 5500X3D – 113 fps/86 fps, Ryzen 5 5500 – 67 fps/52 fps
  • Resident Evil Requiem (максимальные настройки, TAA): Ryzen 5 5500X3D – 144 fps/96 fps, Ryzen 5 5500 – 94 fps/66 fps
  • Red Dead Redemption 2 (высокие настройки, качество текстур Ultra): Ryzen 5 5500X3D – 142 fps/95 fps, Ryzen 5 5500 – 99 fps/72 fps
  • ARC Raiders (высокие настройки, TSR): Ryzen 5 5500X3D – 151 fps/92 fps, Ryzen 5 5500 – 91 fps/58 fps

По результатам тестов можно сделать вывод, что Ryzen 5 5500 заметно уступает Ryzen 5 5500X3D в игровой производительности, хоть и имеет более высокие частоты (до 4,2 ГГц в режиме boost против 4,0 ГГц), что объясняется наличием у модели X3D большего L3-кэша —  увеличение fps в ряде игр достигает 50-100 %.

#ryzen 5 5500 #ryzen 5 5500x3d
Источник: youtube.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Археологи нашли в Турции стелу с изображением Богини-Матери возрастом 2200 лет
Intel начала поставлять процессоры Nova Lake с двукратным приростом скорости в многоядерном режиме
Российский инженер создал гусеничный беспилотный трактор для работы в поле
Новейший экраноплан «Орион-25» - конкурент вертолёту в приморских и арктических районах
Российские инженеры создали независимый от системы GPS навигатор
MSI представила первый в мире игровой 27-дюймовый QD-OLED-монитор с 5-слойной матрицей
YouTube-блогер показал, как открытый мир Liberty City из GTA III уместили в 32 МБ памяти PS2
Первый запуск Forza Horizon 6 на системе AMD занял 4 секунды благодаря доставке шейдеров Microsoft
Российские инженеры заканчивают разработку экраноплана «Орион-25» со складным крылом
Рубль укрепился к доллару до максимума с начала 2023 года
Вышел трейлер научно‑фантастического фильма «Надежда» с Майклом Фассбендером
MONTECH представляет компактный модульный корпус TEN с вентилируемыми сетчатыми панелями
Разгон AMD FX-8350 позволил заметно повысить fps в игровых тестах с видеокартой RTX 3070
На Alibaba нашли портативные лазерные пушки - мощность излучателей достигает 1кВт
Кроссовер Lada Azimut засветился на дорогах Москвы
Шрайер: Одиночные игры от студий Sony больше не будут выходить на ПК
Задержка выпуска Ту-214 связана с зависимостью от импортных комплектующих
Bitcoin просел до двухнедельного минимума после ликвидации $500 млн за один день
Археологи обнаружили в Мексике гробницы эпохи Теотиуакана и 47 миниатюрных сосудов
Компания Ulefone выходит на мексиканский рынок с защищёнными устройствами последнего поколения на основе ИИ

Популярные статьи

Как выбрать оптимальную видеокарту в игровой ПК в 2026 году и не переплатить
Выбор системы охлаждения и особенности тепловых трубок
Полирую высококачественную систему управления приложениями для Linux и FreeBSD
Обзор и тестирование видеокарты INNO3D GeForce RTX 3070 iCHILL X4 8GB GDDR6
Как я собирал 32-битную версию игры «2048» для тестирования Installer-SH 2.8
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter