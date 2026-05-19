В мире игр Михаил Андреев
Civilization VII получила долгожданное возвращающее игру к истокам серии обновление
Больше никакой нелепости со сменой игровой цивилизации в ходе партии.

Обмен опытом внутри игровой индустрии — это явление преимущественно позитивное, но открытое заимствование тех или иных механик не всегда удаётся реализовать в рамках франшизы с устоявшимися традициями. Так, когда разработчики Sid Meier’s Civilization VII вздумали позаимствовать из Humankind механику смены цивилизаций в течение игровой партии, имитирующей падения и взлёты новых наций на прежних территориях, получилось из рук вон плохо, и геймеры стали просить девелоперов вернуть всё как было раньше.

К счастью, упираться разработчики из Firaxis Games не стали, а признали недочёт и подготовили соответствующее обновление. Оно стало доступно для игры сегодня. Помимо возможности проходить всю партию одной конкретной цивилизацией с античности до современности и даже недалёкого будущего в Civilization VII теперь представлена система триумфов, которая пришла на смену путям наследия. Триумфы зарабатываются при выполнении квестов, причём их сила и продолжительность зависят от сложности конкретного задания.

Внедрена обновлённая система побед, добавлен новый лидер — культурный милитарист Александр Македонский, новая карта «фрактальный континент», усовершенствованный интерфейс, а также расширенное музыкальное сопровождение.

Возможно, сегодня настала пора по-новому оценить Civilization VII, поскольку проект, который вышел в начале 2025 года, стал больше разочарованием, чем генератором положительных эмоций.

#2k games #firaxis games #civilization vii #sid meiers civilization vii
