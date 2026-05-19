Тесты проводились в разрешении 1080p.

Процессор AMD Ryzen 5 5500X3D, дебютировавший в прошлом году, имеет ту же конфигурацию ядер, что и Ryzen 5 5500, обладая 6 ядрами и 12 потоками, но заметно больший объём кэша третьего уровня (96 МБ против 16 МБ у обычной модели), что должно обеспечить увеличение fps в играх — именно это и решил проверить энтузиаст YouTube-канала RandomGaminginHD, протестировав оба CPU.

Источник фото: RandomGaminginHD/YouTube

Тестовая сборка, оснащённая видеокартой GeForce RTX 4070 Super и 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, в разрешении 1080p обеспечила следующие показатели средней частоты кадров/1% low:

Cyberpunk 2077 (пресет Ultra): Ryzen 5 5500X3D – 100 fps/61 fps, Ryzen 5 5500 – 68 fps/43 fps

Battlefield 6 (пресет Ultra, TAA): Ryzen 5 5500X3D – 132 fps/93 fps, Ryzen 5 5500 – 81 fps/58 fps

Counter-Strike 2 (высокие настройки): Ryzen 5 5500X3D – 321 fps/144 fps, Ryzen 5 5500 – 161 fps/83 fps

Crimson Desert (пресет Ultra): Ryzen 5 5500X3D – 96 fps/58 fps, Ryzen 5 5500 – 68 fps/41 fps

Grand Theft Auto V Enhanced (пресет макс. RT): Ryzen 5 5500X3D – 113 fps/86 fps, Ryzen 5 5500 – 67 fps/52 fps

Resident Evil Requiem (максимальные настройки, TAA): Ryzen 5 5500X3D – 144 fps/96 fps, Ryzen 5 5500 – 94 fps/66 fps

Red Dead Redemption 2 (высокие настройки, качество текстур Ultra): Ryzen 5 5500X3D – 142 fps/95 fps, Ryzen 5 5500 – 99 fps/72 fps

ARC Raiders (высокие настройки, TSR): Ryzen 5 5500X3D – 151 fps/92 fps, Ryzen 5 5500 – 91 fps/58 fps

По результатам тестов можно сделать вывод, что Ryzen 5 5500 заметно уступает Ryzen 5 5500X3D в игровой производительности, хоть и имеет более высокие частоты (до 4,2 ГГц в режиме boost против 4,0 ГГц), что объясняется наличием у модели X3D большего L3-кэша — увеличение fps в ряде игр достигает 50-100 %.